زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية إلى المقر الرئيسي لأكبر مصدر للتمور في العالم

خلال الزيارة، التقى معالي كارلوس فافارو مع مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة أغذية لمناقشة أوجه التعاون، وصادرات المجموعة إلى البرازيل

الفوعة هي جزء من مجموعة أغذية وتحتل الريادة في تصدير التمور ومشتقاتها إلى البرازيل، حيث زادت صادراتها إلى البرازيل بشكل كبير بين عامي 2021 و2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - زار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية البرازيلي، كارلوس فافارو، أثناء زيارته الرسمية إلى الإمارات، المقر الرئيسي لمجموعة أغذية في أبوظبي، وهي الشركة الأم للفوعة، أكبر جهة مصدرة للتمور في العالم، وذلك بحضور سعادة إليانا زغيب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة.

خلال الاجتماع، مع الفريق القيادي لمجموعة أغذية والفوعة، التقى فافارو مع مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة أغذية، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون، والعلاقات التجارية المتنامية مع البرازيل، والدور المحوري الذي تلعبه الفوعة في الترويج للتمور ومشتقاتها كجزء أساسي للأغذية الصحية (سوبر فوودز) في المنطقة. كما تمت مناقشة مواضيع أخرى ذات أولوية، ومنها تشجيع تواجد التمور الإماراتية ضمن الأسواق البرازيلية، وتعتبر البرازيل خامس أكبر دولة في العالم، وموطناً لأكثر من 200 مليون شخص. وهي سوق رئيسي ضمن إستراتيجية دخول الأسواق الجديدة للفوعة إلى جانب الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى، حيث تتواجد تمور الفوعة حاليًا في أكثر من 1000 متجر في جميع أنحاء البرازيل وقد حققت زيادة في صادراتها إلى البرازيل بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2021.

صرح كارلوس فافارو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية في البرازيل: "البرازيل هي بوابة الأعمال والثقافة لأمريكا الجنوبية، وهي شريك تجاري مهم لدولة الإمارات ومجموعة أغذية. إن اجتماع اليوم مع فريق أغذية والفوعة يؤكد على عمق العلاقة التجارية المتنامية بين بلدينا، والتي وصلت إلى آفاق جديدة في السنوات الماضية."

وقال مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية، مجموعة أغذية: "إن تعاوننا مع حكومة البرازيل يتجاوز العلاقات التجارية، حيث نتعاون لنقل خبرة الفوعة في مجال التمور، والعمل عن كثب مع الخبراء البرازيليين بقيادة فريق سعادة الوزيركارلوس فافارو فيما يخدم مجالات التعاون المشترك. وينعكس هذا التعاون الوثيق عبر النمو القوي في صادرات مجموعة أغذية إلى البرازيل، وخاصة منتجات تمور الفوعة."

تخدم الفوعة أكثر من 24000 مزارع من منتجي التمور من جميع أنحاء الإمارات، حيث تمدهم بالوعي والمعرفة عن الأساليب التقنية الحديثة لضمان الارتقاء بجودة التمور. وتنتج الفوعة 120,000 إلى 130,000 طن متري من التمور سنويًا، كما تصدر منتجات تمور الفوعة إلى 48 دولة حول العالم، ويمثل ذلك 90% من إنتاجها من التمور.

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 11,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"،مجموعة عوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (نبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

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