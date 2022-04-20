صرح المهندس محروس الزينى رئيس مجلس إدارة مجموعة أرقى للتطوير العقاري خلال حفلي الإفطار والسحور اللذان تمت إقامتهم في أحد أشهر فنادق القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من كافة التصميمات والرسومات الهندسية الخاصة بأبراج "آي بيزنس بارك" وتم البدء في الإنشاءات منذ 10 أيام بعد الانتهاء من أعمال الحفر كاملة.

وأضاف الزيني أن الهدف من إقامة الحفلتين هو دعم انتماء عائلة أرقى والتى تتمثل فى موظفيها وقياداتها وعملاءها أيضاً، والتأكيد على ريادة أرقى للسوق العقارى بصفة عامة والعاصمة الإدارية على وجه الخصوص، وطمأنة العملاء على استثماراتهم فى مشروع أبراج "آى بيزنس بارك"، علاوة على طرح مشروع "أڤيرى بارك".

واستعرض أحمد جمال الدين المدير التنفيذي للمجموعة خلال حفلي الإفطار والسحور اللذان نظمتهما المجموعة لموظفيها وعملاءها الرؤية والأهداف والاستراتيچيات المخططة خلال المرحلة القادمة إلى جانب الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام الحالى، علاوة على تكريم عدد كبير من مديرى القطاعات المالية والهندسية والتسويق والمبيعات والموظفين المتفوقين فى كل إدارة.

وصرح جمال أنه تم الإعلان عن "أڤيرى بارك" كمشروع جديد نظراً لأن هذه المرحلة من أبراج "آي بيزنس بارك" لها طبيعة خاصة تجعلها بمثابة مشروع جديد ومستقل، خاصة أنها تنفرد باحتواءها على مطاعم وكافيهات معلقة فى الدورين الـ19 و20 المتصلين بأبراج "آي بيزنس بارك" وهي الوحدات التجارية الحصرية والوحيدة والأعلى على ارتفاع 91 متر في العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، إضافة إلى محميات "الأڤيري" الحصرية أيضاً على مستوى العاصمة.

وصرح هيثم كامل رئيس قطاع المبيعات أن "أڤيري بارك" يتمتع بإطلالة مباشرة على فندق الماسة إلى جانب رؤية مباشرة وموجهة للبرج الأيقوني إضافة إلى تميز الموقع الذي يقع في تقاطع محور محمد بن زايد مع المحور المركزي، وهو ميدان الداون تاون أو ميدان التحرير الجديد، مشيراً أن مساحات الوحدات التجارية تبدأ من 65 متر والإدارية 37 متر بأسعار تبدأ من 235 ألف للتجاري، و80 ألف للإداري، والمساحات البيعية للمشروع تقدر ب11 ألف متر مربع.

وأضاف أن الدورين الـ19 و20 تجاري وإداري، والدور الـ18 إداري بالكامل مشيراً إلى وجود محميتين للأشجار والطيور النادرة تطل عليها جميع المكاتب مباشرة، وتلك ميزة تنافسية من عدة مميزات يتمتع بها المشروع علاوة على قوة التصميمات التشغيلية.

ومن جانبه وضح أحمد زيادة رئيس قطاع التسويق بالمجموعة أن سر تسمية هذه المرحلة بالـ "أڤيرى" يرجع إلى المفهوم العالمى لمحميات الأشجار والطيور، ومن هنا ظهر الاسم الجديد للمشروع، لافتاً أن قسم الأبحاث والتطوير قام بالعديد من الدراسات على مستوى العالم للوصول إلى منتج عقارى متميز تنفرد به أرقى عن غيرها حتى تحافظ الشركة على ريادتها للسوق العقارى وتميزها بكل ماهو جديد وهذا ما يؤكد دائماً تمسكنا بكلمة "لأرقى السبق" في كل المحافل والأحداث، متوقعاً أن المحميات التي تم الإعلان عنها ستحول المشروع لمزار سياحي مميز بالعاصمة الإدارية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات الهامة وعلى رأسهم المهندس محمد البستاتى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة وأحمد امين مسعود وبعض أعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة أرقى واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أحمد جمال الدين.

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