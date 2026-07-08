الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – تستعد مجموعة إعمار للضيافة لإطلاق فيدا الجادة في وقت لاحق من هذا العام، لتقدم تجربة ضيافة عصرية جديدة تنبض بأسلوب الحياة في مشروع الجادة.

ويمثل فيدا الجادة محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية، إذ يُعد واحداً من اثنين فقط من فنادق فيدا ذات الخمس نجوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجسد الفندق المرتقب مفهوماً راقياً يعكس هوية علامة فيدا، من خلال تقديم تجربة ضيافة ترتكز على أسلوب الحياة، وتستلهم قيم التواصل الاجتماعي، والإبداع، وأنماط الحياة العصرية.

ويقع الفندق في الحي الإبداعي النابض بالحياة في الجادة، ليشكل جزءاً من وجهة ديناميكية تلتقي فيها الثقافة والتصميم وتجارب الحياة اليومية. وانطلاقاً من نهج فيدا الشبابي الذي يركز على تقديم التجارب، صُمم الفندق ليكون وجهة تجمع الضيوف والسكان في مساحة تتيح لهم التواصل والإبداع واكتشاف تجارب جديدة.

ويتميز الفندق بموقع استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى أبرز المرافق الحيوية، بما في ذلك المدينة الجامعية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، كما يبعد دقائق معدودة عن مطار دبي الدولي وكورنيش الشارقة فهو قريب من كل شيء

حيث انه صُمم ليمنح ضيوفه شعوراً وكأنهم في مساحة خاصة بهم.

ويضم الفندق مجموعة متنوعة من الغرف والأجنحة، إلى جانب وحدات سكنية مخصصة للإقامات الطويلة، صُممت لتلبي احتياجات الضيوف سواء للإقامات القصيرة أو الممتدة. كما تم تصميم مختلف مرافق الفندق لتعزيز سهولة الحركة والانسيابية، بما يحقق توازناً مثالياً بين الحيوية والهدوء.

وتأتي خيارات الطعام والمساحات الاجتماعية ضمن تجربة متكاملة، بدلاً من كونها مرافق منفصلة، حيث تمتد بين مطاعم تقدم خدماتها على مدار اليوم، ومقاهٍ عصرية، ومساحات خارجية مخصصة للتجمعات. كما تعكس مرافق التعافي المفهوم ذاته من خلال توفير بيئة متوازنة تدعم النشاط والاسترخاء على حد سواء.

وباعتباره جزءاً من الوجهة المتكاملة في الجادة، من المتوقع أن يسهم الفندق في تعزيز الهوية المتطورة للمشروع، وترسيخ مكانته كوجهة تلتقي فيها الحياة العصرية والثقافة والضيافة ضمن تجربة متكاملة.

استرشاداً بفلسفة فيدا القائمة على البساطة والدفء والإبداع، يقدم الفندق مساحات صُممت بعناية لتعزيز روح المجتمع، مع توفير مستويات الراحة والسهولة التي يتطلع إليها ضيوف وجهات الضيافة العصرية.

وبصفته أحدث إضافة إلى ملف اعمال مجموعة إعمار للضيافة المتنامية، يجسد فيدا الجادة التطور المستمر لعلامة فيدا والتزامها بابتكار وجهات نابضة بالحياة تجمع الناس من خلال تجارب هادفة وملهمة

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قبيل الافتتاح.

https://www.vidahotels.com/en/hotels/vida-aljada-sharjah/

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نبذة عن فيدا الجادة:

من المقرر افتتاح فيدا الجادة الشارقة خلال عام 2026، ليقدم مفهوماً يجمع بين الرقي والراحة في تجربة ضيافة عصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويقع الفندق في الجادة، الوجهة الرائدة لأسلوب الحياة في الشارقة، ليجسد روح علامة فيدا النابضة بالحيوية وأسلوب الحياة الحضري، ضمن بيئة صُممت بعناية لتكون وجهة ترتكز على روح المجتمع والإبداع والتواصل.

