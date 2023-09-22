يضع الإمارة على خارطة الريادة العالمية في التطوير

قيمته 3.5 مليار درهم إماراتي ويمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربع

الشارقة، أعلنت مجموعة ألِف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والتجزئة في إمارة الشارقة، عن بدء أعمال البناء في مشروعها "حيّان"، ليكون نموذجاً رائدا للحياة الطبيعية، ويضع إمارة الشارقة على خارطة الريادة العالمية في التنمية والتطوير.

ويشمل المشروع 1882 وحدة سكنية، تتألّف من قصور وفلل وتاون هاوس، موزعة على أربع مناطق مختلفة، مصممة جميعاً بدقة لتلبية الإحتياجات والرغبات المتنوعة لقاطنيها. في قلب "حيّان" تقع أكبر بحيرة للسباحة في الشارقة، ويضم أراضي مخصصة لزراعة المأكولات العضوية، وهو أكبر مجتمع وأكثر المشاريع خضاراً في الشارقة.

سيشكّل "حيّان"، الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار درهم إماراتي ويمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربع، منارةً ووجهةً للمعيشة براحة ورفاهية وبمعايير عالمية تهدف لحماية صحة المجتمع.

وقالت مجموعة ألِف: "يسعدنا أن نُعلن عن بدء أعمال البناء في مشروع حيّان رسمياً، والذي يجسِد طموحات إمارة الشارقة التنموية، ويعكس رؤية الدولة للحاضر والمستقبل، وما تملكه من قدرات استثمارية واقتصادية ضخمة".

وأضافت، "يمثل المشروع علامة فارقة في رحلة مجموعة ألِف العقارية لتحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس. ويعكس التزامنا الثابت للارتقاء بالمشهد الاستثماري في الشارقة، وإنشاء عقارات من الدرجة الأولى، مبنية وفقاً للمعايير العالمية".

وتابعت: "مع تطوير حيّان، نقدم تجارب معيشية فريدة لا مثيل لها، يوفر المشروع بيئة متكاملة بين الطبيعة وحياة المستقبل، تجمع بسلاسة بين المساحات الخضراء المظللة بأوراق الأشجار والمرافق المعاصرة والخدمات رفيعة المستوى ومجموعة واسعة من وسائل الراحة في مجتمع واحد أصيل نابض بالحياة".

داخل هذه البيئة الخصبة، يمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الخارجية، بما في ذلك ملاعب كرة القدم والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة، وصالة ألعاب رياضية حديثة، ومسار بطول 6 كيلومترات لعشاق الجري وركوب الدراجات. سيحتوي المجتمع على متاجر ومطاعم راقية وحضانة ونادي مذهل يطل على بحيرة حيّان.

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نبذة عن مجموعة ألِف:

تعنى مجموعة ألِف بتطوير مشاريع أسلوب الحياة، وهي شركة خاصة مقرها في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قام بتأسيسها المغفور له، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، عام 2013. وهي شركة رائدة في تطوير الوجهات والمنشآت، وتقدّم مناهج الحياة العصرية، وتوفّر تجارب فريدة للارتقاء بنمط حياة الناس ورفاهيتهم.

وتبلغ قيمة أصول المجموعة والأراضي التابعة لها، 10 مليارات درهم، كما تقدم مجموعة ألِف مشاريع بارزة وقيادية في قطاعيّ الأعمال والترفيه، لتتكامل مع المجمّعات السكنية التي تقوم بتطويرها بجودة عالية في إمارة الشارقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alefgroup.ae وقنوات التواصل الاجتماعي: AlefGroup@ على لينكد إن، و AlefGroup@ على إنستغرام، و AlefGroupLLC@ على اليوتيوب.