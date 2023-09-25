تقدم للسكان تجربة أسلوب حياة مائية مميزة

الشارقة: أعلنت مجموعة ألِف، المطور العقاري الرائد بإمارة الشارقة، عن إطلاق برجها السكني الخامس "درب 5"، ضمن الممشى رسيل (المنطقة 3) بإمارة الشارقة.

ويتألّف البرج من 199 شقةً سكنيةً حديثة ومتكاملة الخدمات، مجهزة بتصاميم داخلية معاصرة وعناصر ديكور بمستويات عالية من الفخامة. ويتميز المشروع بإطلالات على مسطحات مائية خلّابة وأحواض سباحة للترفيه العائلي، إلى جانب العديد من منافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم

وتتكون الوحدات السكنية من 1 - 3 غرف نوم بمساحات واسعة، وأسقف عالية، وشرفات ونوافذ كبيرة للسماح بدخول الإضاءة الطبيعية، والاستمتاع إلى المناظر الجميلة في الخارج، وغيرها من الإضافات الهندسية والمصممة بعناية فائقة، والتي تتيح للمرء معاني الجمال والاسترخاء والراحة.

وقالت مجموعة ألِف العقارية: "يسرنا أن نعلن عن إطلاق "درب 5" في الممشى رسيل (المنطقة 3). وتسعى هذه الإضافة إلى تزويد السكّان بمساحة عيش فسيحة والاستمتاع بإقامة فريدة وهادئة، تتماشى مع الخطط التطويرية والتوسعية في إمارة الشارقة، بما يجسد النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام، ويتماشى مع توجيهات الشارقة التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة".

وأضافت: "يعدّ البرج السكني، خياراً استثنائياً للمستثمرين والعائلات على حدٍ سواء، كما يعتبر نقلة نوعية في التخطيط العمراني الذي يستهدف بناء مجتمعات حضرية واقتصاداً متنوعاً يعزز من تنافسية إمارة الشارقة، ويعكس مكانتها العالمية كوجهة سياحية وخدمية ترتقي بجودة حياة السكان".

الجدير ذكره، أن الممشى رسيل (المنطقة 3) بالشارقة، جاء تعزيزاً لنمط الحياة العائلية للمجتمع، وهو مشروع سكني يتميز بجاذبية تسويقية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار عبر 13 مبنى و2100 وحدة سكنية. يتواجد المشروع في موقع استراتيجي على بُعد مسافة قصيرة من أكثر مناطق الجذب السكني في الشارقة، ويمتد على مساحة 48056 متراً مربعاً، ويتضمن 3 مجموعات من المباني: "درب، نما وهمسة".

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نبذة عن مجموعة ألِف:

تعنى مجموعة ألِف بتطوير مشاريع أسلوب الحياة، وهي شركة خاصة مقرها في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قام بتأسيسها المغفور له، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، عام 2013. وهي شركة رائدة في تطوير الوجهات والمنشآت، وتقدّم مناهج الحياة العصرية، وتوفّر تجارب فريدة للارتقاء بنمط حياة الناس ورفاهيتهم.

وتبلغ قيمة أصول المجموعة والأراضي التابعة لها، 10 مليارات درهم، كما تقدم مجموعة ألِف مشاريع بارزة وقيادية في قطاعيّ الأعمال والترفيه، لتتكامل مع المجمّعات السكنية التي تقوم بتطويرها بجودة عالية في إمارة الشارقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alefgroup.ae وقنوات التواصل الاجتماعي: AlefGroup@ على لينكد إن، و AlefGroup@ على إنستغرام، و AlefGroupLLC@ على اليوتيوب.