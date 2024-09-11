أعلنت كل من مجموعة "إم يو إف جي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" وبنك الدوحة اليوم عن إطلاق أول برنامج لإعادة شراء الأصول الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أول سندات خضراء يتم إطلاقها من قبل المؤسستين كضمانات أساسية ضمن أنشطتهما.

ويُتيح برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء للمؤسسات المالية إمكانية استخدام عائدات السندات الخضراء في تمويل المزيد من المبادرات الصديقة للبيئة. وفي هذا الصدد، سيتم استخدام العائدات النقدية المتأتية من السندات الخضراء الصادرة عن دولة قطر في تمويل و/أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء، بما يتوافق مع إطار التمويل المستدام لبنك الدوحة.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "نحن سعداء جدًا بالتعاون مع مجموعة ’"إم يو إف جي" لإنجاز أول صفقة صديقة للبيئة من خلال برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء. وتُعدّ المنتجات المبتكرة مثل برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء عنصرًا أساسيًا في المبادرات التمويلية لبنك الدوحة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تساهم في رفع مستوى السيولة والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة كوسيلة لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".

ومن جانبه، قال أندريه فان هيس، رئيس إدارة تمويل الأوراق المالية العالمية في مجموعة إم يو إف جي: "نحن ملتزمون بالعمل مع عملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير حلول مُصمَّمة خصيصاً لخلق بيئة عمل متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويُعد إطلاق برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء دليلاً على جهودنا في هذا الإطار، كما نتطلع إلى الاستفادة من هذا النجاح الذي حققناه لتنفيذ المزيد من البرامج المماثلة خاصة في ضوء توجه المنطقة نحو تنفيذ استراتيجيتها في مجال الاستدامة."

ووفقًا للدراسة التحليلية التي أجرتها مجموعة "إم يو إف جي"، تعمل الجهات التنظيمية وصناع السياسات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ استثمارات ضخمة لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على إزالة ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الكبيرة في القطاعات الحيوية كالنفط ومشتقاته وتوليد الطاقة والتصنيع. وبالنظر إلى المستقبل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في وضعية جيدة تسمح لها بأن تكون دولاً رائدة في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، من خلال الاستفادة من انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة والقرب الجغرافي من الأسواق الرئيسية للاستيراد فضلاً عن توفر الأطر التنظيمية الداعمة.

نبذة عن "إم يو إف جي"

تعتبر "ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال غروب إنك" (MUFG) إحدى أكبر المجموعات المالية الرائدة في العالم. يقع مقرّ المجموعة في طوكيو ويعود تاريخها إلى 360 عاماً تقريباً. ولدى "إم يو إف جي" شبكة عالمية تضمّ أكثر من 2000 مقر في أكثر من 40 بلداً. يعمل في المجموعة أكثر من 120,000 موظف وهي تقدّم خدمات تشمل الأعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الائتمانية وخدمات الأوراق المالية وبطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي وإدارة الأصول والتأجير. تهدف المجموعة لكي تصبح "أكثر المجموعات المالية التي تحظى بالثقة في العالم"، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين شركاتها العاملة وأيضاً من خلال استجابتها المرنة لكافة الاحتياجات المالية لعملائها ومن خلال خدمة المجتمع والعمل على تحقيق النمو المستدام والمشترك من أجل عالم أفضل. يتمّ تداول أسهم "إم يو إف جي" في بورصات طوكيو وناغويا ونيويورك. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك الرائد عالميًا الذي يتمتع بقوة مالية وشبكة عالمية | MUFG EMEA

إخلاء المسؤولية فيما يتعلق بالاستدامة في مجموعة "إم يو إف جي" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

