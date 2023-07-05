مخزن التبريد الجديد لمجموعة "ميرسك" يمتدّ على مساحة 13 ألف متر مربّع في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم ويقدّم لقطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران حلولاً لوجستية من دون انقطاع ضمن سلسلة التبريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت مجموعة "إيه بي مولر – ميرسك" (ميرسك)، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، ثالث مرافقها المخصّصة للتخزين والتوزيع والذي يُعدّ أول مخزن تبريد لها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقع هذا المخزن في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم ويمتاز بموقعه الاستراتيجي الذي يربطه بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن ارتباطه المباشر بالطرق الرئيسية وبشبكة السكك الحديدية عن طريق محطة الشحن التابعة لشركة الاتحاد للقطارات.

وفي هذه المناسبة، قال كريستوفر كوك، العضو المنتدب لمجموعة "ميرسك" في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان وقطر: "تشهد دولة الإمارات اليوم نمواً متزايداً في الطلب على المنتجات سريعة التلف والتي تستوجب التخزين في مستودعات مبرّدة، ويُعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع والقطاع السياحي القوي الذي يسهم في زيادة الطلب على مجموعة خاصّة من الأطعمة التي تتطلب التخزين الآمن للحفاظ على سلامتها. وانطلاقاً من هدف مجموعة "ميرسك" للارتقاء بحياة الجميع عبر ربط دول العالم ببعضها البعض، وجدنا الفرصة لتحقيق هذا الهدف عبر افتتاح مخزن تبريد جديد في دولة الإمارات يتيح لنا الحفاظ على سلامة المواد سريعة التلف وتوفيرها للمستخدم النهائي، مستفيدين بذلك من حلولنا المتكاملة ضمن سلسلة التبريد والتي نوفرها للعملاء من دون انقطاع".

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: "يأتي افتتاح مخزن التبريد التابع لمجموعة "ميرسك" تأكيداً على ما تملكه دبي من قدرات صناعية ولوجستية تجعل منها وجهة عالمية بارزة للخدمات اللوجستية، وذلك بفضل أطرها التنظيمية والتشريعية الداعمة للأعمال وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. فمدينة دبي الصناعية تقدّم حلولاً لوجستية تسهم في دعم القطاع الصناعي المحلي والارتقاء المستمرّ به، وذلك من خلال بنيتها التحتية المتطورة التي تلبي مختلف الاحتياجات ومناطقها الصناعية المتخصّصة وشبكة النقل الواسعة التي تربطها بعملائها وشراكاتها الاستراتيجية القائمة مع أبرز الجهات الحكومية".

وأضاف: "تعد مدينة دبي الصناعية بفضل بنيتها التحتية المتطورة وحلولها المتكاملة من الجهات الوطنية الرئيسية المساهمة في تنفيذ استراتيجية "مشروع 300 مليار"، والتي تهدف إلى تطوير القطاعين الصناعي واللوجستي في دولة الإمارات وتعزيز مساهمتهما في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. وتقدّم مدينة دبي الصناعية لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية منظومة متكاملة من الأصول والحلول الصناعية، بما في ذلك الأراضي والمستودعات ومساحات التخزين المجهّزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والمساحات المكتبية وسكن العاملين، ما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وأجندة دبي الاقتصادية D33 والمتمثلة في دفع عجلة النمو المستدام والارتقاء بالقطاعين الصناعي واللوجستي على المستوى المحلي. وبينما تعتبر دولة الإمارات هذا العام "عام الاستدامة" وتستعدّ لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 خلال العام الجاري، يسرّنا افتتاح مجموعة "ميرسك" لمخزن التبريد الأول لها في دولة الإمارات، مؤكدين على الدور البارز الذي سيلعبه هذا المخزن في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية في الدولة".

