بهدف التوسع في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال التطوير العقاري

أعلنت مجموعة إذكاء (أحد شركات جهاز الاستثمار العماني) عن الاستثمار في شركة "إنوتك"، حيث سيتم الاستثمار في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال التطوير العقاري، واستخدام المعرفة مع التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة للإرتقاء بهذا القطاع، حيث تعد شركة " إنوتك" من الشركات المتخصصة في الابتكار وخدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتقنيات التعليمية، و تعتبر "إنوتك" أول شركة على مستوى الشرق الأوسط تنجح في بناء مبنى بطابعة ثلاثية الأبعاد محلية الصنع وبمواد بناء من السوق المحلي.

وأوضح سيف بن عبدالله العبري مدير أول للإستثمارات وتطوير الأعمال التجارية بأنه تهدف مجموعة إذكاء من الاستثمار في شركة "إنوتك" المتخصصة في تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ونخص بالذكر توظيف هذه التقنية في الإرتقاء بمجال التطوير العقاري، والعمل على حلول مبتكرة باستخدام هذه التقنية المبتكرة، والتي ستسهم بدورها في خلق ثورة تقنية خارجة عن الطريقة التقليدية المتعارف عليها، مؤكداً على أن أحد أهم الأسباب في استخدام هذه التقنية تتمثل في فتح المجال لتوطين الفنيين المتخصصين في مجال التطوير العقاري، ودعم العاملين في هذا القطاع، ومواكبة التطور التقني والحراك الذي يعيشه العالم من خلال استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسهم في النمو الاقتصادي وسرعة إنجاز الأعمال.

من جانبه قال المهندس عثمان بن مكتوم المنذري مؤسس ومدير تنفيذي لشركة أنوتك: سعداء بهذه الشراكة والاستثمار ضمن شركات مع مجموعة إذكاء، ونتطلع للتوسع في توظيف التقنية ثلاثية الأبعاد في التطوير العقاري، ولاسيما اليوم حيث يعد الأسمنت من أكثر المواد استخداماً في العالم وتاريخ البشرية ، ويواجه التطوير العقاري من خلال البناء والإنشاءات تحديات كبيرة عالمياً كتكلفة الأيدي العاملة، وارتفاع أسعار مواد البناء التقليدية المكلفة، لذلك بدأ الآن تسابق عالمي لأتمتة هذا القطاع، مؤكداً بأنهم في "إنوتك"، وضعوا على عاتقهم أن يكونوا أول شركة في الشرق الأوسط تعمل لتطوير هذه التقنية ، ليكونوا من الشركات الرائدة في هذا المجال.

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