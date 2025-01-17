أبوظبي: أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، الرائدة عالمياً في إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية وتنظيم المعارض والفعاليات، عن توقيع اتفاقية لتركيب نظام متطور من الطاقة الشمسية (PPA) مع شركة "بوزيتيف زيرو"، المزود الرائد لحلول إزالة الكربون وتسريع التحول في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وتهدف الاتفاقية إلى تركيب نظام متطور للطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح مركز أدنيك أبوظبي، مما يُسهم في تعزيز استدامة عملياته التشغيلية وتقليل أثره البيئي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل المقامة بمركز أدنيك أبوظبي، إذ وقع الاتفاقية كل من حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، ومحمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة شركة "بوزيتيف زيرو"، وبحضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهتين.

وأكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:"إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية في مسيرتنا نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال الاستدامة، عن طريق دمج الطاقة النظيفة في عملياتنا التشغيلية، نعزز التزامنا بدعم رؤية الإمارات الطموحة وجهودها الرامية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2045، وعازمون في مجموعة أدنيك على جعل مركز أدنيك أبوظبي؛ أحد أهم مراكز الفعاليات والمعارض المستدامة عالمياً، عبر تطبيق حلول مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق تأثير إيجابي على البيئة."

من جهته، قال محمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة "بوزيتيف زيرو: نحن فخورون باختيارنا كشريك استراتيجي لمجموعة أدنيك، إحدى أبرز الجهات العالمية في استضافة الفعاليات الكبرى مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).. في ’بوزيتيف زيرو‘، نساعد الشركات على تحقيق التحول الكربوني من خلال حلول طاقة نظيفة وفعالة تُحدث تحولًا في كيفية توليد الطاقة وإدارتها واستهلاكها. ومن خلال دعم خطط التحول الكربوني لمجموعة أدنيك، فإننا نُسهم معًا في تسريع طموحات التحول في قطاع الطاقة بدولة الإمارات."

وستتولى ذراع التوليد لشركة "بوزيتيف زيرو (SirajPower) " إدارة المشروع الذي يمتد على مدار 15 عاماً، إذ ستُركب ألواح شمسية بقدرة 5 ميغاواط ذروة (MWp) على مساحة تبلغ 21,620 متراً مربعاً من سطح مركز أدنيك أبوظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل النظام بحلول نهاية العام الجاري، ليُسهم في تلبية حوالي 30% من احتياجات المركز السنوية من الكهرباء، ما يُسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 6,000 طن متري سنويًا، أي ما يعادل توفير الكهرباء لـ1,250 منزلًا لمدة عام كامل.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن التزام مجموعة أدنيك بخفض بصمتها الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2045، وتعتمد المجموعة على استراتيجية شاملة للتحول نحو الاستدامة، تشمل تنفيذ أحدث التقنيات وتبني ممارسات مبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر جميع عملياتها.

وتعكس هذه المبادرة ريادة مجموعة أدنيك في مجال الاستدامة البيئية، حيث تُسهم بشكل مباشر في تقليل الأثر البيئي للمعارض والفعاليات الكبرى التي تُنظمها، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي مستدام للمعارض والفعاليات.

وتُعدّ شركة "بوزيتيف زيرو" من الشركات الرائدة في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم حلولًا مبتكرة تتيح للشركات تقليل بصمتها الكربونية بنسبة تصل إلى 70%، مع خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 50%، دون الحاجة لأي استثمارات مسبقة، و تدير الشركة حالياً أكثر من 200 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة، مما يسهم في تخفيض انبعاثات الكربون بأكثر من 250,000 طن سنويًا، وهو ما يعادل زراعة أربعة ملايين شجرة.

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