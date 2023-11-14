الشركتان تكشفان عن مشروع "ذا كونتيمبوراري كولكشن" في نخلة جميرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة إميرالد بالاس عن شراكتها مع رافلز لإطلاق مشروع "ذا كونتيمبوراري كولكشن" من رافلز ريزيدنسز اند بنتهاوسز، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي في الهلال الغربي المرموق على جزيرة نخلة جميرا في دبي، لتقدم تعريفاً جديداً لتجارب المعيشة الراقية في دولة الإمارات.

ويتألف المشروع الجديد من 30 شقة سكنية للتملك الحر يضم كل منها بين 2 و5 غرف نوم، وتتراوح مساحتها بين 2,500 قدم مربع و26,000 قدم مربع، وبأسعار تبدأ من 17 مليون درهم إماراتي (5 مليون دولار امريكي). وقد تولت مجموعة يوديزين الشهيرة عالمياً تصميم المشروع الذي يجمع بين الفخامة الكلاسيكية لعلامة رافلز والتفاصيل الغنية لفن الآرت ديكو المعاصر، مما يوفر تجربة سكنية فريدة للباحثين عن مزيج من التصاميم المعاصرة والكلاسيكية الفخمة.

ويضم المشروع شققاً سكنية مفروشة بالكامل، تتميز المطابخ فيها بخزائن خشبية ورخامية مصممة خصيصا" للشقق من شركة بوليفورم، وتحتوي على أحدث الأجهزة المنزلية من شركة ميلي الألمانية. كما تم تزويد الحمامات الأنيقة بدشات مطرية، وأحواض مستقلة، ومغاسل إيطالية مخصصة من علامة جيسي، بالإضافة إلى ميزات استثنائية أخرى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيران جورجي، نائب رئيس مجموعة إميرالد بالاس ومدير المبيعات في رافلز ريزيدنسز اند بنتهاوسز النخلة دبي: "نحرص على تقديم شقق سكنية بنمط حياة فاخر يلبي متطلبات عملائنا المميزين، ويضع معياراً جديداً لسوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي. ويوفر المشروع الجديد مجموعة حصرية من الشقق السكنية وفق أعلى مستويات الجودة والحداثة، حيث حرصنا على التعاون مع رواد القطاع في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والتنفيذ، بالإضافة إلى استقطاب العلامات الشهيرة والمتخصصة في هذه المشاريع، مما يضمن حصول عملائنا على شقق سكنية وفق أعلى مستويات الجودة والرقي. كما توفر كل شقة إطلالات بانورامية خلابة على البحر بفضل الموقع المميز والمرتفع للمشروع".

وتتميز الشقق السكنية العصرية ضمن المشروع بمزيج مثالي ومتوازن يجمع بين المعايير الجمالية والطابع العملي، وذلك من خلال النوافذ الكبيرة المطلة على أفق نخلة جميرا ومياه الخليج العربي، والتي تتيح لساكنيها فرصة الاستمتاع بمشهد شروق الشمس وغروبها. وتبرز هذه المساحات المزينة بلمسات يدوية والمصنوعة بمواد طبيعية وتصاميم مستوحاة من فن الآرت ديكو، مما يضفي مزيداً من الفخامة على أجواء المكان. كما تتميز الديكورات الداخلية للشقق بقطع مُختارة بعناية من علامات تجارية مشهورة مثل جورجيتي وبولترونا فراو ومينوتي وبوليفورم وكاتيلان إيتاليا.

ويمكن للمهتمين زيارة مركز المبيعات الواقع في بهو منتجع رافلز النخلة دبي. كما تتوفر العروض التقديمية عبر الإنترنت للعملاء الدوليين من خلال تقنية العرض ثلاثية الأبعاد، مما يضمن تقديم تجربة عالمية المستوى.

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لمحة حول مجموعة إميرالد بالاس (قصر الزمرد)

إميرالد بالاس هي جزء من مجموعة شركات نجحت في تطوير وبناء مشاريع سكنية في أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا منذ عام 1996.

وأنجزت الشركة أكثر من 40 مشروعاً كبيراً تضم ما يزيد على 10 آلاف وحدة سكنية، وعلى مساحة تتجاوز مليون متر مربع؛ وتعمل حالياً على تطوير 8 مشاريع كبرى أخرى.

وتشمل محفظة المجموعة في دبي فندق كمبينسكي وشقق نخلة جميرا وفندق رافلز النخلة دبي وفندق هايد دبي في منطقة الخليج التجاري، حيث تعاونت مع فنادق أكور وفنادق كمبينسكي لتطوير هذه العقارات التي تحولت إلى وجهات رائدة في السوق ضمن مجالاتها.

وتقدم إميرالد بالاس العديد من الخدمات المتخصصة، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري والبناء وإدارة المشاريع والتصميم الداخلي والتجهيز، وتمتلك سجلاً حافلاً في تقديم حلول عالية الجودة ضمن هذه المجالات بفضل خبرتها وتجربتها.

لمحة حول رافلز

تأسست فنادق ومنتجعات رافلز في سنغافورة عام 1887، ولطالما كانت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية من رافلز موطناً للإبداع ووجهةً لأصحاب الرؤى والأشخاص المُلهمين على مرّ التاريخ. وتواصل رافلز مسيرتها الرائدة ضمن وجهاتها المنتشرة في مختلف المدن والمناطق الطبيعية الساحرة حول العالم، لتزوّد المسافرين بتجارب متميزة وخدمات تتميز بالسخاء والعفوية. وتمثّل رافلز الخيار الأمثل لعشّاق الرفاهية والتميّز بفضل قيم الثقافة والجمال والفخامة التي تجسّدها، فضلاً عن توفير تجارب إقامة لا مثيل لها للضيوف. وينعكس التزام رافلز تجاه المجتمعات المحلية من خلال قيامها بمبادرات متنوعة لدعم الفنون والبيئة، مما جعلها الوجهة الأولى للعديد من عشّاق التراث والثقافة عبر الأجيال. وتحتل رافلز مواقعاً متميزة حول العالم بما فيها سنغافورة وباريس وإسطنبول ودبي والدوحة وجزر المالديف وأودايبور وبنوم بنه وبالي، كما تسعى السلسة إلى افتتاح مواقعٍ جديدة لها في لندن وبوسطن وماكاو والبحرين في عام 2023. وتُعدّ رافلز جزءاً من مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، والتي تضم أكثر من 5,500 منشأة منتشرة في أكثر من 110 دولة حول العالم، فضلاً عن مشاركتها في برنامج الولاء الشامل أكور لايف ليمتليس (ALL)، الرفيق اليومي لنمط الحياة والذي يوفر وصولاً إلى باقةٍ واسعة من المزايا والخدمات والتجارب.

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