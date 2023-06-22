من مصنعها الذي افتتحته مؤخراً في مدينة دبي الصناعية

المجموعة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها تسعى إلى الإسهام في الجهود الرامية إلى تشجيع اتباع نمط حياة صحي يعتمد على حمية قائمة على الأغذية النباتية، ومواكبة متطلبات المستقبل وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إفكو العالمية، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها عن خططها لإطلاق منتجات "ثرايف" THRYVE™ المتخصصة في اللحوم النباتية بنسبة100% ، في الأسواق السعودية هذا الصيف.

ويعتبر مصنع "ثرايف" الذي أقامته المجموعة مؤخراً في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم الأول من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط. وسيوفر هذا المشروع الرائد والمبتكر اللحوم النباتية المغذية والصحية والمستدامة والمصنوعة محلياً بنكهات فريدة مستوحاة من النكهات المحلية ومنطقة الشرق الأوسط .

وبهذه المناسبة، قال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو: "يسعدنا إطلاق منتجات ثرايف للحوم النباتية 100% الجديدة وتقديمها لجميع المستهلكين في الأسواق السعودية. وتتيح لنا خبراتنا الواسعة كشركة إماراتية رائدة في المنطقة منذ عقود، تقديم منتجات ذات مذاقات أصيلة من ثقافات وتقاليد الشرق الأوسط الغنية وبمكونات مستدامة بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في الإمارات ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويأتي إطلاق هذا المنتج الثري في إطار القطاع النباتي الذي من شأنه أن يولد عادات غذائية صحية مستدامة في الشرق الأوسط، والذي سيؤدي إلى تعزيز عملية الإنتاج الغذائي المحلي والمتجدد والصديق للبيئة. ويتماشى إطلاق مشروع الأغذية النباتية "ثرايف" مع رؤية المجموعة الرامية للاستثمار في المستقبل بهدف توفير سلسلة غذائية مرنة ومستدامة بشكل مستمر".

وستتوفر منتجات ثرايف المميزة للمستهلكين في المملكة عبر المتاجر الكبرى هذا الصيف.

في ضوء الوعي العالمي للحاجة إلى تقليل الاعتماد على المنتجات غير المستدامة، تقود مجموعة إفكو الطريق في إجراء البحوث لتحسين فعالية الموارد الطبيعية. ومن خلال التحليل والبحث العلمي، تعمل المجموعة بشكل حيوي على تطوير وتقديم الحلول ذات التأثير الملموس كالمنتجات التي تقدمها المجموعة تحت علامة "ثرايف".

تمثل "ثرايف" منصة مبتكرة للغذاء النباتي، تجمع بين المعارف والخبرات الزراعية القديمة وأبحاث وتقنيات الغذاء الحديثة مع الحفاظ على العناصر الغذائية الرئيسية والدقيقة للنباتات، والاحتفاء بالنكهات المختلفة للمطبخ المحلي.

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نبذة عن مجموعة "إفكو" العالمية:

إفكو هي مجموعة عالمية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة. قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل "لندن ديري" و"تيفاني" و"نور" و"رحمة" و"البيكر" و"حياة" و"سافانا"، حيث توفر أكثر من 80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق و49 موقع عمليات بدعم ما يزيد عن 15000 موظف.

نبذة عن "ثرايف" THRYVE™:

THRYVE هي أول علامة للأغذية النباتية بالكامل تابعة لمجموعة "إفكو" العالمية، وتتخذ من مدينة دبي الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتتولى العلامة ابتكار وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الأطعمة النباتية الصحية والمستدامة.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا أبوعطا

مدير قسم الشؤون الإعلامية والتواصل المؤسسي

raatta@iffco.com

سنا يمليخا

مدير مساعد - قسم الشؤون الإعلامية والتواصل المؤسسي

syamlikha@iffco.com