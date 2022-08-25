· تبلغ كلفة البستانيكا للزراعة المائية 40 مليون دولار أمريكي، وهي تقع بالقرب من دبي وورلد سنترال، وستنتج أكثر من مليون كيلوغرام من الخضر الورقية عالية الجودة باستخدام مياه أقل بنسبة 95٪ من الطرق الزراعية التقليدية.

· تبلغ مساحتها 330 ألف قدم مربع وتم بناؤها باستخدام منهجيات مبتكرة خارج الموقع، لتوفير الوقت والحد من النفايات وتقليل ساعات العمل

· حققت أمانة إنجازًا غير مسبوق في مجال الصحة والسلامة وهو إتمام أكثر من مليون ساعة عمل دون هدر أي وقت في المشروع

دبي الامارات العربية المتحدة : حققت مجموعة أمانة، الشركة الرائدة في المنطقة في مجال البناء والتصميم، انجازاً تاريخياً جديداً مع تسليمها لأول مزرعة عمودية في المنطقة، لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم إنشاء المزرعة المائية عالية التقنية في دبي الجنوب من قبل AMANA Contracting بالتعاون مع شركة كروب وان القابضة والإمارات لتموين الطائرات. وتبلغ تكلفة مشروع بستانيكا للزراعة المائية 40 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ مساحتها 330 ألف قدم مربع وهي تقع في دبي وورلد سنترال، وستنتج أكثر من مليون كيلوغرام من الخضر الورقية عالية الجودة باستخدام مياه أقل بنسبة 95٪ من الزراعة التقليدية. تهدف هذه المزرعة المائية إلى تعزيز الأمن الغذائي طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون منتجاتها متاحة عبر رحلات محدد لطيران الإمارات ويمكن شراء منتجاتها لدى عدد من المتاجر في دولة الإمارات تحت علامة بستانيكا.

وقال جو لبكي، المدير العام لدولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الناشئة لدى AMANA Contracting :" تستمر أمانة في تجاوز حدود الابتكار باستخدام أحدث تقنيات البناء، ولا شك بأن مشاركة أمانة في انجاز مشروع ثوري في الصناعة الزراعية بدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل وزيادة المرونة الوطنية كان مصدر فخر واعتزاز لفريق أمانة".

ومن أجل إنشاء أكبر مزرعة عمودية في العالم، استخدمت أمانة أفضل الابتكارات وأحدثها في مجال البناء والتشييد. وقد عمد مدير البناء إلى تنفيذ وتركيب أنظمة متخصصة لضمان أقصى قدر من الاستدامة والحفاظ على البيئة. يذكر بأن المشروع قد تم الانتهاء منه في الوقت المحدد، وبالاستعانة بتقنيات لزيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى في الموقع.

سلمت AMANA Contracting المشروع مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، باستخدام تقنيات البناء خارج الموقع. وقد عمدت أمانة إلى تنفيذ وتركيب أنظمة متخصصة في جميع أنحاء المشروع، مثل مصابيح LED في غرفة نمو الزرع وغرفة الإنبات، ومراوح النمو، وغرفة التحكم بنمو الزرع، وأماكن تخزين معدات التغليف، ومعدات النمو، والأرفف، وأنظمة جرعات المواد الغذائية، ومعدات غرفة الإنبات، وغيرها من المرافق.

استفادت أمانة من تقنية نمذجة معلومات المبانيBIM لتطوير جميع رسومات الهندسية وتنفيذ هندسة البناء باستخدام تقنية البناء خارج الموقع. نظرًا لأن تقنيات المجسمات الجاهزة أكثر كفاءة وأصغر حجمًا وتسهم في الحد من المخلفات، فقد حرصت أمانة على إنشاء المشروع بأكثر الطرق استدامة. كما حققت أمانة أيضًا إنجازًا بارزًا من خلال اتمام أكثر من مليون ساعة عمل دون أي هدر وقت المشروع.

لقد حققت تقنيات البناء خارج الموقع انتشاراً كبيراً مع أدراك القطاع لفعاليتها في توفير الوقت والحد من النفايات وزيادة مستوى الأمن والنظافة والتي تعود بالنفع على كل الأطراف من العملاء والمقاولين والقوى العاملة ومما لا شك به البيئة. وهي بحاحة إلى وقت أقل لإنجاز المشاريع وتحد من مشكلة تجاوز التكاليف بشكل كبير، ولها دور في تحسين مستويات

السلامة في بيئة العمل والحد من تأثيرات البناء السلبية على البيئة مقارنة بالبناء التقليدي في الموقع، وهذا ما جعلها الأسلوب الأمثل في بناء وتطوير أكبر مزرعة عمودية في العالم هنا في الإمارات العربية المتحدة.

يذكر بأن مجموعة أمانة قد كشفت في الشهر الماضي، عن هويتها التجارية الجديدة ويعمل تحت مظلتها 3 شركات تابعة وهي (Construct)، (Manufacture)، و(Enhance)

يعكس هذا التحول الجديد في هيكل مجموعة أمانة تطور المجموعة وما توفره لدعم مشهد الأعمال المتطور وهدفها الرامي إلى الوصول إلى عمليات بناء أنظف وأكثر استدامة وذكاء. لقد استطاعت أمانة خلال العقود الثلاثة الماضية أن تكرس مكانتها الرائدة في المنطقة وتحرص على الالتزام بالاستدامة والابتكار والرقمنة.

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