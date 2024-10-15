عقد أكثر من 300 اجتماع في الهند والكويت وأستراليا

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعزز مكانتها كمطور عقاري رائد في إمارة الشارقة، اختتمت "مجموعة ألف" حملتها العالمية بنجاح، والتي شملت مدناً رئيسية في الهند والكويت وأستراليا خلال شهر سبتمبر 2024، وتضمنت تنظيم لقاءات شاملة مع أبرز الشركاء العقاريين والاستراتيجيين، مما يندرج ضمن الاستراتيجية الطموحة للمجموعة في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية وتقديم فرص استثمارية استثنائية من خلال مشاريعها العقارية الرائدة.

وقد شهدت الحملة أكثر من 300 اجتماع مع الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين، ما أثار اهتماماً واسعاً من قبل المجتمع الاستثماري الدولي، مع تسليط الضوء بشكل خاص على مشروع "حيان" الرائد الذي تطوره المجموعة. وكان الإقبال في أستراليا استثنائياً، حيث أبدى عدد كبير من المستثمرين المحتملين اهتماماً جاداً باستكشاف فرص الاستثمار في الشارقة.

وأكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، قائلاً: "تأتي حملتنا العالمية كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كمحور رئيسي في سوق العقارات الدولية. ويعكس الاهتمام الكبير الذي حظينا به جاذبية الشارقة المتنامية كمركز استثماري مربح. نحن في مجموعة ألف نسعى لإبراز التميز الفريد الذي تقدمه الإمارة، من خلال دمج تراثها الثقافي العريق مع بيئات الحياة الأسرية المثالية، بالإضافة إلى تقديم فرص استثمارية مبتكرة تُعزز من مكانة الإمارة على الساحة العالمية.

وتمثل الحملة الناجحة دليلاً على التزام "مجموعة ألف" بترسيخ مكانة الشارقة على الساحة العالمية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز اللاعبين الدوليين في قطاع العقارات، وبتوجيهها نحو التطويرات المستدامة والمتكاملة، تواصل المجموعة وضع معايير جديدة للمشاريع العقارية في المنطقة، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

للحصول على لمحة شاملة عن منجزات مجموعة "ألِف"، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يرجى زيارة موقعنا على غوغل: www.alefgroup.ae

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