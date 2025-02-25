الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ألف، المطور العقاري الرائد في إمارة الشارقة، عن بيع 50% من الوحدات السكنية المتوفرة في أحد مباني مشروع "الممشى همسه" خلال ساعات معدودة من طرحه في 20 فبراير 2025.

يضم مشروع "الممشى همسه" الذي أُطلق في معرض "إيكرس" العقاري ثلاثة مبانٍ عصرية، تشملُ 420 وحدة سكنية بمساحة بناء إجمالية تبلغ 50,000 متر مربع. وتتنوع الوحدات ما بين شقق بغرفة نوم واحدة وحتى ثلاث غرف نوم، يجمع تصميمها المتناغم بين أسلوب الحياة الحضري والطابع الهادئ للمساحات الخضراء. كما تتميز كل وحدة بتصاميم داخلية مدروسة بعناية، لتوفر تجربة معيشية راقية للعائلات والمستثمرين، ووصول مباشر لمنطقة تجارية نابضة بالحياة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف: "إن بيع 50% من إحدى مباني المشروع خلال ساعات قليلة عند إطلاق المبيعات يعكس قوة الطلب في السوق والثقة الكبيرة التي يوليها عملاؤنا لنا. هذا الإنجاز يأتي في إطار دعم رؤيتنا في ابتكار مجتمعات سكنية متطورة في الشارقة، ويدفعنا إلى مواصلة تطوير مشاريع عقارية متميزة تلبي تطلعات المستثمرين".

يقع "الممشى همسه" على الجانب الأيسر من "الممشى"، ويتميز بتصميم معماري يوفر إطلالات مفتوحة، وأحواض سباحة، وحدائق طبيعية، ومساحات مائية هادئة، مما يعزز الشعور بالراحة والاسترخاء. كما يتمتع المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار الشارقة الدولي، ومدينة الشارقة الجامعية، والطرق السريعة الرئيسية، مما يضمن للسكان سهولة الوصول والتنقل.

تؤكد مجموعة ألف من خلال هذا المشروع التزامها بتقديم تجارب سكنية استثنائية تضع معايير جديدة في الجودة والابتكار، وتعزز مكانتها الريادية في سوق العقارات الديناميكي في إمارة الشارقة.

نبذة عن مجموعة ألف

تُعد مجموعة ألف، التي أسّسها المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، شاهدًا على استمرارية رؤيته الرائدة في توفير تجارب أسلوب حياة متميزة. وتعمل المجموعة من مركزها في الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها الريادية في تطوير المجتمعات والوجهات وتجارب نمط الحياة الاستثنائية.

ترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في القطاع العقاري. وبفضل قاعدة أصولها الراسخة، والتي تبلغ 12 مليار درهم إماراتي، تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة، استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يسهم في دفع عجلة التطور في مجالات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء. وتكتمل هذه الإنجازات بالتزام المجموعة بتطوير مجتمعات سكنية راقية توفر أعلى معايير الجودة والرفاهية.

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