دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إيليت القابضة، الشريك الحصري لعلامة "سوايست موتور" في الإمارات، عن إطلاق العلامة التجارية لأول مرة في المنطقة عبر حفل افتتاحي استثنائي أُقيم في 18 يناير ببرج العرب، أحد أبرز معالم دبي. حيث جمع الحدث بين أحدث تقنيات الابتكار وعروض ترفيهية مذهلة، تضمنت أداءً حصرياً من DJ Bliss، وعروض راقصة بالأضواء، بالإضافة إلى عرض مبهر للألعاب النارية التي أضاءت سماء دبي.

في هذا الحدث الاستثنائي، كشفت "سوايست" عن مجموعة سياراتها المميزة، مع الإطلاق العالميالأول لطراز) "S06 DM" المجهز بتقنية هجينة مزدوجة مبتكرة، والتي توفر قوة 355 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن متر، ومسافة قيادة تصل حتى 1000 كيلومتر. وقد تم تصميم هذا الطراز مع التركيز على الاستدامة وتقليل الانبعاثات، ما يضمن تجربة قيادة صديقة للبيئة. كما تم الكشف عن طراز S07 المناسب للعائلات الشابة وطراز S09 الفاخر لعشاق الراحة والمساحة، ما يعزز التزام العلامة بالابتكار والموثوقية وتلبية مختلف أنماط الحياة واحتياجات القيادة.

تخطط "سوايست" لإطلاق 13 طرازاً متميزاً على مدار السنوات الخمس المقبلة، تشمل محركات البنزين، والسيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، والسيارات الكهربائية بالكامل (BEV). تهدف هذه التشكيلة إلى تلبية احتياجات العملاء المختلفة ضمن فئات السيارات متعددة الاستخدامات (SUV) والسيدان، مما يضع العلامة في موقع ريادي في الأسواق العالمية.

توسّع مجموعة إيليت القابضة مجموعة اعمالها المرموقة بإضافة "سوايست موتور"، العلامة التجارية المعروفة بسياراتها الفاخرة من فئة "المتعددة الاستخدامات" والسيدان، المصممة لتلبية احتياجات أسلوب الحياة الحضرية السريعة. منذ تأسيسها في عام 1995، التزمت "ساوايست" بفلسفتها "اجعل حياتك أسهل"، التي تركز على سهولة القيادة، وسهولة الامتلاك، وسهولة الاتصال. وتنعكس هذه الفلسفة في سياراتها الهجينة القابلة للشحن (PHEV) وسيارات البنزين، التي تجمع بين التصميم الأنيق، والمحركات المتطورة، والتصاميم الداخلية المتعددة الاستخدامات لتعزيز تجربة القيادة.

وقال السيد تامر أبو خلف، الشريك في مجموعة إيليت القابضة: "تتمتع "سوايست موتور" بمكانة هامة ضمن مجموعة أعمال، مجموعة إيليت القابضة، مما يعكس التزامنا بتقديم حلول تنقل مبتكرة وعالية الجودة للسوق الإماراتي. نحن نحرص على بناء شراكات مع علامات تشاركنا رؤيتنا في تحسين حياة العملاء من خلال التكنولوجيا المتقدمة والتصاميم الاستثنائية، معتمدين على خبراتنا العميقة وخدماتنا الرائدة".

وعلّق السيد إيلي نعمة، المدير العام لـ "سوايست موتور الإمارات": "يمثل الإطلاق الرسمي لـ ’سوايست موتور‘ في الإمارات بالشراكة مع مجموعة إيليت القابضة بداية فصل جديد ومثير للعلامة. إِنَّ عملائنا في الإمارات يبحثون عن تكنولوجيا مبتكرة، وأداء، وجودة، نحن واثقون أن سيارات " سوايست " الرائدة، المدعومة بهذه الشراكة الحصرية، المدعومة بتقنيات حديثة، تفوق توقعات عملائنا في الامارات. نحن نتطلع إلى توسيع وجودنا مع المزيد من المواقع عبر الإمارات لتقريب "سوايست" من عملائنا.

كما أعلن السيد كو ، نائب رئيس "سوايست موتور"، عن حماسه تجاه دخول العلامة إلى سوق الإمارات، قائلاً: "تسعدنا الشراكة مع مجموعة إيليت القابضة، الاسم المرموق في سوق السيارات بالامارات. هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية لإستراتيجيتنا في تقديم سياراتنا المبتكرة لجمهور المنطقة المميز".

تؤكد مجموعة إيليت القابضة التزامها بالجودة والموثوقية من خلال تقديم ضمان غير مسبوق لجميع سيارات "سوايست" يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم خدمات متميزة لضمان تجربة امتلاك فاخرة وراحة بال العملاء.

يمكن للعملاء الراغبين في تجربة سيارات "سوايست" زيارة صالة العرض الجديدة المتميزة على شارع الشيخ زايد في دبي. تمثل هذه الصالة خطوة أولى نحو إعادة تعريف تجارب القيادة في الإمارات وخارجها، حيث تجمع بين الأداء والتصميم المريح والتكنولوجيا المتقدمة.

حول مجموعة إيليت القابضة

تعد مجموعة إيليت القابضة شركة إماراتية رائدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات، التجارة الرقمية ، والاستثمارات، والعقارات والمقاولات. مع استراتيجية توسع مدروسة، تدير المجموعة اليوم أكثر من 20 منشأة في الإمارات العربية المتحدة.

حول سوايست موتور

تأسست سوايست موتور في عام 1995، وهي واحدة من أقدم شركات السيارات في الصين. مستوحاة من كلمتي "روح" ، "اجعل حياتك أسهل"، تلتزم العلامة بتقديم سيارات تجمع بين التصميم العصري، القيادة المريحة، والتكنولوجيا المتقدمة، مما يجعل كل رحلة تجربة ممتعة لا تُنسى.

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