يقدّم المشروع برنامجًا لجمع الأعمال الفنية، يتيح للمستثمرين فرصة امتلاك مجموعة فنية مختارة بعناية، وموزعة في جميع أنحاء المساحات العامة للمشروع.

تضمّ المساحة حدائق خلابة، و60 ألف قدم مربع من المرافق الحصرية، بما في ذلك خدمة ركن السيارات لكبار الشخصيات، ونادي للأعضاء، إضافة إلى التجارب الصحية المخصصة لكبار الشخصيات، مع ردهة للمأكولات والمشروبات، وغير ذلك. يُعدّ المبنى أول مشروع تجاري ضمن سلسلة استثمارات مجموعة إرث العقارية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، (2 فبراير 2026): أعلنت مجموعة إرث عن إطلاق أحدث مشاريعها العقارية بعنوان هاوس أوف تينيت (دار المبادئ) في منطقة الخليج التجاري بدبي، في خطوة ترسي معيارًا فنيًا جديدًا للمكاتب التجارية على مستوى المدينة. وتم تصميم هذه الوجهة المكتبية خصيصًا للمستويات الإدارية العليا في عالم الأعمال، ممن تقود قراراتهم مسارات مؤسسات كاملة. ويستأثر المشروع بموقع استراتيجي في منطقة الخليج التجاري، إذ يتيح وصولًا مباشرًا إلى شارع الشيخ زايد وشارع الخيل، ويطلّ على قناة دبي المائية وإسطبلات جودلفين، كما يكشف تصميمه عن فلسفة إبداعية متميزة تتلاقى فيها الهندسة المعمارية الراقية مع التخطيط الذكي للمساحات، ليقدّم مكاتب استثنائية تجمع المساحة الملهمة والكفاءة العملية.

أول مبنى مخصص للمكاتب في دبي يقوم على الفنون والقيم المستدامة

يُعدّ هاوس أوف تينيت أول وجهة مكتبية من نوعها تقوم فكرتها على الفن، حيث تتقاطع بيئات العمل مع البعد الحضاري والأعمال الفنية المختارة بعناية فائقة، لتشكّل فضاءً استثنائيًا يتميز بحضوره المستدام على الصعيدين الثقافي والتجاري. ويعتمد المشروع برنامجًا مخصصًا لاقتناء الأعمال الفنية، إذ يتم توظيف مجموعات مختارة منها في المساحات المنتشرة على امتداد المبنى.

ويأتي إدراج الفن كعنصر دائم ومتجدد ضمن بنية المشروع ليمنح المستثمرين فرصة المشاركة في رؤية أوسع تحمل قيمة حضارية وإرثًا ثقافيًا لا يغيب. ولا تقتصر أهمية هذه المنهجية على إثراء تجربة العمل اليومية فحسب، بل تحوّل المكاتب التجارية إلى مساحات ثقافية تنبض بالحياة وتلهم الإبداع، وتدعم منظومة الفن، وتعزّز من جاذبية هذا العقار على المدى الطويل، الأمر الذي يفتح أمام المستثمرين بوابة للانضمام إلى مشروع يتحدث بلغة تجارية ويروي سردية ثقافية تعكس هوية المكان.

وتعليقًا على هذا الموضوع، صرّح عثمان تشيليكر، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة إرث العقارية، قائلاً:

"يجسّد هاوس أوف تينيت في جوهره رؤية مجموعة إرث العقارية الهادفة إلى إنشاء مساحات عمل تجمع بين التراث والابتكار والتصميم، وفق منهجية تساهم في تشكيل المشهد المستقبلي لقطاع الأعمال. وتم تصميم المشروع لتقديم بيئة عمل مدروسة للغاية، تتمتع بالفرادة وتتناسب مع نمط الحياة الفاخرة لقادة الأعمال وصنّاع القرار في العصر الحديث. لذلك يُعدّ هذا الصرح الملاذ المثالي لعشاق المبادرة والتفكير المبتكر والرؤية المستقبلية، بفضل ما يتيحه من مساحات هادئة تدفع إلى التركيز والإنجاز.

وقد أردنا إبداع فضاءات تتجاوز مفهوم المكاتب التقليدية وتضيف إلى مشهد الأعمال في دبي أول مساحة مكتبية قائمة على الفن، حيث تتحوّل القيم الجمالية للتصميم والإبداع إلى ركيزة أساسية في هذه التجربة التي تتمحور حول التركيز والثقة الهادئة".

