الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أحدث فيديو لها على منصتها الإخبارية "جلوبال بلاتفورم" بعنوان "الشارقة تدعم الثقافة والاستدامة لتعزيز السياحة". والذي يستعرض الجهود التي تقوم بها الإمارة للجمع بين مبادرات الثراء الثقافي والاستدامة، لتحفيز النمو في قطاع السياحة المزدهر في الإمارة.

ويسلط الفيديو الذي يستضيف سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، الضوء على الدور المحوري للشارقة في المشهد السياحي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2022. باعتبارها ثالث أكبر إمارة ونواة ثقافية معترف بها من قبل اليونسكو منذ عام 1998، أكدت الشارقة هويتها كوجهة عائلية وصديقة للبيئة، حيث ساهمت السياحة بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للشارقة.

ويعرض الفيديو الإقبال الكبير الذي تشهده إمارة الشارقة من قبل مختلف الفئات العمرية، ويسلط الضوء على عنصري الأمن والتجارب التي تركز على العائلة كركيزتين أساسيتين للسياحة في الشارقة. كما يبرز الفيديو التطورات المهمة في البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق المحسنة والمطار الذي من المتوقع أن يخدم 20 مليون مسافر بحلول عام 2027، مما يؤكد التزام الشارقة بتوفير تجربة سياحية سهلة ومتاحة للجميع.

وتشغل إمارة الشارقة موقعاً متميزاً يسمح لها بالمشاركة في جهود الاستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، خاصةً بعد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة (كوب 28) المعني بتغير المناخ. حيث يُبرز الفيديو الإنجازات التي حققتها الشارقة في مجال الحفاظ على البيئة وإجراءاتها الفعّالة في إدارة النفايات، والتي تنسجم مع المعايير العالمية للاستدامة.

ويركز الفيديو على جهود الحفاظ على النسيج الثقافي للشارقة، والتي تتكامل مع مبادرات التنمية المستدامة. وقد شملت المناقشات جوانب متعددة الأوجه، من التمكين التعليمي للنساء والأطفال إلى تطوير البنية التحتية الشاملة التي تشمل الصرف الصحي للمياه وإدارة النفايات والطاقة المستدامة.

وكشف خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن رؤية الإمارة لمستقبل الشارقة السياحي، حيث سلط الضوء على تمكين المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية.

"إن التزامنا متجذر باعتماد استراتيجية شاملة تجمع بين العديد من الجوانب، مما يضمن مستقبلاً مستداماً للشارقة. كما أننا ملتزمون بالنهج الذي يعالج التحديات المتعددة، من خلال الاعتراف بالترابط بين التقدم الاقتصادي وتمكين المجتمع والحفاظ على البيئة كعناصر رئيسية للنمو المستدام والمتوازن ".

وبدوره أشار مارك أندريه دي بلوا، مدير محتوى الفيديو في مجموعة أكسفورد للأعمال، إلى أن هذا المشروع التعاوني يلخص وجهات نظر محلية وعالمية متنوعة، ويوفر حلولاً مبتكرة للقضايا الملحة في قطاع السياحة في الشارقة.

"نحن نعرض مجموعة متنوعة من وجهات النظر المحلية والعالمية، مما يمهد الطريق لحلول مبتكرة للتعامل مع إمكانات الشارقة وتحدياتها. وقد بينا من خلال هذا الفيديو الحصري جهود الشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز للسياحة المستدامة وحماية تراثها الطبيعي والثقافي. ويتجلى هدفنا في تقديم نموذج للنمو الشامل والمستدام يتردد صداه على مستوى العالم ".

نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال

مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة أبحاث واستشارات عالمية تتواجد في أكثر من 30 دولة، في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكتين. وتحظى باعتراف دولي كمزود رائد للمعلومات الميدانية في الأسواق الأسرع نمواً في العالم، والتي يطلق عليها اسم الشريحة الصفراء، في إشارة إلى لون شركة أو بي جي.

تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال من خلال مجموعة منتجاتها والتي تشمل الأخبار والآراء الاقتصادية؛ واستطلاع آراء الرؤساء التنفيذيين؛ والفعاليات والمؤتمرات؛ والمنصة العالمية، التي تستضيف مقابلات فيديو حصرية؛ والتقارير – بالإضافة إلى قسمها الاستشاري، تحليلاً شاملاً ودقيقاً لتطورات الاقتصاد العام والتطورات في كافة القطاعات مما يساعد في توفير فرص استثمارية وقرارات تجارية سليمة.

توفر المجموعة تقارير الأعمال لمشتركيها من خلال منصات متعددة، بما في ذلك مشتركيها المباشرين، ومشتركي داو جونز فاكتيف، ومشتركي بلومبيرغ بوفيشنال سيرفسز، ومشتركي ريفينتف (تومسون رويترز سابقاً) وإيكون، وغيرها.

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