· مجلس إدارة "أغذية" يوافق على الاستحواذ على مجموعة "عوف"

· مجموعة "عوف" شركة مصرية تعمل في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة تحت علامة "أبو عوف" التجارية، وهي تبيع منتجاتها مباشرة إلى العملاء

· مجموعة "عوف" تخطط للتوسّع وتعزيز حضورها خارج السوق المصرية، وقد افتتحت متاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة

· ستسهم صفقة الاستحواذ على مجموعة "عوف" في تعزيز مكانة "أغذية" في سوق الوجبات الخفيفة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات، اليوم عن موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 60% في مجموعة "عوف"، إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر.

وجدير بالذكر أن مجموعة "عوف" تأسست في عام 2010، وهي تقوم بمعالجة وتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات في أنحاء مصر، بما في ذلك القهوة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية والحلويات، والتي تباع جميعها تحت علامة "أبو عوف" التجارية. وتساهم هذه الصفقة في تعزيز حضور مجموعة "أغذية" في سوق الوجبات الخفيفة في مصر وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية المعلّبة في مصر، لا سيما بعد أن قامت العام الماضي بترسيخ حضور قوي لها هناك باستحواذها على شركة "أطياب" الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمّدة.

وتعكس صفقة الاستحواذ التزام مجموعة "أغذية" بتعزيز أعمالها وتنويع منتجات قسم الأعمال الاستهلاكية. وتأتي هذه الصفقة استكمالاً لاستحواذ "أغذية" في العام الماضي على مجموعة "بي إم بي"، الشركة الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة المبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى شركة الفوعة للتمور، مما سيعزّز حضور أغذية في السوق على صعيدي فئات المنتجات وقنوات التوزيع.

وبهذه المناسبة، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "ينصبّ تركيزنا على توسيع حضور "أغذية" وتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وذلك كجزء من استراتيجيتنا

لتعزيز النمو وتحسين كفاءة عملياتنا. وتمثل صفقة الاستحواذ على مجموعة ’عوف‘ فرصةً مهمة لتحقيق ذلك، إذ إنها تساهم في ترسيخ حضورنا في واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً في المنطقة. ونحن واثقون بأن مجموعة ’عوف‘ ستدعم رحلة نمو ’أغذية‘ الآن وفي المستقبل، لا سيما بعد الأداء القياسي الذي حققته أغذية في الربع الأول من عام 2022".

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يعدّ الاستحواذ على مجموعة ’عوف‘ خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة لمجموعة أغذية، لما له من أهمية في تعزيز نمو فئتي الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية لدى المجموعة، فيما نواصل العمل على بناء نموذج أعمال أكثر تركيزاً على المستهلك. وعدا عن فوائد هذه الصفقة في توفير مصادر إيرادات وخطوط إنتاج جديدة بسرعة، فإننا متحمسون أيضاً لتوسيع وجودنا في مصر واستكمال عمليات الاستحواذ التي قمنا بها العام الماضي بهدف تعزيز عملياتنا وتوسيع قاعدة إيراداتنا".

وقال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "عوف": "شهدت مجموعة ’عوف‘ نمواً كبيراً ومستداماً في مصر منذ تأسيسها في عام 2010، وقامت بالاستثمار بشكل متواصل في البنية التحتية المؤسسية ورأس المال البشري بما ساهم في بناء علامة تجارية مميزة والحفاظ على صدارتها في سوق الوجبات الخفيفة الصحية في مصر. وبعد أن عقدنا شراكة مع أحد المؤسسات الاستثمارية في عام 2019 بهدف تسريع نمو الشركة وتحقيق رؤيتنا، نؤكد اليوم بأننا جاهزون للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرتنا. ونود بهذه المناسبة أن نشكر موظفينا وعملاءنا وموردينا على دعمهم المستمر، ونتطلّع إلى الآفاق الواعدة لشراكتنا مع ’أغذية‘ لتعزيز حضورنا وتحقيق إمكاناتنا وتوسيع انتشارنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

وكانت مجموعة "عوف" قد سجّلت خلال فترة الأشهر الـ 12 الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إجمالي إيرادات بقيمة 236 مليون درهم إماراتي تقريباً، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت حوالي 58 مليون درهم إماراتي، بينما بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 25%.

يشار إلى أن الصفقة ستتمثل في استحواذ "أغذية" على حصة 60% في مجموعة "عوف"، مع احتفاظ مؤسسي "عوف" بحصة إجمالية تبلغ 30% واستمرارهم في قيادة المجموعة بالاستفادة من الحضور الإقليمي والدعم التشغيلي لمجموعة "أغذية". وستحتفظ "تنمية كابيتال فنتشرز"، وهي شركة مصرية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحصة 10% المتبقية في مجموعة "عوف" والتي كانت قد استحوذت عليها في عام 2019.

وسيكون إتمام صفقة الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.

يذكر بأن "فريشفيلدز بروكهاوس درينغر" تعمل كمستشار قانوني دولي و "معتوق بسيوني وحناوي" كمستشار قانوني في مصر لمجموعة أغذية، بينما تعمل "سي آي كابيتال" كمستشار مالي لمجموعة أغذية.

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية. تعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 9,300 شخصاً، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي")؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.agthia.com أو تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: corpcoms@agthia.com

نبذة عن مجموعة "عوف":

تختص مجموعة "عوف" بتصنيع الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة وتمتلك متاجر تجزئة متخصصة. يقع مقرها الرئيسي في مصر مع حضور في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة وهولندا. يعمل لدى المجموعة أكثر من 1,900 موظف، وتشغّل المجموعة حالياً أكثر من 200 متجر في مصر - 95 متجراً يحمل علامتها التجارية، و113 منفذ بيع خاص بمنتجاتها ضمن المتاجر - مع شبكة توزيع في مختلف أنحاء الدولة والتي تضم 22,000 نقطة بيع في 26 محافظة في مصر. كما افتتحت الشركة مؤخراً ثلاثة متاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من توسعها الجغرافي الاستراتيجي.

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