ويتميز الفندق بخطوطه المعمارية العصرية وتصاميمه الداخلية الأنيقة، مقدماً توازناً مثالياً بين الراحة والأناقة. كما يضم مجموعة متنوعة من وجهات الطعام، ومرافق العافية، ومساحات الترفيه، التي صُممت جميعها لتوفر تجربة إقامة مريحة ترتقي بتفاصيل الحياة اليومية.

وبفضل موقعه القريب من المناطق الثقافية في الشارقة وسهولة الوصول إلى أبرز الوجهات الإقليمية، يشكل فيدا الجادة الشارقة بوابة مميزة لاكتشاف الإمارة، حيث تلتقي الضيافة العصرية بأسلوب الحياة الحضري الحديث.

نبذة عن فيدا للفنادق والمنتجعات:

فيدا للفنادق والمنتجعات هي علامة تجارية فندقية عصرية وفاخرة، تركز على تقديم نمط حياة مميز يتناسب مع احتياجات رجال الأعمال، والمسافرين الباحثين عن الرفاهية.

اسم فيدّا، الذي يعني "الحياة" بالإسبانية، يعكس جوهر هذه العلامة التي تتسم بالدفء، البساطة والإبداع في التصميم. ومع بيئات مليئة بالحياة، تمثل فنادق فيدا نقطة التقاء للعقول المبدعة التي تبحث عن الراحة، الأناقة، والابتكار.

تضم فيدا للفنادق والمنتجعات خمسة مواقع في دبي: فيدا شاطئ الخور، فيدا تلال الإمارات، فيدا كريك هاربر، فيدا مرسى دبي ونادي اليخوت، إضافة إلى فيدا منتجع الشاطئ أم القيوين. ما تمتلك وتدير فنادق ومساكن فندقية في مصر، البحرين، السعودية وغيرها من الأسواق البارزة في المنطقة.www.vidahotels.com

نبذة عن مجموعة إعمار للضيافة

مجموعة إعمار للضيافة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.، المطور العقاري العالمي في دبي، وتدير مشاريع إعمار للضيافة والترفيه على مستوى العالم.

وفي مجال إدارة المشاريع العقارية متعددة الاستعمالات، تمتلك مجموعة إعمار للضيافة وتدير مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الفنادق والمساكن الفندقية ونوادي الجولف ونادي للبولو ومارينا وعدد من المطاعم العصرية. وفي قطاع الفنادق، أطلقت مجموعة إعمار للضيافة ثلاث علامات تجارية، لكل منها مكانة متخصصة – العنوان للفنادق والمنتجعات وفيدا للفنادق والمنتجعات وفنادق روف.

شكّل العنوان للفنادق والمنتجعات إضافة نوعية جديدة لقطاع الضيافة والخدمات العالمية من خلال وضع معايير جديدة لكرم الضيافة والخدمة الاستثنائية. ويقدم العنوان تجربة شخصية وجذابة أكثر للضيوف ضمن نمط حياة فاخرة، مما يثري تجربة ضيوفه بالفخامة والأناقة والرفاهية. ويتولى العنوان للفنادق والمنتجعات تشغيل الفنادق والشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والبحرين وجزر المالديف وعدد من الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

تعدّ فيدا للفنادق والمنتجعات علامة تجارية فاخرة للفنادق والمساكن العصرية، وهي مخصصة للجيل الجديد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه. وباعتبارها مركزاً حيوياً حيث يمكن للعقول الملهمة أن تبدع وتتواصل وتنبض بالحياة، تمثل فنادق فيدا بيئة محفزة حيث يلتقي الأسلوب مع الراحة والتفاعل. وتمتلك فيدا للفنادق والمنتجعات أربعة عقارات في دبي، ومن المقرر أن تدير فنادق ومنتجعات ومساكن فندقية في أم القيوين وأبو ظبي والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

وتشمل الأصول الترفيهية لمجموعة إعمار للضيافة نادي المرابع العربية للجولف ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي مرسى دبي لليخوت. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة www.emaarhospitality.com