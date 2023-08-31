بدأت مجموعة ألِف، المطوّر العقاري الرائد بإمارة الشارقة، تنفيذ مشروع "الممشى سيرة"، الواقع بالمنطقة 2 ضمن مشروعها السابق في "الممشى" بالشارقة.

ويتألف "الممشى سيرة" من ثلاث مجمّعات، تتوزع على 10 مبانٍ، وتضم 1586 وحدة سكنية، تضم أستوديوهاتٍ وشققاً سكنية مكونة من 1 و2 و3 غرف نوم، جميعها مجهزة وفق أعلى معايير الجودة العمرانية، وأفضل وسائل الراحة، تتناسب مع أسلوب الحياة الحضارية في الشارقة.

ويعدّ "الممشى سيرة" مشروعاً استراتيجياً متكاملاً، ومن المرجّح أن يحدث ثورة هندسية بإعادة تهيئة مساحات المباني العقارية لتتناسب مع احتياجات شاغلي الوحدات السكنية، ضمن خصائص تصميم مثالية تضفي شعوراً بالراحة والحداثة.

ويضم المشروع مجموعةً من الخدمات والمرافق الرياضية، مثل أحواض السباحة، وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة والتنس والكريكيت، إلى جانب مساحات خضراء مفتوحة، فضلاً عن محال البيع بالتجزئة، ونادٍ صحي، وصالة ألعاب رياضية، وممرات لممارسة رياضة المشي، ومركز ترفيه عائلي، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومناطق تسوق وغيرها الكثير من الخيارات الترفيهية.

وأعربت مجموعة ألِف عن فخرها ببدء أعمال البناء في مشروع "الممشى سيرة"، معتبرةً أنه أحد الأجزاء الرئيسة للمشروع الأكبر "الممشى" بالشارقة، حيث سيضيف معلماً بارزاً يتناغم مع سحر إمارة الشارقة الباسمة، ويتكامل مع رؤيتها المعمارية والحضارية الطموحة.

وأكدت الحرص على تصميم المشروع بعناية فائقة يعزز من التجربة المعيشية المتميزة، ويعكس استراتيجية المجموعة في تطوير المشاريع الرائدة والبارزة، وتحسين مستوى رفاهية الناس ضمن بيئة صحية متقدمة.

يُذكر أن مشروع "الممشى" بالشارقة، هو مشروع متعدد الاستخدامات، ووجهة تُلبي احتياجات الأفراد الذين يبحثون عن الحياة العصرية، وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة راقية صديقة للبيئة، حيث يمتد على مساحة 3 أميال مربعة عبر 3 مناطق، خالية تماماً من المركبات، بحيث يوفر وحدات سكنية متعددة ومساحات بيع بالتجزئة، ويضمن الموقع الاستراتيجي للمشروع، سهولة الوصول إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. كما يتميز بالتصميم الفريد والهندسة المعمارية الآسرة، ويضم مساحات خضراء وأرصفة واسعة، وسرعان ما برز المشروع كوجهة مُفضلة لسكان إمارة الشارقة.

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نبذة عن مجموعة ألِف:

تعنى مجموعة ألِف بتطوير مشاريع أسلوب الحياة، وهي شركة خاصة مقرها في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قام بتأسيسها المغفور له، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، عام 2013. وهي شركة رائدة في تطوير الوجهات والمنشآت، وتقدّم مناهج الحياة العصرية، وتوفّر تجارب فريدة للارتقاء بنمط حياة الناس ورفاهيتهم.

وتبلغ قيمة أصول المجموعة والأراضي التابعة لها، 10 مليارات درهم، كما تقدم مجموعة ألِف مشاريع بارزة وقيادية في قطاعيّ الأعمال والترفيه، لتتكامل مع المجمّعات السكنية التي تقوم بتطويرها بجودة عالية في إمارة الشارقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alefgroup.ae وقنوات التواصل الاجتماعي AlefGroup@ على لينكدإن وAlefGroup@ على إنستغرام وAlefGroupLLC@ على يوتيوبLinkedIn و @AlefGroup على Instagram و @AlefGroupLLC على YouTube.