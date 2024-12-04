تعمل الوحدة الجديدة على تعزيز قدرات مجموعة إن إم دي سي في مجال الخدمات اللوجستية والتقنية، والتي تم تطويرها عبر عقود من الخبرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة والمتميزة لعملائها حول العالم .

تساهم وحدة "إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية" في دعم استراتيجية المجموعة من خلال التركيز على الابتكار، وتنويع الخدمات، وتحقيق التكامل الفعال من خلال تعزيز الكفاءة الاقتصادية عبر التعاون في سلسلة التوريد، وتوظيف المهارات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة إن إم دي سي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والتجريف البحري، والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز NMDC، اليوم عن تأسيس وحدة "إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية"، والتي تعد الوحدة الجديدة ضمن هيكل أعمال المجموعة، وذلك تماشياً مع خطط المجموعة الطموحة للنمو المستدام والابتكار في مختلف القطاعات التي تعمل بها.

وستوفر وحدة الأعمال الجديدة للعملاء والشركاء فرصة الاستفادة من الخبرة العميقة والقدرات المتخصصة التي رسختها مجموعة إن إم دي سي في قطاع الخدمات اللوجستية والتقنية، والتي تم تطويرها على مدى عقود من تنفيذ مشاريع رائدة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء. وتعتمد هذه الوحدة على ركائز استراتيجية تجمع بين الموارد عالمية المستوى، والتميز التشغيلي، والخبرة التقنية الرائدة، مما يتيح تقديم حلول مبتكرة وشاملة. وستسهم وحدة "إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية" في تمكين العملاء والشركاء من الاستفادة من النهج المبتكر الذي تتبناه المجموعة، ودعم مسيرتها الطموحة نحو النمو المستدام وتوسيع آفاق التنويع.

وستعمل وحدة "إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية" على امتلاك وإدارة الموارد الكبيرة لمجموعة إن إم دي سي، بما في ذلك سفن الدعم البحري، والقدرات التقنية، والمصانع، والمعدات، ما سيمكنها من توسيع نطاق خدماتها لتتجاوز دورها التقليدي في دعم وحدات أعمال المجموعة، لتشمل قطاعات البناء والصناعة على نطاق أوسع. ومن خلال تعزيز التعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، واستثمار التكامل بين الصناعات، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الأداء، ستتمتع الوحدة بمكانة قوية لتقديم حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة. وستشمل هذه الحلول مجموعة متنوعة من الخدمات التي لا تقتصر على البنية التحتية العالمية التي اشتهرت بها مجموعة إن إم دي سي، بل تمتد إلى توفير قيمة مضافة تعزز من قدرات القطاعات المختلفة.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم دي سي: "تتمتع مجموعة إن إم دي سي بمكانة عالمية رائدة في قطاعات الهندسة والتوريد والبناء البحري، وهي مجالات تتطلب خدمات لوجستية وتقنية متقدمة لضمان تنفيذ مشاريع نوعية تلبي أعلى معايير الجودة. بفضل خبراتنا الواسعة وعملياتنا المتكاملة، نمتلك القدرة على توسيع نطاق خدماتنا لتتجاوز المشاريع البحرية والطاقة، لتقديم حلول مبتكرة وشاملة لقطاعات أوسع. وتمثل وحدة "إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية" منصة استراتيجية تتيح للشركاء الجدد الوصول إلى موارد متكاملة وخبرات متخصصة، تعزيز قدرتهم على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة وتبني حلول مبتكرة بشكل مستدام. ستعزز من مكانة المجموعة في السوق، وستتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا، وترسيخ شراكاتنا الحالية، وتقديم خبراتنا المتطورة لعملاء وأسواق جديدة".

من جانبه، قال بيتر مارفن، الرئيس التنفيذي للموارد والشؤون التقنية في وحدة "إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية": "تواجه مشاريع الهندسة والتوريد والبناء في القطاع البحري تحديات استثنائية تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان توفير الدعم اللوجستي والفني اللازم لبناء البنية التحتية التي تُسهم في تحقيق أهداف عملائنا وشركائنا في النمو المستدام. على مدى عقود، أثبتت مجموعة إن إم دي سي ريادتها في تطوير بنية تحتية بحرية ومشاريع طاقة متميزة على مستوى عالمي. وستعمل وحدة "إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية" على توسيع هذه الخبرات، وتقديمها لقطاعات صناعية جديدة، مع تعزيز التعاون المثمر الذي يضفي قيمة حقيقية للعملاء والشركاء. تتميز وحدة الأعمال الجديدة بمكانة استراتيجية تمكنها من استغلال إمكاناتها الواسعة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وتطوير حلول مبتكرة وشاملة في قطاعي الخدمات اللوجستية والتقنية".

ويمثل إطلاق وحدة "إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية" خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة الطموحة للتوسع وتعزيز النمو. وتشمل وحدات الأعمال الخمس لمجموعة إن إم دي سي كل من "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي"، و"إن إم دي سي للهندسة"، و"إن إم دي سي للبناء"، بالإضافة إلى الوحدة الجديدة "إن إم دي سي للخدمات اللوجستية والتقنية".

وقد تم الإعلان عن وحدة الأعمال الجديدة في الدورة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة أبوظبي. يقام هذا الحدث في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض” أدنيك“.

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