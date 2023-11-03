الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، إحتفلت مجموعة ألِف بيوم العلَم الإماراتي، اليوم (الجمعة)، والتي تعدّ مناسبة وطنية تُجسّد مشاعر الوحدة والتلاحم والفخر للعلَم الإماراتي، في الثالث من نوفمبر من كل عام.

وخلال فعاليات الحفل، قام السيد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف، برفع علَم دولة الإمارات العربية المتحدة، على سارية العلَم في الممشى بالشارقة، بحضور موظفي المجموعة، الذين ارتدوا ملابس تزهو بألوان العلَم الإماراتي.

وتأتي هذه المناسبة السنوية، احتفالاً بالتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، وتهدف إلى تعزيز الشعور بالوحدة، والانتماء والولاء للدولة وقيادتها، من خلال رفع راية العز والمجد في سماء الوطن.

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