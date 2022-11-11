● تالينجر: تلتزم مجموعة أليانز بالمساهمة في مبادرات التحول الأخضر إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات الكربونية في جميع الأسواق التي تعمل بها .. نؤمن في أليانز بأهمية التكاتف بين كافة أطياف المجتمع من أجل تحقيق هذا الهدف.

● حجازي: استضافة COP27 في مصر تسلط الضوء على إفريقيا واحتياجاتها المتزايدة لتمويل التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، مما يتماشى مع استراتيجيية ورؤية أليانز في مصر، من خلال تبني مبادرات "صافي صفر انبعاثات" وتعزيز التمويل الأخضر لتسريع وتيرة التحول الأخضر.

القاهرة: شاركت شركة "أليانز العالمية"، الرائدة في مجال التأمين في جميع أنحاء العالم وفي مصر، في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بهدف تعزيز مفهوم المرونة المناخية في قطاع التأمين. كما استعرضت المجموعة جهودها العالمية والإقليمية نحو تحقيق الاستدامة في العديد من الأنشطة، وذلك أثناء فترة مشاركتها في جناح الاتحاد المصري للتأمين في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر.

كما شارك من المجموعة خلال المؤتمر الدكتور/ جونتر تالينجر، عضو مجلس إدارة مجموعة أليانز العالمية ورئيس مجلس إدارة الإستدامة بالمجموعة، في جلسة بعنوان "تَهييء القطاع الخاص لمواجهة التغير المناخي". وشارك السيد/ أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر، في حلقة نقاشية بعنوان "دور قطاع التأمين في دعم المرونة المناخية (Climate Resilience)"، إلى جانب عدد من خبراء التأمين الدوليين.

وخلال مشاركته صرح تالينجر: "تلتزم مجموعة أليانز بالمساهمة في مبادرات التحول الأخضر إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات الكربونية في جميع الأسواق التي تعمل بها، ولتحقيق هذا الهدف. نؤمن في أليانز بأهمية التكاتف بين كافة أطياف المجتمع من أجل تحقيق هذا الهدف، إذ تتجاوز العديد من المسائل المتعلقة بالاستدامة حدود المجموعة وتتطلب إجراءات عالمية مشتركة".

كما صرح السيد/ أيمن حجازي خلال مشاركته في المؤتمر، "إن استضافة COP27 في مصر تسلط الضوء على القارة الإفريقية واحتياجاتها المتزايدة للتمويلات المتخصصة في تعزيز التكيف المناخي والتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن المؤكد أننا سنشهد طفرة إفريقية فيما يتعلق بتبني مبادرات الصفر انبعاثات (Net-Zero) وتقديم التمويلات الخضراء للتسريع من وتيرة التحول الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجيية ورؤية أليانز."

تعتزم أليانز في مصر استغلال خبراتها وتوطين النموذج العالمي الناجح للمجموعة في السوق المصرية من منتجات، وجودة، فضلًا عن تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمعروفة باسم "ESG" .

وأضاف حجازي: "ترتكز استراتيجياتنا المحلية على دمج الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا تماشيًا مع استراتيجية مجموعة أليانز العالمية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكلاهما يتوافق مع رؤية مصر 2030."

واستطاعت شركة أليانز إثبات كونها شريكًا مفضلًا للأمم المتحدة وعضوًا مؤسسًا في تحالف Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) وتحالف شركات التأمين التي تتبني مبادرة الصفر إنبعاثات Net Zero Insurance Alliance، واللذان أسستهما الأمم المتحدة في عامي 2019 و 2021 على التوالي.

جدير بالذكر، أن لمجموعة أليانز العالمية سجل مليء بالإنجازات فيما يخص العمل المناخي. كما أن تواجدها في البلدان الناشئة يعكس إالتزامها بالمساهمة إحداث تأثير فعال على الاقتصاد الإفريقي، من خلال فتح آفاقٍ جديدة لأعمالها محلياً وعالمياً، فضلا عن تعزيز قدرتها على قيادة الاستدامة.

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حول مجموعة شركات أليانز بمصر:

أليانز هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفي عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 16 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر