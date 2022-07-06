لتعزيز ابتكارات الشباب.

مسقط: وقعت مجموعة أوكيو، اليوم، اتفاقية مع شركة رؤية الشباب لرعاية مبادرة منصة أوكيو للابتكار الشبابي، وذلك في إطار جهود المجموعة الرامية لتعزيز مبادرات الشباب العماني في المجالات العلمية والابتكارات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في الجوانب التنموية والحياتية.

وتهدف المبادرة إلى تأسيس برنامج ابتكاري يحتوي على مواد تعليمية للشباب العماني تعمل على تعزيز الاستدامة في العديد من المجالات، وتمكين الكفاءات الوطنية من الحصول على المهارات الأساسية والتقنية والريادية المهمة للنجاج في سوق التقنيات والتكنولوجيا الحديثة

وقع الاتفاقية مريم الشيبانية، نائب الرئيس للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بمجموعة أوكيو، ومريم العامرية الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الشباب.

وبهذه المناسبة، قالت مريم الشيبانية: "ترعى المجموعة مبادرة منصة أوكيو للابتكار الشبابي كجزء من المجالات التي يرتكز عليها برنامج الاستثمار الاجتماعي عبر دعم مجالات التعليم والصحة والرفاه الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الابتكار يحظى باهتمام من حكومة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله – في العديد من المجالات في البلاد، وأن أوكيو تترجم هذا الاهتمام من خلال التعاون مع الجهات والشركات لتوظيف الابتكار في مجالات عملها.

ومن هذا المنطلق، ارتأت المجموعة إشراك الشباب العماني عبر شركة رؤية الشباب في هذه المشروعات لتمكينهم من تقديم ابتكارات تسهم في تعزيز القيمة المضافة من هذه المشروعات و توسيع الابتكار لتوظيفه في المجالات التي تحتاج إليها البلاد .

وأضافت بأن أوكيو تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى رعاية البرامج التي تساهم في تطوير المجتمع والشباب على وجه الخصوص إيمانًا منها بأهمية دعم هذه المبادرات النوعية التي تسهم في تحفيز الشباب العماني على الابتكار في كافة المجالات الحياتية.

وأكدت على أن هذه المبادرة من شأنها أن تفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب العماني عبر تنمية قدراتهم في جوانب الابتكار التي تسهم في تقديم حلول مبتكرة في جميع مجالات الحياة.

من جانبها، عبرت مريم العامرية عن امتنانها لرعاية المجموعة لمنصة أوكيو للابتكار الشبابي وما يشكله ذلك من أهمية كبيرة في إطلاق الطاقات العلمية للشباب في مجالات الابتكار التي توليها المجموعة اهتمامًا كبيرًا.

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في إطار جهودها الرامية لتعزيز مبادرات الشباب العماني في المجالات العلمية والابتكارات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في الجوانب التنموية والحياتية، وقعت مجموعة أوكيو اتفاقية مع شركة رؤية الشباب لرعاية مبادرة منصة أوكيو للابتكار الشبابي.

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عن أوكيو

تعد "أوكيو " شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها في سلطنة عمان وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة، تغطي عمليات الشركة سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مروراً بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولاً إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 60 دولة حول العالم وهو ما يجعل أوكيو إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.

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