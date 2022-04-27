المجموعة تعتمد اسم "حديد الإمارات أركان" كعلامة تجارية مؤقتة

سيجري تداول أسهم "حديد الإمارات أركان" تحت الرمز "EMSTEEL" في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أركان ("المجموعة")، أكبر شركة وطنية مُدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أنها اعتمدت رسمياً اسم "حديد الإمارات أركان" كعلامتها التجارية المؤقتة وغيّرت رمز التداول الخاص بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى EMSTEEL بدلاً من ARKAN.

ويعكس رمز التداول الجديد والعلامة التجارية المؤقتة، اللذين تم الإعلان عنهما في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمجموعة في وقت سابق من الشهر الجاري، التوقعات بأن تساهم شركة حديد الإمارات بنسبة 90٪ من الإيرادات السنوية للمجموعة بعد اكتمال الدمج الناجح بين "حديد الإمارات" و"أركان لمواد البناء" في الربع الأخير من عام 2021.

وتعتزم "حديد الإمارات أركان" الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022 يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد المجموعة من تقنيات مصانع الدرفلة المتطورة لتزويد الأسواق المحلية والدولية بمنتجات نهائية عالية الجودة بما في ذلك لفائف أسلاك الحديد وحديد التسليح والمقاطع الإنشائية الثقيلة والألواح الإرتكازية. بالإضافة إلى ذلك، تنتج المجموعة كل من الأسمنت والبلوك والأنابيب وغيرها من مواد البناء التي تساهم في تعزيز قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في الدولة.

وتعتبر المجموعة كذلك أكبر منتج للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط، ورابع مصنّع في العالم يحصل على شهادة جودة الأنظمة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين اعترافاً بقدرتها على تزويد المؤسسات النووية بحديد التسليح. وتعد المجموعة أيضاً أول شركة لصناعة الحديد الصلب في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون، وأول شركة تصنيع في الشرق الأوسط يتم اعتمادها وفق معايير نظام (LEED) للأبنية الخضراء.

وتلعب المجموعة دوراً ريادياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة للصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. وتنضوي مجموعة حديد الإمارات أركان تحت مظلة الشركة القابضة العامة ("صناعات")؛ وبذلك تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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محمد دقامسه

رئيس قسم الإعلام والإتصال

حديد الإمارات

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البريد الإلكتروني: Mohammad.daggamseh@emiratessteel.com