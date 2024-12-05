دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت مجموعة إيليت القابضة، الشريك الحصري لعلامة زينفو أوتوموتيف الدنماركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق العالمي للألوان الجديدة للسيارة الفائقة "زينفو أورورا" في الإمارات العربية المتحدة. مستوحاة من ظاهرة الشفق القطبي المذهلة، تكتمل هذه الإضافات الجديدة لتجسد الروح الجريئة لهذه السيارة الفائقة. أُقيمت الفعالية الكبرى في 26 نوفمبر 2024 في منتجع فور سيزونز دبي بشاطئ جميرا، حيث شهد الحضور إبداع العلامة التجارية والتزامها بالأداء تحت أشعة الشمس الذهبية في لحظات الغروب المتلألئة. وجاءت الأجواء الرائعة مصحوبة بمأكولات ومشروبات فاخرة، مما أضفى على الحدث طابعًا مميزًا. ولتعزيز السحر، قدمت دي جي شهيرة، تُعد من أوائل النساء في هذا المجال بدبي منذ عام 2007، عرضًا موسيقيًا استثنائيًا أضفى أجواء حماسية وأرتقى بالأمسية إلى مستوى آخر من التألق.

منذ إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فبراير 2024، أسرت سيارة زينفو أورورا عشاق السيارات في المنطقة بفضل نسختيها المميزتين، "أجيل" و"تور"، والمحدودة بـ 50 وحدة لكل نسخة. وقد تم حجز ما يقارب نصف هذه النسخ النادرة قبل بدء الإنتاج، مما يعكس جاذبية أورورا الفريدة والتزام زينفو بتقديم تجربة قيادة نادرة لا تقبل المساومة.

صرّح السيد تامر أبو خلف، الشريك في شركة "إيليت جروب هولدينغ"، قائلاً: "تم تصميم سيارة "أورورا" ليس فقط لتُقود، بل لتُختبر على مستوى حسي. تضيف هذه الألوان الجديدة طبقة إضافية من الاتصال، مما يحول "أورورا" إلى أكثر من مجرد سيارة هايبركار، فهي تعبير عن الشغف والفن لأولئك الذين يسعون إلى التميز." وأضاف: "شراكتنا مع "زينفو أوتوموتيف" هي تكامل قوي مدفوع بشغف مشترك لإعادة تعريف التميز في عالم السيارات وتجاوز كل التوقعات. يقدّر عملاؤنا الفن النادر، والحرفية الدقيقة، والروح المثيرة التي تتجلى في كل تفاصيل سيارة "أورورا" — وهي تحفة فنية تتجاوز مجرد الأداء."

تتميز زينفو عن العلامات التجارية الفاخرة التقليدية بتجسيدها للدقة الاسكندنافية والأداء العالي والحرفية التي لا تضاهى. ومعروفة عالميًا بابتكارها لتقنيات السيارات الأكثر تطورًا، تضع العلامة نفسها كأكثر من مجرد بيان نمط حياة. بنيت أورورا على منصة معيارية مبتكرة لتجسد فنًا حركيًا، وتم تصميمها لعشاق التفاصيل والوظائف وتجربة القيادة المليئة بالأدرينالين، لتربط السائقين بإثارة التطرف وشعور لا مثيل له بالحيوية.

وتعمل بمحرك V12 رباعي التوربو سعة 6.6 لتر مع محركات كهربائية خفيفة الوزن، مما يولد قوة مذهلة تبلغ 1850 حصانًا لطراز "تور" و1450 حصانًا لطراز "أجيل".تأتي نسخة "أجيل" بطلاء رمادي لؤلؤي فائق الخفة مع لمسات خفيفة من الأزرق والأخضر، وهي تحفة فنية في عالم الألوان تجمع بين الأناقة الرفيعة واللمسة النابضة بالحياة، حيث يكشف الأساس الرمادي الفاتح عن تدرجات زرقاء وخضراء لافتة. يُبرز هذا اللون المبتكر الخطوط النظيفة والبسيطة للتصميم، ويعكس الألوان الديناميكية للشفق القطبي الذي استُلهم منه اسم السيارة.أما نسخة "تور"، فتعكس طيفًا يشبه قوس قزح، مستوحى من تألق الجواهر العربية، مما يُضفي عليها طابعًا فاخرًا وفريدًا.

وقال السيد ينس سفيردروب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التجاري لزينفو أوتوموتيف: "زينفو أورورا تتمحور حول تجاوز الحدود. لا نسعى للترف أو نمط الحياة الفاخر، بل نقدم تجربة حقيقية متطرفة لسائقينا. كل تفصيلة في أورورا صُممت لإثارة المشاعر وإشعال الحماس، والألوان الجديدة هي تكريم لجمال وشدة الظواهر الطبيعية، مما يُكمل الطيف".

من خلال هذه الألوان الجديدة، تقدم "زينفو" دعوة لامتلاك قطعة من الهندسة الفنية. فكل تفصيلة في "أورورا" مصممة لدفع حدود الأداء، لتوفر تجربة قيادة هايبركار حقيقية ومتطرفة ومثيرة. ومع توسع المجموعة، تستعد مجتمع "زينفو" في دول مجلس التعاون الخليجي للنمو، حيث تخلق كل سيارة اتصالًا فرديًا يجمع بين متعة القيادة وفلسفة "زينفو" — بناء سيارات هايبركار وظيفية، خام، مثيرة، وحقيقية بشكل مكثف.

سيتم تصنيع سيارة "زينفو أورورا" يدويًا في مقر "زينفو" في "بريستو"، الدنمارك، مع توقع بدء أولى عمليات التسليم في عام 2026.

حول مجموعة إيليت القابضة

مجموعة إيليت القابضة هي تكتل متعدد المجالات يركز على التميز والابتكار عبر قطاعات السيارات، والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات، والعقارات والمقاولات. مع استراتيجية توسع مدروسة، تدير المجموعة اليوم أكثر من 20 منشأة في الإمارات العربية المتحدة.

حول زينفو أوتوموتيف

زينفو أوتوموتيف هي شركة دنماركية متخصصة في تصنيع السيارات الرياضية عالية الأداء. تأسست في عام 2007 ومقرها في الدنمارك، وهي معروفة بإنتاجها المحدود من السيارات الرياضية الفاخرة، والتي يتم تصنيعها يدويًا باستخدام مزيج من المواد المتقدمة والحرفية التقليدية.

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