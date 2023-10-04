يضم 299 وحدة سكنية راقية مكونة من 2 - 6 غرف نوم

الشارقة: أعلنت مجموعة ألِف، المطوّر العقاري الرائد بإمارة الشارقة، عن إطلاق المنطقة الثانية "ألما"، الواقعة ضمن مشروعها العقاري الرئيسي "حيّان".

ويأتي ذلك في أعقاب النجاح البارز الذي حققه إطلاق المنطقة الأولى "أريم" في "حيّان"، ممّا يعزز التزام المجموعة بتوفير مساحات معيشة استثنائية تعيد تعريف مفهوم جودة الحياة العصرية.

وتساعد منطقة "ألما" في تنامي المشروع العقاري الأكبر "حيّان" الذي يضم أربعة مناطق مختلفة، ويتألّف من 1882 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 3.5 مليار درهم، ويمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربع، مما يوفر تجربة نابضة للحياة، وسط أحضان الطبيعة، لا مثيل لها .

وتتميز منطقة "ألما" بإطلالة مباشرة على المركز المجتمعي في "حيّان"، وأكبر بحيرة قابلة للسباحة، بخصوصية فريدة متوائمة من معايير الجودة العالمية، وأرقى المرافق الخدمية ووسائل الراحة.

وتتألف منطقة "ألما" من 299 وحدة سكنية، تضم مجموعة من الفلل ومنازل التاون هاوس، المكونة من 2 إلى 6 غرف نوم، تضفي مساحات معيشة مثالية تتناسب مع جميع احتياجات القاطنين.

وقالت مجموعة ألِف: "يُسعدنا أن نعلن عن إطلاق "ألما"، المنطقة الثانية لمشروع "حيّان" العقاري. يُمثل هذا التوسّع التزامنا المستمر بإنشاء بيئة سكنية استثنائية تعزز مزيجاً متجانساً بين الفخامة والطبيعة والخصوصية. كما تدعم خيارات متنوعة للعائلات ضمن مساحات معيشة مصممة بدقة هندسية، تضمن مستويات معيشية راقية".

وأضافت: "تضم منطقة "ألما" مجموعة من الميزات الحصرية التي تهدف إلى توفير تجربة عيش استثنائية. تتمتع المنطقة الثانية بسهولة الوصول إلى المركز المجتمعي في "حيّان"، وأكبر بحيرة قابلة للسباحة في الشارقة، وغيرها من الخدمات المتعددة كالملاعب الواسعة، والأراضي المخصصة للزراعة العضوية، إضافة إلى المساحات الخضراء المظللة بالأوراق التي تمتد لمسافة 6 كيلومترات، مما يجعلها بيئة مثالية لممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات. كما توفر الفلل أقصى قدر من الخصوصية مع أحدث وسائل الراحة التكنولوجية".

وتابعت مجموعة ألِف: "منطقة "ألما" جزء من مجتمع فلل "حيّان"، تقع في مكان إستراتيجي حيث توفّر سهولة الوصول إلى أبرز الوجهات في الشارقة، منها المدينة الجامعية بالشارقة، و06 مول، ومطار الشارقة الدولي، ومسجد الشارقة، ومطار دبي الدولي".

ويُمثل إطلاق مجموعة ألِف العقارية للمنطقة الثانية "ألما"، خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز تجربة العيش للعائلات والمستثمرين في إمارة الشارقة، من خلال التزامها بالجودة والابتكار والتنمية المستدامة.

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نبذة عن مجموعة ألِف:

تعنى مجموعة ألِف بتطوير مشاريع أسلوب الحياة، وهي شركة خاصة مقرها في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قام بتأسيسها المغفور له، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، عام 2013. وهي شركة رائدة في تطوير الوجهات والمنشآت، وتقدّم مناهج الحياة العصرية، وتوفّر تجارب فريدة للارتقاء بنمط حياة الناس ورفاهيتهم.

وتبلغ قيمة أصول المجموعة والأراضي التابعة لها، 10 مليارات درهم، كما تقدم مجموعة ألِف مشاريع بارزة وقيادية في قطاعيّ الأعمال والترفيه، لتتكامل مع المجمّعات السكنية التي تقوم بتطويرها بجودة عالية في إمارة الشارقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alefgroup.ae وقنوات التواصل الاجتماعي: AlefGroup@ على لينكد إن، و AlefGroup@ على إنستغرام، و AlefGroupLLC@ على اليوتيوب.