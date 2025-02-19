الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ألف، المطوّر العقاري الرائد في إمارة الشارقة، عن بدء مبيعات مشروع “الممشى همسه” اعتبارًا من 20 فبراير 2025، وذلك عقب النجاح الاستثنائي الذي حققته مجمّعات “نما” و “درب”، مما يعزز مكانة “الممشى” كوجهة عقارية مرموقة في إمارة الشارقة.

يضم “الممشى همسه” ثلاثة مبانٍ حديثة، تشمل 420 وحدة سكنية بمساحة بناء إجمالية تبلغ 50,000 متر مربع، مع خيارات متنوعة من الشقق، ابتداءً من غرفة نوم واحدة وصولًا إلى ثلاث غرف نوم. تم تصميم المشروع ليقدّم أسلوب حياة عصريًا متكاملًا ضمن بيئة هادئة، مع تصاميم داخلية مدروسة ومنطقة تجارية نابضة بالحياة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعائلات، والمهنيين، والمستثمرين الباحثين عن بيئة سكنية متميزة.

رؤية متجددة للحياة العصرية في الشارقة

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: “يسرّنا الإعلان عن بدء مبيعات “الممشى همسه”، والذي يأتي استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته مشاريعنا السابقة. يجسد هذا المشروع التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية راقية في الشارقة، حيث يلتقي التصميم العصري مع المساحات الطبيعية الهادئة لتوفير تجربة سكنية متكاملة. نحن على ثقة بأن هذا المشروع سيضيف قيمة كبيرة إلى السوق العقاري المتنامي في إمارة الشارقة”.

موقع استراتيجي ومزايا فريدة

يقع “الممشى همسه” على الجانب الأيسر من “الممشى”، ويتميز بتصميم معماري يوفّر إطلالات مفتوحة، وأحواض سباحة، وحدائق طبيعية، وعناصر مائية هادئة، مما يعزز الشعور بالراحة والاسترخاء. كما يتمتع المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار الشارقة الدولي، ومدينة الشارقة الجامعية، والطرق السريعة الرئيسية، مما يضمن للسكان سهولة الوصول والتنقل.

نبذة عن مجموعة ألف

تُعد مجموعة ألف، التي أسّسها المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، شاهدًا على استمرارية رؤيته الرائدة في توفير تجارب أسلوب حياة متميزة. وتعمل المجموعة من مركزها في الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها الريادية في تطوير المجتمعات والوجهات وتجارب نمط الحياة الاستثنائية.

ترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في القطاع العقاري. وبفضل قاعدة أصولها الراسخة، والتي تبلغ 12 مليار درهم إماراتي، تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة، استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يسهم في دفع عجلة التطور في مجالات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء. وتكتمل هذه الإنجازات بالتزام المجموعة بتطوير مجتمعات سكنية راقية توفر أعلى معايير الجودة والرفاهية.

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