يهدف هذا المنتج/الخدمة/التواصل (المشار إليه باسم "الموضوع") إلى الامتثال للمبادئ العامة والقوانين والقواعد واللوائح المتعلقة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أو الاستدامة أو المسؤولية الاجتماعية للشركات. ومع ذلك، يرجى العلم بأن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والمتطلبات التنظيمية قد تختلف بشكل كبير عبر ولايات قضائية مختلفة. وبالتالي، بناءً على بلد إقامتك أو مكان التأسيس، قد تكون هناك متطلبات أو معايير محلية محددة لا يتناولها "الموضوع" بالكامل. نشجعك على مراعاة متطلباتك المحلية ومعايير وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بك عند اختيار منتجاتنا وخدماتنا.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إطار عالمي موحد مقبول عالميًا (قانوني أو تنظيمي أو غير ذلك) حاليًا، ولا يوجد إجماع في السوق فيما يتعلق بما يشكل استثمارًا أو اتصالاً أو منتجًا أو عرضًا "أخضر" أو "مستدام" أو "مسؤول" أو "تقليدي" أو ما يعادله فيما يخص الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. علاوة على ذلك، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن مثل هذا الإطار أو الإجماع المقبول عالميًا سيتطور بمرور الوقت. وعلى الرغم من الجهود التنظيمية التي بذلت في بعض الولايات القضائية والمناطق (وخاصة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية) لتحديد مثل هذه المفاهيم، فإن الإطار القانوني والتنظيمي لا يزال قيد التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى تعريفات وتسميات مشتركة أو منسجمة حاليًا فيما يتعلق بما يُعتبر "أخضر" ومتوافق مع مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية و"مستدام" و"مسؤول" وغيرها من المعايير المماثلة، أو إرشادات واضحة حول ما تعنيه هذه المفردات، قد يؤدي إلى اتباع مؤسسات مختلفة لأساليب مختلفة. إلى جانب أنشطتها التمويلية المستدامة، تستثمر مجموعة "إم يو إف جي" والشركات التابعة لها في وتمويل مشاريع مرتبطة بمجموعة واسعة من القطاعات والشركات والسلطات القضائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القطاعات ذات الانبعاثات العالية والتي يصعب الحد منها مثل قطاع الطاقة. تلتزم مجموعة "إم يو إف جي" بتحقيق صافي انبعاثات صفرية في محفظتها المالية بحلول عام 2050 وعملياتها الخاصة بحلول عام 2030.

وعليه، لا يمكن تقديم أي ضمان أو تعهد من قبل شركة "إم يو إف جي" للأوراق المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" (MUFG Securities EMEA plc) و/أو لبنك "إم يو إف جي" المحدود فرع لندن (يشار إليهما مجتمعين باسم "إم يو إف جي" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا "MUFG EMEA") بأن أيًا من استثماراتهم أو منتجاتهم أو اتصالاتهم أو خدماتهم أو عروضهم ستلبي أي أو كل التوقعات فيما يتعلق بمفاهيم الأهداف "الخضراء" أو "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" أو "المستدامة" أو "المسؤولة" أو غيرها من الأهداف المنضوية تحت هذه المفاهيم أو أنه لن تحدث أي تأثيرات بيئية أو اجتماعية و/أو أخرى ضارة.

لا يخضع مقدمو أي آراء أو شهادات أو مراجعات أو تصديقات فيما يتعلق ببرامج و/أو أطر عمل "إم يو إف جي" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حاليًا لأي نظام تنظيمي أو أي نظام أو إشراف آخر محدد. ولا ينبغي اعتبار أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو تصديق صادر فيما يتعلق ببرامج و/أو أطر عمل "إم يو إف جي" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا توصية من جانبنا أو من جانب أي مقدم رأي أو شهادة أو محقق خارجي أو أي شخص آخر، وينبغي عدم اعتباره كذلك. ولن يكون هناك أي سبيل للانتصاف ضد "إم يو إف جي" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أو مقدم أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو تصديق فيما يتعلق بمحتويات أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو تصديق. ويجب على المستهلكين المحتملين للموضوع تحديد مدى أهمية أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو تصديق و/أو المعلومات الواردة فيه و/أو مقدم هذا الرأي أو الشهادة أو المراجعة أو التصديق.

