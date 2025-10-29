الشراكة الاستراتيجية تؤكّد التزام "نوبكو" الأوسع بتدفق الاستثمارات بين دول الخليج وأمريكا اللاتينية وتدعم مبادرات رؤية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "مجموعة إلفا" البرازيلية الرائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية، والمملوكة من قبل صناديق استثمارية تديرها شركة باتريا للاستثمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وذلك خلال معرض الصحة العالمي 2025 في الرياض.

وعبر توقيع إطار عمل مدّته عامان للتعاون الاستراتيجي، سوف تساهم الاتفاقية في تطوير النظام الصحي في المملكة العربية السعودية من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، وضمان تبادل المعرفة وتطوير نماذج مبتكرة لسلسلة التوريد، فضلاً عن تقييم التقنيات الحديثة لتعزيز توافر المنتجات الطبية، ما من شأنه أن يؤدّي إلى من تقصير فترات تسليم المنتجات وتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة في قطاع الرعاية الصحية السعودي.

وتتمحور مذكرة التفاهم حول استكشاف الفرص المشتركة في مجالات عدّة أبرزها مشتريات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والكفاءة الرقمية، مع التركيز أولاً على التوريد المباشر للمنتجات الاستهلاكية الطبية. وتوفّر "نوبكو"، المنصّة الوطنية لشراء وتوزيع منتجات الرعاية الصحية في السعودية، وصولاً سهلاً وسريعاً إلى شبكة واسعة من المستشفيات والصيدليات والبنية التحتية للتخزين في جميع أنحاء المملكة. وسوف تربط هذه الشراكة بين "نوبكو" وشبكة المورّدين العالمية الموثوقة لمجموعة إلفا، ما يعزّز تنوّع قنوات التوريد ومرونة سلسلة التوريد الوطنية.

الرئيس التنفيذي للتشغيل في "نوبكو"، فهد البطحي، صرّح قائلاً: "هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة إلفا يؤكد التزامنا بتعزيز سلسلة التوريد الوطنية للرعاية الصحية بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية لرؤية 2030. ومن خلال دمج قدرات المجموعة المتقدّمة وشبكتها العالمية، نهدف إلى تحسين عمليات الشراء بشكل أكبر والارتقاء بالخدمات اللوجستية وتوسيع إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية."

وتسلط هذه الشراكة الاستراتيجية الضوء على التزام "باتريا" الاستراتيجي بتعزيز العلاقات طويلة الأمد بين أمريكا اللاتينية والمملكة العربية السعودية. وعبر تعاونها مع صندوق الاستثمارات العامة، تستمرّ "باتريا" في حرصها على دفع عجلة النمو للقطاعات الرئيسية كالرعاية الصحية. وهذا التحالف لا يدعم مستهدفات رؤية 2030 فقط، بل يعزز أيضاً تدفّق الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا اللاتينية، ما يمهّد الطريق لمزيد من التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتتماشى اتفاقية التعاون بشكل مباشر مع برنامج تحول القطاع الصحّي في المملكة العربية السعودية، وهو يعتبر بمثابة حجر الزاوية في رؤية 2030، إذ يركّز على إنشاء نظام رعاية صحّية شامل وفعّال ومتكامل. ومن خلال تعزيز الابتكار في مجال مشتريات الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، سوف تساهم هذه الشراكة في تحسين جودة الرعاية وتعزيز نتائج المرضى وضمان توافر المنتجات الطبية الاستراتيجية على المدى الطويل للجميع في المملكة.

كارمن ألونسو، الشريكة والرئيسة التنفيذية لأوروبا والشرق الأوسط لدى شركة باتريا للاستثمارات، علّقت بقولها: "تتمتّع باتريا بعلاقات مع المنطقة منذ العام 1997. وقطاع الرعاية الصحية يعتبر قطاعاً رئيسياً في محفظتنا، وذلك لثقتنا في أنّه يتيح فرصاً أكبر. وتجمع باتريا بين الخبرة العميقة في هذا القطاع والمرئيّات المحلية القيّمة لتطوير مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار المصمّمة بعناية، وهو نهج يركّز على العميل ويمثل حجر الزاوية لمسيرة إنجازاتنا."

من جهته، قال مايكل مجدلاني، المدير العام لشركة باتريا للاستثمارات في الشرق الأوسط: "يسعدنا جداً أن نرى هذه الشراكة تتحقّق اليوم. فما بدأ العام الماضي بالتزام مشترك لتعزيز العلاقات مع المملكة قد أدّى الآن إلى مبادرتنا الأولى هذه. وأودّ أن أشكر إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامّة على دعمها اللامحدود. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة واثقة نحو تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا اللاتينية ودعم رؤية 2030."

