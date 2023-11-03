أعلنت مجموعة "إم يو إف جي" أنها أتمت بنجاح دعم توفير تسهيلات مصرفية تجسيرية بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي لشركة "أفيليز" (AviLease) للاستحواذ على منصة تأجير الطيران التابعة لبنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered). وقد لعبت مجموعة "إم يو إف جي" (MUFG) دور الضامن ومدير الدفاتر والمنظم الرئيسي المفوض وبنك التحوط.

ستقوم شركة "أفيليز"، وهي شركة عالمية لتأجير الطائرات تم تأسيسها مؤخرًا ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، بامتلاك وإدارة 167 طائرة مؤجرة لـ 46 شركة طيران حول العالم، مما يسرع خططها لتصبح شركة رائدة عالمياً ومن ضمن أكبر عشرة شركات في العالم في مجال تأجير الطائرات بحلول عام 2030.

وقد دعمت مجموعة "إم يو إف جي" شركة "أفيليز" في أول عملية تمويل أجرتها لصفقة استحواذ، والتي اعتمدت على مجموعة من أربعة بنوك عالمية رائدة لضمان الهيكلة والتنفيذ الأمثل.

وقال فيل روبرتس، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مجموعة "إم يو إف جي":

"لقد أسعدنا أن نتشارك في العمل مع ’أفيليز‘ في إتمام هذه الصفقة الهامة التي تدعم خططها الطموحة للنمو.

"ساعدت المميزات الفريدة التي نمتلكها والمتمثلة بريادتنا في قطاع الطيران والحضور الإقليمي القوي في منطقة الشرق الأوسط وكفاءاتنا وخبراتنا المميزة في قطاع تمويل عمليات الدمج والاستحواذ المعقدة في جعل مجموعة ’إم يو إف جي‘ شريكًا قويًا لدعم ’أفيليز‘ في هذه الصفقة الهامة."

وقال إلياس القصير، رئيس الأعمال المصرفية العالمية للشركات والخدمات المصرفية الإستثمارية العالمية لمجموعة "إم يو إف جي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

"تعد ’أفيليز‘ أحد اللاعبين الرئيسيين الذين أنشأهم صندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية. تتشرف مجموعة ’إم يو إف جي‘ بدعم ’أفيليز‘ في هذه الصفقة الناجحة والمتميزة والتي وضعت المملكة العربية السعودية بين أكبر المؤثرين في قطاع الطيران العالمي. ونحن نتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع ’أفيليز‘ وصندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في مواصلة تطوير الصناعة في المملكة العربية السعودية من خلال منصتنا العالمية الرائدة لقطاع الطيران."

وقال إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليز": "هذا يوم مشهود ويشكل علامة فارقة مهمة لشركة ’أفيليز‘. فمع استكمال عملية الاستحواذ هذه، نحن نعمل على تعزيز مكانتنا في قطاع تأجير الطائرات العالمي، وذلك تماشيًا مع طموحنا في أن نصبح من بين أفضل 10 شركات تأجير عالمية بحلول عام 2030. ومن خلال تعزيز النمو والتكامل في عملياتنا، نهدف إلى تسريع طريقنا نحو الحصول على تصنيف استثماري. يسعدنا أن نرحب بزملائنا الجدد في فريق ’أفيليز‘."

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نبذة عن "إم يو إف جي"

تعتبر "ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال غروب إنك". (MUFG) إحدى كبرى المجموعات المالية في العالم. يقع مقرّ المجموعة في طوكيو ويعود تاريخها إلى 360 عاماً تقريباً. ولدى "إم يو إف جي" شبكة عالمية تضمّ أكثر من 2000 مكتب في أكثر من 50 بلداً. يعمل في المجموعة أكثر من 160,000 موظف وهي تقدّم خدمات تشمل الأعمال المصرفية التجارية والاسئتمان المصرفي والأوراق المالية وبطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي وإدارة الأصول والتأجير. تهدف المجموعة لكي تصبح أكثر المجموعات المالية التي تحظى بالثقة في العالم، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين شركاتها العاملة وأيضاً من خلال إستجابتها المرنة لكافة الاحتياجات المالية لعملائها ومن خلال خدمة المجتمع والعمل على تحقيق النمو المستدام والمشترك من أجل عالم أفضل. يتمّ تداول أسهم "إم يو إف جي" في بورصات طوكيو وناغويا ونيويورك. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على عنوان: mufgemea.com