إخلاء المسؤولية فيما يتعلق بمفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) من بنك إم يو إف جي" (أوروبا) ش.م.م. MUFG Bank (Europe) N.V

يهدف هذا المنتج/الخدمة/البيان (المشار إليه باسم "الموضوع") إلى الامتثال للمبادئ العامة والقوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بمفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أو الاستدامة أو المسؤولية الاجتماعية للشركات. ومع ذلك، يرجى العلم بأن المعايير المتعلقة بمفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمتطلبات التنظيمية قد تختلف بشكل كبير عبر ولايات قضائية مختلفة. وبالتالي، بناءً على بلد إقامتك أو مكان التأسيس، قد تكون هناك متطلبات أو معايير محلية محددة لا يتناولها الموضوع بالكامل. نشجعك على مراعاة متطلباتك المحلية والمعايير والأهداف المتعلقة بمفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بك عند اختيار منتجاتنا وخدماتنا.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد إطار عالمي مقبول عالميًا (قانوني أو تنظيمي أو غير ذلك) حاليًا، ولا يوجد إجماع في السوق فيما يتعلق بما يشكل استثمارًا أو اتصالاً أو منتجًا أو عرضًا "أخضر" أو "مستدام" أو "مسؤول" أو "تقليدي" أو ما يعادله فيما يخص " الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ". علاوة على ذلك، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن مثل هذا الإطار أو الإجماع المقبول عالميًا سيتطور بمرور الوقت. وعلى الرغم من الجهود التنظيمية التي بذلت في بعض الولايات القضائية والمناطق (وخاصة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية) لتحديد مثل هذه المفاهيم، فإن الإطار القانوني والتنظيمي لا يزال قيد التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتقار إلى تعريفات وتسميات مشتركة أو منسجمة حاليًا فيما يتعلق بما يُعتبر "أخضر" ومتوافق مع مفاهيم " الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" و"مستدام" و"مسؤول" وغيرها من المعايير المماثلة، أو إرشادات واضحة حول ما تعنيه هذه المفردات، قد يؤدي إلى اتباع مؤسسات مختلفة لأساليب مختلفة.

وعليه، لا يمكن تقديم أي ضمان أو تعهد من جانب بنك إم يو إف جي" (أوروبا) ش.م.م.، بما في ذلك فروعها (يشار إليها مجتمعة باسم "إم يو إف جي أوروبا" "MUFG EUROPE") بأن أيًا من استثماراتها أو منتجاتها أو اتصالاتها أو خدماتها أو عروضها ستلبي أي أو كل التوقعات فيما يتعلق بمفاهيم الأهداف "الخضراء" أو " الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية " أو "المستدامة" أو "المسؤولة" أو غيرها من الأهداف المنضوية تحت هذه المفاهيم.

لا يخضع مقدمو أي آراء أو شهادات أو مراجعات أو تحققات فيما يتعلق ببرامج و/أو أطر عمل "إم يو إف جي أوروبا" حاليًا لأي نظام تنظيمي أو آخر أو إشراف محدد. ولا ينبغي اعتبار أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو تحقق صادر فيما يتعلق ببرامج و/أو أطر عمل "إم يو إف جي أوروبا" بمثابة توصية من جانبنا أو من جانب أي مقدم رأي أو شهادة أو محقق خارجي أو أي شخص آخر. ولن يكون هناك أي سبيل للانتصاف ضد "إم يو إف جي أوروبا" أو مقدم أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو تحقق فيما يتعلق بمحتويات أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو تحقق. يجب على المستهلكين المحتملين للموضوع أن يحددوا بأنفسهم مدى أهمية أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو تحقق و/أو المعلومات الواردة فيه و/أو مقدم هذا الرأي أو الشهادة أو المراجعة أو تصديق.

إلى جانب أنشطتها في التمويل المستدام، تستثمر مجموعة "إم يو إف جي" والشركات التابعة لها في وتمويل مشاريع مرتبطة بمجموعة واسعة من القطاعات والشركات والسلطات القضائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القطاعات ذات الانبعاثات العالية والتي يصعب الحد منها مثل قطاع الطاقة. تلتزم مجموعة "إم يو إف جي" بتحقيق صافي انبعاثات صفرية في محفظتها المالية بحلول عام 2050 وعملياتها الخاصة بحلول عام 2030.

إخلاء المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في MUS (الاتحاد الأوروبي).