وصرّح خوسيه روبرتو فيراز، الرئيس التنفيذي لمجموعة إلفا، قائلاً: "نحن متحمّسون للشراكة مع "نوبكو"، فهي منصّة محورية لمشهد الرعاية الصحية السعودي. ومذكرة التفاهم هذه تمثل خطوة مهمّة لجلب الخبرات التشغيلية المثبتة لمجموعة إلفا وكفاءاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وشراكاتها العالمية الموثوقة مع المورّدين، إلى المملكة العربية السعودية. فهدفنا هو توفير منتجات طبية عالية الجودة وضمان مصادر طويلة الأجل للإمدادات الاستراتيجية والمساهمة بشكل مباشر في تحول القطاع الصحّي في المملكة."

الجدير بالذكر أنّ مجموعة إلفا ستعمل كمورّد وموزع استراتيجي، حيث ستجلب أداءها التشغيلي المتميّز وخبرتها الواسعة في توريدات الرعاية الصحّية والخدمات اللوجستية. وتتمتّع المجموعة بإمكانية الوصول المباشر إلى قدرات التوريد عبر استحواذها في العام 2022 على شركة ديسكارباك، وهي مورد برازيلي رائد أيضاً للمنتجات الطبية عالية الجودة وذات الاستخدام الواحد، مثل القفازات والأقنعة والأردية والمحاقن.

ومن خلال إحدى أكثر شبكات توزيع الرعاية الصحية شمولاً وموثوقية في البرازيل، والتي تخدم آلاف المستشفيات والعيادات، تقدّم مجموعة إلفا نموذجاً قابلاً للتطوير ويجمع بين الكفاءة وسهولة الوصول والامتثال. ومن أهم ميّزات المجموعة تقنية المشتريات المتقدّمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُعزز الكفاءة وإمكانية التتبع والتنبؤ بالطلب، ما يضمن توريداً موثوقاً وعالي الجودة للمنتجات الطبية. وتُمثل مبيعات إلفا الآلية حالياً أكثر من 15% من إجمالي مبيعاتها، حيث تُجري أكثر من 30 ألف عملية شراء يومياً.

وإضافةً إلى الخدمات اللوجستية والنقل، تُقدّم إلفا حلول رعاية صحية شاملة، بدءاً من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية المعقّدة، وصولاً إلى حلول التكنولوجيا الطبية المتقدّمة، والصيدليات المتخصّصة، وحقن التجميل. كما تُدير المجموعة الخدمات اللوجستية الشاملة للمستشفيات، بما فيها إدارة المخزون المُتخصّصة، وإعادة تغليف المنتجات، وخدمات التخزين، علماً أنّها الموزّع الرئيسي الوحيد في البرازيل الذي يعمل في قطاعات الطب والمستشفيات وطب الأسنان في آنٍ واحد.

نبذة عن "نوبكو":

تُعدّ الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي رائدة في مجال إدارة سلاسل الإمداد الطبي في المملكة العربية السعودية. وقد تأسست "نوبكو" في العام 2009 بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي من خلال تقديم خدمات الشراء الموحّد، إدارة المخزون، التوزيع، والخدمات اللوجستية المتكاملة. وتسعى الشركة إلى توفير حلول مبتكرة تدعم تطوير الخدمات الصحية في المملكة، ما يسهم في تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية.

نبذة عن باتريا

باتريا شركة عالمية لإدارة الأصول البديلة تُركّز على شريحة السوق المتوسطة وتتخصّص في قطاعات مرنة ومناطق مختارة. ونحن شركة رائدة في إدارة الأصول في أمريكا اللاتينية، ولدينا حضور قوي في أوروبا من خلال شبكتنا الواسعة من علاقات الشركاء العامّين. ويجمع حضورنا الميداني بين روّاد الاستثمار وخبراء القطاعات ومديري الشركات والعلاقات الاستراتيجية، ما يُمكّننا من تحديد فرص استثمارية واعدة لا تُتاح إلا للكفاءات المحلية. وبخبرة تمتد لنحو 37 عاماً وأكثر من 49 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة، نؤمن بأننا نُحقق باستمرار عوائد مجزية من خلال استثمارات طويلة الأجل، مع تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في المناطق التي نعمل فيها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.patria.com.

نبذة عن إلفا

تُدير مجموعة إلفا إحدى أوسع شبكات توزيع الرعاية الصحية وأكثرها موثوقية في البرازيل، حيث تخدم 3 آلاف مستشفى، و40 ألف عيادة، و120 منظمة رعاية صحية. كما تُدير إلفا 18 مركز توزيع بتغطية وطنية كاملة في البرازيل. وتشمل محفظتنا الأدوية المرجعية والعامّة عالية التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بإدارة منتجات الحقن التجميلية والمواد الاستهلاكية التي يستخدمها أطباء الأسنان والتكنولوجيا الطبية والمواد التي تستخدم لمرة واحدة والخدمات اللوجستية مثل التخزين والنقل وبرنامج دعم المرضى.

-انتهى-

#بياناتشركات