وأضاف الرئيس التنفيذي:

"يشكّل هاوس أوف تينيت مرحلة بارزة في مسيرة مجموعة إرث، فهو مبنى مصمم بأسلوب يمنح المساحات المكتبية بعدًا ثقافيًا ووضوحًا في الهدف والغاية. وبفضل موقعه الاستراتيجي الذي ينطلق من حيوية دبي وبإلهام من أفقها الآسر، أصبح المبنى رمزًا جديدًا في تطور المشهد الحضري للإمارة. كما يعكس تصميمه الاتزان والبساطة والإبداع الحرفي بوصفها مصادر للجرأة والابتكار والتميز. وقد صُممت جميع التفاصيل، من تخطيط المساحات إلى اختيار المواد، بعناية فائقة لابتكار منظومة عمل تضمن النجاح والازدهار للشركات وقادتها".

مجموعات مكتبية فاخرة مع مرافق حصرية

يضمّ برج هاوس أوف تينيت حوالي 225 مكتبًا بنظام (Shell & Core)، مقسمة على 87 مجموعة موزعة على 15 طابقًا مكتبيًا، بمساحة إجمالية تبلغ 324,000 قدم مربع. وباستناده إلى نمط التوزيع الأفقي المرن في التصميم، يقدّم البرج مفهومًا جديدًا للمجموعات المكتبية الراقية، بما يلبي احتياجات الشركات الباحثة عن الخصوصية والمرونة والقدرة على التوسع والنمو المستدام على المدى الطويل.

وتتميز كل مجموعة مكتبية بمدخلٍ خاص عبر ردهة مشتركة، لتوفير تجربة وصول هادئة وشبه خاصة، مع إمكانية دمج عدة مكاتب لخلق مساحة عمل متكاملة وسلسة. ويتمتع كل مكتب بملكيته الخاصة، كما يمكن دمج عدة مجموعات لتشكيل منظومة عمل أكبر تلبي احتياجات أصحابها، مع حفاظ كل مكتب على ملكيته المستقلة.

وبدورها، ترتقي المرافق الحصرية المصممة بعناية بالتجربة المكتبية إلى بعدٍ جديد. ولا يقتصر تفرّد هاوس أوف تينيت على مفهومه المبتكر، بل يمتد ليشمل مساحة 60,000 قدم مربع من المرافق المميزة، أبرزها مساحة خاصة لتناول الطعام، ومناطق للعافية تعزّز الأداء والتعافي وفق أعلى المستويات، ونادٍ حصري للأعضاء يوفر أجواء راقية للتواصل والترفيه، ومنطقة استقبال مميزة مع خدمات ركن السيارات، وردهة بتفاصيل فنية للتنقل بسلاسة في أرجاء المبنى.

وبالنسبة لموقف السيارات المخفي، فهو مخصص لأصحاب المكاتب الرئيسيين في المبنى، والمؤسسين، ورؤساء الشركات، وكبار صنّاع القرار. وبعيدًا عن المدينة، يوفر هذا المدخل المخصص انتقالًا سلسًا من خارج المبنى إلى داخله، ومن النشاط والازدحام إلى الهدوء والتركيز، في تجربة راقية تعكس أعلى مستويات الخصوصية والاهتمام بالتفاصيل.

تحفة معمارية جديدة

يعكس تصميم هاوس أوف تينيت قوة أسس التصميم ودقة التخطيط العملي، ما يجعله ترجمة معمارية تخاطب عقول القادة والمبتكرين وتلبي تطلعاتهم. ويتسم المبنى بوضوح وبساطة تصميمه، حيث يخدم كل عنصرٍ فيه غرضًا محددًا بعيدًا عن أي مبالغة غير ضرورية.

وفي قلب البرج، يبرز امتداد هيكلي جريء يرتقي بجمال التصميم، ويتخطى هذا العنصر الحدود الإنشائية، إذ يمثّل الجوهر التصميمي للمبنى، ويعكس فكرة مبنى مخصص لأصحاب الفكر المستقبلي والمبتكرين والقادة وأصحاب الرؤى، الذين يرسمون ملامح الغد.

ولمزيدٍ من التفرّد، صُمّمت الواجهة الخارجية للمبنى بخطوط رأسية واضحة وألوان داكنة غنية تضفي عليه مزيدًا من العمق والأناقة. إن الاختيار المدروس للألوان يمنح المبنى حضورًا قويًا وجاذبية راقية، يعكسان مفهومي الجرأة والاتزان في التصميم. ويمكن التملّك في مكاتب المبنى عبر خطة دفع مرنة مرتبطة بمراحل البناء، مما يعكس التزام مجموعة إرث بمعايير الشفافية وتقديم مشاريع قائمة على القيمة الحقيقية.