يهدف هذا المنتج/الخدمة/الاتصال ("الموضوع") إلى الالتزام بالمبادئ والقوانين والقواعد واللوائح العامة المتعلقة بمجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أو الاستدامة أو مسؤولية الشركات. ومع ذلك، يرجى العلم بأن المعايير والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمجال البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) قد تختلف بشكل كبير عبر الولايات القضائية المختلفة، وذلك بحسب بلد الإقامة أو مكان تأسيس الشركة، فقد تكون هناك متطلبات أو معايير محلية محددة لا يتناولها الموضوع بشكل كامل، ونحن نشجعك على مراعاة متطلباتك المحلية ومتطلباتك الخاصة بمعايير وأهدافك البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اختيار منتجاتنا وخدماتنا.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد حاليًا إطار عالمي مقبول عالميًا (قانوني أو تنظيمي أو غير ذلك) ولا يوجد إجماع في السوق فيما يتعلق بما يشكل "أخضر" أو "مستدامًا" أو "مسؤولًا" أو "تقليديًا" أو ما يعادل الاستثمار أو الاتصال أو المنتج أو العرض ما هو "ESG". علاوة على ذلك، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن مثل هذا الإطار المقبول عالميًا أو الإجماع سوف يتطور بمرور الوقت. على الرغم من وجود جهود تنظيمية في بعض الولايات القضائية والمناطق (على وجه الخصوص، في المنطقة الاقتصادية الأوروبية) لتحديد هذه المفاهيم، لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي قيد التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، فقد يؤدي عدم وجود تعريفات وتسميات مشتركة أو منسقة حاليًا فيما يتعلق بما يعتبر "أخضر"، و"ESG"، و"مستدام"، و"مسؤول"، وغيرها من المعايير المماثلة، أو مبادئ توجيهية واضحة حول ما تعنيه هذه المفاهيم إلى مناهج مختلفة تتبناها المؤسسات المختلفة. وبناءً على ذلك، لا يمكن لــ "إم يو إف جي للأوراق المالية أوروبا"، بما في ذلك فروعه (يُشار إليها مجتمعة بـ إم يو إف جي للأوراق المالية أوروبا") تقديم أي ضمان أو إقرار بأن أيًا من استثماراتها أو منتجاتها أو اتصالاتها أو خدماتها أو عروضها سوف تلبي أي أو كل التوقعات المتعلقة بـالمفاهيم " الخضراء"، أو "ESG"، أو "المستدامة"، أو "المسؤولة"، أو غيرها من الأهداف ذات التصنيف المماثل.

لا يخضع مقدمو أي آراء وشهادات ومراجعات وتحققات فيما يتعلق ببرامج و/أو أطر عمل إم يو إف جي" (أوروبا) حاليًا لأي نظام أو رقابة تنظيمية أو أخرى. إن أي رأي وشهادة ومراجعة ومصادقة صادرة فيما يتعلق ببرامج و/أو أطر عمل "إم يو إف جي للأوراق المالية أوروبا" لا تعتبر، ولا ينبغي اعتبارها، توصية من جانبنا أو من أي مزود رأي أو شهادة، أو مدقق خارجي أو أي شخص آخر. ولن يكون هناك ولن يكون هناك أي سبيل للانتصاف ضد "إم يو إف جي للأوراق المالية أوروبا" أو مقدم أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو التحقق من صحة محتويات أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو التحقق من الصحة. يجب على المستهلكين المحتملين للموضوع أن يحددوا بأنفسهم مدى أهمية أي رأي أو شهادة أو مراجعة أو التحقق من الصحة و/أو المعلومات الواردة فيه و/أو مقدم هذا الرأي أو الشهادة أو المراجعة أو التحقق من الصحة.

إلى جانب أنشطتها التمويلية المستدامة، تستثمر "إم يو إف جي" والشركات التابعة لها في وتمويل المشاريع المرتبطة بمجموعة واسعة من الصناعات والشركات والولايات القضائية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القطاعات عالية الانبعاثات والتي يصعب الحد منها مثل قطاع الطاقة. تلتزم "إم يو إف جي" بتحقيق صافي انبعاثات صفرية في محفظتها المالية بحلول عام 2050 وعملياتها الخاصة بحلول عام 2030.

-انتهى-

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