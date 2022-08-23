أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات ش.م.خ. ، الشركة الرائدة بتقديم خدمات الاستثمار والهندسة والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على حصص استراتيجية في شركتين إماراتيتين، إيذاناً منها بتوسيع نطاق عملياتها لتشمل مجالي التصميم الداخلي وتصنيع المنتجات.

وفي التفاصيل، استحوذت إیه إس جي ستالیونز الإمارات ش.م.خ. على حصة 60% من "فجين فاكتوري"، أكبر شركة لأعمال النجارة وتصنيع الأثاث في دولة الإمارات. كما استحوذت المجموعة على حصة 45% في ديكوفجين، المزود الرائد لخدمات الهندسة والتصميم الداخلي عالية الجودة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس مجموعة "إيه إس جي" ستاليونز الإمارات: "تأتي صفقتا الاستحواذ ضمن جهودنا الرامية إلى مواصلة توسيع عائدات مجموعة ’إيه إس جي‘ من مصادر جديدة بجانب مجالي الهندسة والتشييد. ويشكل توسيع نطاق عملياتنا ليشمل تصميم المساحات الداخلية وتصنيع المنتجات خطوة مهمة في إستراتيجية نمو الشركة، وسنعكف على إحداث نقلة نوعية في عالم التصميم ضمن السوق المحلي".

وتأسست شركة "فجين فرنتشر آند ديكوريشن فاكتوري" في عام 2003، وتمتلك مصنعاً في أبوظبي يمتد على مساحة 24,000 متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 550 عامل من أصحاب الخبرة في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الأثاث والديكور والألواح والأبواب، كما أضافت الشركة مؤخراً التنجيد إلى باقة خدماتها.

في حين تأسست شركة ديكوفجين منذ 19 عاماً تلبيةً للطلب المتنامي على حلول التصاميم الداخلية المتخصصة، وتركز أعمالها على الهندسة وتنفيذ المشاريع. ويضم فريق عمل الشركة أكثر من 60 مهندساً متميزاً، وتمتلك مصنعاً مجهّزاً بأحدث التقنيات في منطقة المصفح بأبوظبي. تقدم "ديكوفجين" خدماتها لعدد من الفنادق الراقية والمطوّرين الرئيسيين والمتعاقدين، بالإضافة إلى شركات ومشاريع حكومية بارزة في أبوظبي. وتشتمل قائمة المشاريع التي عملت الشركة فيها القصر الرئاسي وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وفندق ماريوت ذا اديشن.

وأضاف الظاهري: "تشهد المنتجات المحلية طلباً مرتفعاً بسبب التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، ونرى آفاقاً واسعة للنمو الاستراتيجي للشركة في السوق من خلال صفقتي الاستحواذ على ’ديكوفجين‘ و’فجين فاكتوري‘ الرائدتين، والتي ستسهم في توفير حلول شاملة عالية الجودة في السوق المحلية ضمن مجالي التصميم والأثاث".

وستسهم عمليتا الاستحواذ في توفير زخم نمو قوي لمجموعة ستاليونز الإمارات، والتي تزود حالياً 12 سوقاً مختلفاً بخدمات الهندسة والتشييد والتطوير وإدارة العقارات. وتأسست الشركة في عام 2006، وأُدرجت في سوق نمو ضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية في أواخر عام 2020، وتبلغ قيمة أصول الشركة أكثر من 500 مليون درهم.

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نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات

تمتلك مجموعة ستاليونز الإمارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، محفظة تضم 15 شركة تابعة تعمل في 7 قطاعات مختلفة، وتقدم خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 20 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين. تعمل المجموعة في مجالات الاستثمار والإنشاءات والعقارات، وتدير محفظة متنوعة تقدم الحلول الشاملة لأقسامها، وهي: التطوير، والاستشارات، والتصميم، وإدارة المشاريع، والإنشاءات، وتنسيق الحدائق والمساحات الخارجية، وإدارة الضيافة وكل ما يرتبط بها من خدمات. وبفضل هذا النطاق الفريد من الخدمات، تقدم المجموعة الدعم لشركاتها لتتمكن من العمل بشكل تكاملي يمكنها من تقديم الحلول الشمولية، مع القدرة على العمل بشكل فردي في نفس الوقت.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com