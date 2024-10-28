وصافي أرباح 2.2 مليار درهم

وتوزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 2 مليار درهم، 2.37 د/ للسهم

د/ للسهم أداء عام قوي بفضل التخطيط الجيد للمشاريع والتوسع التشغيلي الاستراتيجي والطرح العام الأولي الناجح لشركة "إن إم دي سي إينيرجي"

نتائج إيجابية تجسد الزخم المستمر لـ "مجموعة إن إم دي سي" وقدرتها على الاستفادة من تحولات السوق إقليمياً وعالمياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة إن إم دي سي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري، اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي سجلت نمواً لافتاً في إجمالي الإيرادات وصل إلى 68%، وارتفع صافي أرباحها 45% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. ويُعزى الأداء القوي للشركة خلال التسعة أشهر الأولى، المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى التخطيط الجيد للمشاريع، والتوسع التشغيلي الاستراتيجي عبر جميع أقسام المجموعة، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي الناجح لشركة "إن إم دي سي إينيرجي".

وقفز إجمالي إيرادات "مجموعة إن إم دي سي" خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 18.518 مليار درهم، بالمقارنة مع 11.039 مليار درهم، بزيادة قدرها 68% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023، كما حقق صافي أرباح الشركة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 45%، مسجلاً 2.192 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع 1.513 مليار درهم تم تسجيلها في عام 2023، في مؤشر واضح على أداء الشركة العالي وتوسعها الاستراتيجي في مشاريع جديدة.

وحققت المجموعة معدلات نمو في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2024، مسجلة 731 مليون درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما بلغت إيرادات الربع الثالث 6.392 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 50% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة إن إم دي سي: "تقوم "مجموعة إن إم دي سي" بدور محوري في دعم القطاعات الحيوية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وبأداء مالي مميز يجسد قوة أعمالنا ويعكس متانة اقتصاد الإمارات المزدهر. وقد اتسمت نتائج هذا الربع بنجاحات ملفتة من الناحية التشغيلية، تمكنا خلالها من تنفيذ مبادرات استراتيجية متعددة بلغت ذروتها في الإدراج الناجح لشركة "إن إم دي سي إينيرجي". وتعكس أنشطتنا المستويات المتقدمة لمشاريعنا وقدرتها على إطلاق العنان لإمكانيات جديدة وتعزيز العائدات على شركائنا."

من ناحيته، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: "تعكس نتائج مجموعة إن إم دي سي للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 التزامنا الراسخ برؤية مستقبلية تستهدف الاستفادة من الفرص وتجاوز التحديات، مع التركيز على التوسع الرأسي والأفقي وتحقيق قيمة مستدامة لشركائنا ومساهمينا. كما تتواصل جهودنا في التطوير ورفع كفاءة الأداء تعزيزاً لقدراتنا وتلبية لتطلعات الأسواق محلياً وإقليمياً."

وأضاف زغلول: “إن النجاح الذي حققته المجموعة يعكس قوة استراتيجيتنا الشاملة، ويؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تدعم التوجهات الاقتصادية المستدامة، وتعزز ريادتنا لقطاع تطوير البنية التحتية على مستوى المنطقة.”

ويعكس الوضع المالي القوي لـ "مجموعة إن إم دي سي" نجاح أعمالها المتنوعة والمتنامية بوتيرة سريعة، وترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسية، والارتقاء بأهدافها الاستراتيجية، مع تعزيز العائد للشركاء والمساهمين. وقد أتمت المجموعة بنجاح، في سبتمبر 2024، الطرح العام الأولي لشركة " إن إم دي سي إينيرجي"، مع تجاوز طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المحددة بـ 31.3 مرة.

تنظم مجموعة إن إم دي سي يوم الإثنين الموافق ٢٨ أكتوبر في تمام الساعة ١٢ ظهراً، مكالمة أرباح مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024م.

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