تجدر الإشارة إلى أنّ الخدمات اللوجستية ضمن سلسلة التبريد باتت تحظى اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بأهمية كبرى، في ظلّ تزايد طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية المجمّدة والمبرّدة ذات مدّة الصلاحية الطويلة والجودة الأمثل داخل محلات السوبر ماركت. وبفضل مساحات التخزين التي تضمّ 12,500 لوح تحميل في مخزن التبريد الجديد، تطمح "ميرسك" إلى تحقيق تقدّم ملحوظ في مجال تلبية الطلب الكبير والمتزايد على خدمات تخزين المنتجات ضمن مرافق تتيح حفظها بدرجات حرارة مجمّدة ومبرّدة وطبيعية في دولة الإمارات.

ومن خلال مخزن التبريد الجديد، سوف تلبي مجموعة "ميرسك" كافة الطلبات اللوجستية القائمة بين الشركات أو بين الشركات والعملاء مباشرة على مدار الساعة، فضلاً عن توفيرها حلول التجارة الإلكترونية الموجّهة لأصحاب المتاجر أو شركات التوزيع والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية سريعة الدوران وخدمات القيمة المضافة، مثل التعبئة المشتركة ووضع الملصقات على المنتجات وإعادة التعبئة وتوزيع المنتجات وتوصيلها للعملاء بشكل مباشر وخدمة الميل الأخير إلى متاجر البيع بالتجزئة. وسيجري تجهيز مخزن التبريد الجديد بنظام متقدّم لإدارة المستودعات، يتيح للعملاء تتبّع طلباتهم بسهولة على مستوى أوامر الشراء أو وحدات حفظ المخزون.

وسيوفر مخزن التبريد الجديد إلى جانب الحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدّمها مجموعة "ميرسك"، والتي تشمل النقل البري والجوي والبحري والتخليص الجمركي وإدارة سلسلة التوريد، لعملاء المجموعة الفرصة لنقل منتجاتهم بسلاسة مطلقة من خلال التعامل مع شريك لوجستي واحد. ومن شأن ذلك أن يسهم في تسريع مدة التسليم، وتتبّع الطلبات بشكل أفضل، والتحكّم بالعمليات اللوجستية، وتعزيز القدرة على توقّع أداء سلاسل التوريد.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحيّ دبي للتصميم.

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نبذة عن مجموعة "إيه بي مولر - ميرسك"

مجموعة "إيه بي مولر - ميرسك" هي شركة خدمات لوجستية متكاملة تسعى إلى ربط سلاسل التوريد ببعضها البعض وتبسيطها للعملاء. وبصفتها شركة عالمية رائدة في خدمات الشحن، تملك مجموعة "إيه بي مولر - ميرسك" عمليات قائمة في أكثر من 130 دولة ويعمل فيها أكثر من 100 ألف موظف حول العالم. وتطمح المجموعة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040 ضمن كافة قطاعات عملها، عبر الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة والسفن الجديدة والوقود الأخضر. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.maersk.com

نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 9500 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.

نبذة عن مدينة دبي الصناعية

توفر مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم حلولاً متكاملة وبنية تحتية متطورة للمصنعين والشركات. وتعد من أبرز مجمعات الأعمال المساهمة في "مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات ، ورفع القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

تضمّ مدينة دبي الصناعية مجموعة واسعة من العملاء من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في مجالات متنوعة ذات صلة بقطاعات صناعية، من بينها يوني ليفر، وباتشي، ومجموعة المراعي، وإن إم سي للتجارة، وأسماك، ومزارع البادية، وشركة الفطيم اللوجستية، وشركة محمد حمود الشايع.

توفر مدينة دبي الصناعية بيئة أعمال تنافسية ومرنة في قطاع الصناعة بفضل ما تقدمه من خدمات لوجستية وباقة متنوعة من الأصول والحلول المبتكرة التي تشمل الأراضي الصناعية، ومساحات التخزين الحديثة، والمساحات المكتبية، ومساحات البيع بالتجزئة، وصالات العرض، وسكن الموظفين والعاملين.