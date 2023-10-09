تدشيناً لحقبة جديدة من التميز في عالم الرفاهية والابتكار

إي إس جي للضيافة تكشف أولى مشاريعها الرائدة بحلول نهاية العام.

إطلاق مشاريع جديدة لأشهر العلامات العالمية في قطاع الضيافة.

وصل إجمالي قيمة مشاريع الضيافة التي أنجزتها "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات" في 8 دول إلى 3.67 مليار درهم (مليار دولار أمريكي).

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات (ADX: ESG)، الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات تطوير مشاريع البناء، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC) ومقرها أبوظبي، اليوم إطلاق ذراعها الجديدة للضيافة تحت اسم "إي إس جي للضيافة"، في توسع استراتيجي جديد يجسد التزام المجموعة بتنمية أعمالها، وتعزيز تأثيرها الإيجابي على المستثمرين، والمضي قدماً في ترسيخ مكانتها في قطاع الضيافة.

تتطلع مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق رؤيتها في بناء شركة رائدة ومؤثرة في قطاع الضيافة الإقليمي والعالمي، تتخذ من دولة الإمارات محطةً رئيسة لها لإطلاق أفخم المشاريع المرموقة. وتشمل خطط الشركة الطموحة إزاحة الستار عن مشروع ضيافة كبير في الدولة قبل نهاية العام، ما يؤكد التزامها الثابت بالابتكار والتميز في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: "يأتي إطلاق "إي إس جي للضيافة" في إطار رؤيتنا الاستراتيجية الشاملة للاستثمار في سوق الضيافة العالمي المزدهر، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تسهم بنسبة كبيرة، تصل إلى 5%، في إجمالي الناتج المحلي العالمي من السياحة، وهذا يُظهر بوضوح الإمكانات الهائلة للمنطقة، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي تُعد من بين أغنى أسواق الضيافة في العالم."

ومن المتوقع أن يحقق قطاع الضيافة في الدولة، الذي يُعد من أكثر الأسواق غنىً على مستوى العالم، نمواً بنسبة 25% بحلول العام 2030، وسط توقعات باستقطابه لـ 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العام 2031. وفي خضم هذا النمو المطرد الذي يشهده القطاع، يأتي قرار مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات بتوسيع عملياتها في قطاع الضيافة في توقيت مناسب تماماً، وذلك تحقيقاً لتطلعات المجموعة في تعزيز حضورها في السوق، والاستفادة من سجلها الحافل بالنجاحات في تقديم وجهات مميزة مثل المكسيك والمغرب واليونان وصربيا وبيلاروسيا وموريشيوس وكازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وصل إجمالي قيمة مشاريع الضيافة التي أنجزتها المجموعة في 8 دول إلى 3.67 مليار درهم (مليار دولار أمريكي).

من جانبه، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: "تمضي مجموعتنا قدماً في تطوير إمكاناتها والتوسع بأعمالها وتأثيرها في مختلف قطاعات الأعمال الإقليمية والعالمية. ويتيح لنا التوسع الجديد تحقيق مستويات أعلى من النمو وتقديم عائد اقتصادي مجدي لمساهمينا، وترسيخ مكانتنا لجذب اهتمام المزيد من المستثمرين الخارجيين، مدعومين بنتائجنا المالية المميزة خلال النصف الأول من العام الجاري."

ونجحت مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات، بما تزخر به محفظتها من مشاريع متنوعة في قطاعات الاستثمار والبناء والعقارات، في تقديم منتجات وخدمات مميزة في أكثر من 20 دولة، وتطمح من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية في مجال الضيافة إلى تحقيق رؤيتها في بناء مستقبل مشرق لقطاع الضيافة، يتماشى مع استراتيجية السياحة الطموحة لدولة الإمارات 2031، استراتيجيةٌ ترتقي بقطاع السياحة وبقيمة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 450 مليار درهم، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للسياحة.

وأضاف خرما: "تمتلك دولة الإمارات واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث تزخر بوجهات ترفيهية عالمية المستوى، وتستضيف كبرى الأحداث العالمية. ونتطلع قدماً لإطلاق أولى مشاريعنا العالمية الفاخرة في عالم الضيافة عبر ذراعنا الجديدة "إي إس جي للضيافة"، وذلك بحلول نهاية العام."

تُجسد هذه الخطوة التزام مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات بالتميز والابتكار وحرصها على المضي قدماً في التوسع والنمو، والاستفادة من سوق الضيافة المزدهر، والإسهام في وضع معايير جديدة للقطاع، ما يضمن الاستمرار في تقديم عائدات مميزة للمساهمين وخدمة المجتمع على نحو أفضل.

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نبذة عن مجموعة ستاليونز الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ، وهي شركة إماراتية رائدة في العديد من القطاعات في جميع أنحاء العالم. تمتلك محفظة تضم خمسة عشر شركة تابعة في خمس صناعات مختلفة ، تعمل المجموعة في العديد من المشاريع والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التطوير العقاري ، الاستشارات ، التصميم ، إدارة المشاريع ، البناء ، البنية التحتية ، الأعمال البحرية ، المناظر الطبيعية وإدارة الضيافة ، وكلها تحت سقف واحد. من خلال هذا النهج الشامل ، توفر المجموعة للكيانات العامة والخاصة وكذلك المستثمرين حلولًا شاملة في كل مرحلة من مراحل المشروع. منذ تأسيسها في عام 2008 ، شهدت ستاليونز الإمارات ومقرها أبوظبي نموًا ملحوظًا ووسعت أنشطتها إلى الأسواق العالمية في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وفاءً برؤيتها المتمثلة في "أن نكون قوة رائدة في بناء مستقبل مرن" ، وضعت ستاليونز الإمارات نفسها في قلب الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤكدة على قيمها الأساسية المتمثلة في "التكامل من أجل التأثير والإبداع والقدرة على التكيف ودفع نجاح العميل". مع إجمالي أصول بلغت 2.2 مليار درهم إماراتي في شهر يونيو 2023، تستعد المجموعة لتحقيق نمو هائل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 864 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2023. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر FTSE ADX 15 (FADX 15)، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تحمل الشركة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية والجمع بين الأعمال. تضم أكثر من 479 شركة فرعية وأكثر من 104,000 موظف، وتسعى إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والبحرية والتجريف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وإنتاج، وتصنيع الأغذية، والمرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات - وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تظل الشركة العالمية القابضة تركز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.