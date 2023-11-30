تعلن مجموعة إم بي سي ("إم بي سي" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي (ويشار إليه بـ"الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 23 ريال سعودي و25 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري"). وتبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023م وحتى الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية من يوم الاربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023م.

وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 21 نوفمبر 2023م على طلب الشركة بتسجيل أسهمها وطرح 33,250,000 سهم عادي من خلال زيادة رأس مال الشركة (ويُشار إليها لاحقاً بـ "أسهم الطرح")، حيث تمثل أسهم الطرح 10٪ من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة). وسيتم تحديد السعر النهائي لشراء الأسهم لجميع المكتتبين في الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عن الطرح العام الأولي للشركة عبر https://mbc.net/ipo

تفاصيل الطرح

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 23 ريال سعودي و25 ريال سعودي للسهم.

تمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة طرح 33,250,000 سهم عادي جديد، تمثل ما نسبته 10٪ من رأس مال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس مال الشركة).

من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي للطرح بين 765 مليون ريال سعودي (204 مليون دولار أمريكي) 831 مليون ريال سعودي (222 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 7,648 مليون ريال سعودي (2,039 مليون دولار أمريكي) و8,313 مليون ريال سعودي (2,217 مليون دولار أمريكي).

سيتم طرح الأسهم لاكتتاب المستثمرين الأفراد ("المكتتبين الأفراد") والمستثمرين من المؤسسات ("الفئات المشاركة")، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً لـ"اللائحة إس" بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته.

عند اكتمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون ("المساهمون الحاليون") مجتمعين 90% من أسهم الشركة. وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60% من رأس مال الشركة، والأستاذ / وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40%.

سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد اكتمال عملية الطرح الأولي وإجراءات الإدراج الرسمية مع هيئة السوق المالية وتداول السعودية.

سيتم تخصيص 33,250,000 سهم كحد أقصى للفئات المشاركة في الاكتتاب، بما يمثّل 100% من إجمالي أسهم الطرح.

يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29,925,000 سهم والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، لتلبية طلب المكتتبين من الأفراد.

سيتم تخصيص 3,325,000 سهم عادي من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.

فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية ("إتش إس بي سي") وجي بي مورغان العربية السعودية ("جي بي مورغان") وشركة الأهلي المالية ("الأهلي المالية") للعمل كمستشارين ماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي تغطية. كما عينت الشركة إتش إس بي سي مديراً للاكتتاب.

تعمل شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لكبار المساهمين.

تم تعيين بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة (ويشار إليها مجتمعة بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.

يُرجى الاطلاع على نشرة الإصدار لمعرفة التفاصيل حول الجدول الزمني المتوقّع للطرح.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

الشريحة (أ): الفئات المشاركة:

تشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات، ومن ضمنها صناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الفئات المشاركة") والتي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها بدايةً للفئات المشاركة 33,250,000 سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد (المعرفين بالشريحة (ب) أدناه)، علماً بأنه في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في الطرح، يحق للمستشارين الماليين وبالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29,925,000 سهم والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة وباستخدام آلية التخصيص الاختيارية، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون مناسباً.

الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد:

تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسماء أطفالها القصّر شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأطفال القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي ويحق لهم فتح حساب استثماري لدى إحدى الجهات المستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ"المكتتبين الأفراد" وكلاً منهم منفرداً بـ "المكتتب الفرد"، ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بـ "المكتتبين"). يعد لاغياً اكتتاب كل شخصٍ اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق القانون بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً، ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 3,325,000 سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي ما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق لمدير الاكتتاب، وبالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

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