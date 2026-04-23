أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، إحدى أكبر الشركات المدرجة في المنطقة المتخصصة في إنتاج الحديد ومواد البناء المتكاملة، عن التزامها بدعم مرونة السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الحفاظ على انضباط الأسعار عبر المنتجات المحلية الرئيسية من الحديد ومواد البناء، بما في ذلك حديد التسليح، مع ضمان استمرارية الإمدادات بشكل موثوق للعملاء في مختلف أنحاء الدولة. ويعكس هذا النهج التزام إمستيل المستمر بإعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات المحلية، بما يدعم العملاء والشركاء والاقتصاد بشكل عام.

ويعكس الحفاظ على استقرار الأسعار استجابة "إمستيل" الاستباقية بكفاءة عالية لمتطلبات السوق، ودورها المحوري في ضمان توفير إمدادات مستقرة من المواد إلى مختلف المشاريع الوطنية الحيوية والتنموية في مجال البنية التحتية والإنشاءات، وذلك للحد من الصعوبات التي قد تؤثر على وتيرة مشاريع التطوير العمراني في الدولة، بما يدعم استدامة النمو الصناعي، معتمدة في ذلك على تكامل عملياتها داخل الدولة، وما تمتلكه من إمكانات لوجستية متطورة تضمن كفاءة وموثوقية التسليم بشكل مستمر.

وتعليقاً على هذا القرار، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": " بصفتها إحدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، تواصل في "إمستيل" إلتزامها بدعم استقرار السوق في دولة الإمارات وضمان استمرارية الإمدادات. ويعكس الحفاظ على استقرار مستويات الأسعار منتجاتنا من الحديد ومواد البناء خلال هذه المرحلة نهجنا الاستراتيجي طويل الأمد، ومسؤوليتنا في المساهمة بدعم مسيرة التنمية الشاملة، وضمان مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية في جميع أنحاء الدولة".

وتوفر "إمستيل" منتجات عالية الجودة من الحديد ومواد البناء لقاعدة واسعة من الشركاء في دولة الإمارات، إلى جانب حضورها في العديد من الأسواق العالمية، حيث تستخدم هذه المنتجات في تنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية والقطاعات الصناعية والعمرانية. كما تواصل الشركة متابعة تطورات السوق عن كثب، مع الحفاظ على مرونة عملياتها التشغيلية وضمان استمرارية الإمدادات بكفاءة ودون انقطاع.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 14 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

