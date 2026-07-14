أبوظبي: وقّعت مجموعة إيدج، وهي مجموعة ريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة، اتفاقيةً مع برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية لموظفي مجموعة إيدج وعائلاتهم في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، وعمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، بحضور الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، وكبار ممثلي مجموعة إيدج.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتمكن موظفو مجموعة إيدج وعائلاتهم من الحصول على الرعاية الطبية عبر شبكة برجيل القابضة في دولة الإمارات، بما يتماشى مع تغطية التأمين الصحي الخاصة بهم. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتنسيقها بشكل أفضل للمستفيدين، بدءًا من الاستشارات والتشخيصات الروتينية وصولًا إلى الإحالات التخصصية، ودعم الرعاية الصحية المنزلية، وخدمات الصيدلة.

وقال عمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة: "سيحظى موظفو مجموعة إيدج وعائلاتهم بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عبر مسار رعاية متكامل ضمن شبكة برجيل في دولة الإمارات، يشمل أولوية في المواعيد، وبرامج صحية وقائية، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، وخدمات الصيدلة. ويسعدنا التعاون مع مجموعة إيدج لتوفير رعاية صحية متكاملة وسهلة الوصول، بما يسهم في دعم صحة موظفيها وعائلاتهم".

بالنسبة لموظفي مجموعة إيدج، تُتيح مذكرة التفاهم مسارًا مباشرًا للوصول إلى مستشفيات برجيل القابضة ومراكزها الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد والخدمات التخصصية والرعاية الصحية المنزلية، وخدمات الصيدلة في أبوظبي والعين ودبي والشارقة والمنطقة الغربية، ومن خلال قنوات الإحالة المعتمدة، يُمكن للمستفيدين الحصول على مستوى الرعاية المناسب ضمن نفس الشبكة المتكاملة، مما يضمن استمرارية الرعاية بدءًا من الاستشارات والتشخيصات الروتينية وصولًا إلى خدمات الرعاية التخصصية المتقدمة والمعقدة عند الحاجة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: "تعزز هذه الاتفاقية مع برجيل القابضة منظومة الرعاية الصحية المقدمة لموظفينا وعائلاتهم، من خلال إتاحة الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات الطبية، وبرامج الصحة الوقائية، والدعم الصحي الميسر في مختلف أنحاء الدولة. وتجسد هذه الشراكة التزامنا المتواصل بالارتقاء برفاهية موظفينا وتوفير مزايا نوعية تسهم في دعم صحتهم وجودة حياتهم".

كما تشمل الاتفاقية مبادرات صحية وقائية لموظفي مجموعة إيدج وعائلاتهم، بما في ذلك جلسات توعية، ومحاضرات صحية، وحملات فحص، وستركز هذه المبادرات على الكشف المُبكر، والوقاية من الأمراض المُزمنة، والصحة العامة، وجودة الحياة، وسيتم تنفيذها من خلال خطة تفعيل مُشتركة.

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