المجموعة تعمل على تحسين تجربة العملاء من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لشركة مايكروسوفت

سيقوم الجانبان بتبادل المعرفة، للمساهمة في تحقيق فرص النمو المستقبلية في المجموعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة ، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، لتسريع عملية التحول الرقمي عبر المجموعة. سيكون التعاون بين الجانبين بمثابة علامة فارقة في رحلة أغذية لتصبح شركة رقمية رائدة إقليمياً في صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة، وذلك برقمنة عملياتها بدءاً من خدمة العملاء، مروراً بالمشتريات والخدمات ومشاركة الموظفين في صنع القرار، وصولاً لعمليات الإنتاج.

ركزت مذكرة التفاهم على عدد من المحاور، بدايةَ بإحداث طفرة في تجربة العملاء باستخدام استراتيجيات ترتكز على البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد إحدى المبادرات الرئيسية ضمن المذكرة، وتقوم على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات مبكرًا، بحيث يؤدي تطبيقها في مركز الاتصال الخاص بتوصيل المياه للمنازل التابع لشركة أغذية إلى تحسين الخدمة المقدمة لعملاء أغذية، ومن جانب آخر؛ تعزيز تفاعل المجموعة معهم .كما نصّت مذكرة التفاهم على إنشاء متاجر ذكية للبيع بالتجزئة، حيث ستقوم أغذية بالاستفادة من حلول مايكروسوفت دينامك- MS Dynamics للبيع بالتجزئة ونقاط البيع، لإنشاء متاجر رقمية ذكية مستقبلاً، تكون هي الأفضل في فئتها. ويبدأ تنفيذ هذه المتاجر في العلامة التجارية للوجبات الخفيفة الصحية التابعة للمجموعة وهي مجموعة عوف في البداية، تمهيدًا للتوسع عبر بقية علامات المجموعة. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة الموظفين ودعم عملية تطورهم: بدأت أغذية في استخدام برنامج مايكروسوفت فيفا- Microsoft Viva لتحسين تجربة الموظفين ومشاركتهم وضمان استمرار عملية تعلمهم وتطورهم، مما يعزز من سمعة المجموعة، كمكان عمل مبتكر وجذاب.

وبهذه المناسبة؛ صرح آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية قائلاً: "سيقوم التعاون بين أغذية وشركة مايكروسوفت بدور محوري في التحول الرقمي المستمر داخل المجموعة، وذلك عبر تبني حلول مبتكرة جديدة تدعم عملية الرقمنة، ودراسة فرص التوسع في السوق، مما يضمن التميز التشغيلي، وبالتالي نجاحنا التجاري. كما ستسرع الرقمنة من وتيرة الابتكارات، وتطبيق الممارسات التجارية المسؤولة والمستدامة على امتداد سلسلة القيمة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول".

وحول التوجه الرقمي للمجموعة، أضاف فاندرلي سانتوس الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مجموعة أغذية قائلًا: "يسعدنا انطلاق هذا التعاون مع شركة مايكروسوفت، والذي سيمكننا من تقديم تجربة مميزة وفريدة لعملائنا. ونتطلع من ورائها لرفع القيمة والاستفادة لكل من عملائنا وموظفينا. وسنعمل على الاستفادة من رؤية مايكروسوفت الراسخة وخبرتها الواسعة وتقنياتها المتكاملة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الخمسية لمجموعة أغذية، مما يؤكد ويثبت التزامنا وسعينا أن نصبح مؤسسة تعتمد على تبني استراتيجيات تعتمد على البيانات، عبر تسريع أجندتنا الرقمية".

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).