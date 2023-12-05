أبوظبي-الإمارات العربية المتحدة: - أعلنت مجموعة "أدنيك"، عن استحواذها على مجموعة "كارافيل" أحد أقطاب القطاع السياحي في فرنسا، وتمت الصفقة بين "أدنيك" والمالك السابق شركة الأسهم الخاصة "إيكويستون بارتنرز".

ويأتي الاستحواذ على مجموعة "كارافيل" التي تقدّم عروض سفر لعملائها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تماشياً مع استراتيجية مجموعة أدنيك الرامية إلى تعزيز التنويع ضمن قطاعاتها الأساسية، حيث ستعمل مجموعة أدنيك على تمكين "كارافيل" من النمو والتوسع في أسواق وقطاعات جديدة وتزويدها بإمكانية الوصول إلى محفظتها من الأصول والخبرات والموارد في قطاع السياحة.

كما ستعزز عملية الاستحواذ الهوية السياحية لإمارة أبوظبي، وتعزيز مساهمة قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد المحلي، لتعزز أبوظبي مكانتها وجهةً عالميةً للسياحة وللثقافة والترفيه والأعمال.

ومن خلال الاستحواذ على "كارافيل" تضيف مجموعة أدنيك اسماً جديداً إلى محفظتها السياحية القائمة، والتي تضم شركة سياحة 365 والشركات التابعة لها وهي؛ كابيتال إكسبيرينس، وكابيتال ترافيل، وكابيتال هوليدايز، والاتحاد للعطلات، وكابيتال درايف.

وبهذه المناسبة، قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يعد الاستحواذ على كارافيل خطوة استراتيجية مهمة لمجموعة أدنيك، في وقت نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا للتوسع العالمي، لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة للسياحة العالمية، كون كارافيل شركة ناجحة للغاية، ولها سجل حافل في توفير عروض الرحلات والعطلات للعملاء في فرنسا وجميع أنحاء أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، وهذا بلا شك يتناسب بشكل كبير مع رؤية مجموعة أدنيك للنمو، والاستثمارات ذات الصلة بالقطاع، وخصوصاً في أوروبا التي تمتلك فيها أدنيك مجموعة شركات رحلات سياحية."

وأضاف الظاهري: "نرى فرصاً كبيرة للربط والتكامل بين عروضنا السياحية في مناطق أوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز تبادل العطلات والتواصل الثقافي، وسنعمل بشكل وثيق مع الجهات المختصة لتعزيز دور كارافيل في المساهمة بتحفيز نمو القطاع السياحي في أبوظبي."

ومن جهته، قال آلان دي ميندونكا، الرئيس التنفيذي لشركة كارافيل: "سعداء بانضمامنا إلى مجموعة أدنيك بعد استحواذها على شركتنا بهذه المرحلة الواعدة في نمو وتطور إمارة أبوظبي، ونرى في هذا الاستحواذ فرصة كبيرة لتعزيز النمو والحفاظ على استدامته، حيث نتطلع إلى العمل مع مجموعة أدنيك لإنجاز رؤيتنا المشتركة في تحقيق التميز عبر تقديم تجارب عطلات لا تُنسى لعملائنا، وصناعة علامة تجارية سياحية تربط بنجاح بين أوروبا وأبوظبي. كما نودّ أن نشكر إيكويستون بارتنرز على دعمها ونحن متحمسون جداً إزاء المرحلة التالية في رحلتنا من النمو".

وبدوره، قال جيلوم جاكو، رئيس "إيكويستون بارتنرز": "تشرفنا بالعمل مع كارافيل على دعم نموها المستمر والحفاظ على هويتها القوية كشركة رحلات أوروبية رائدة. وبعد تزويد الشركة بالموارد اللازمة التي احتاجتها خلال فترة كوفيد-19 وما بعدها، أصبحت كارافيل الآن جاهزة للانتقال إلى مرحلة جديدة وحاسمة في مسيرة تطورها. وبفضل دعمنا المستمر، حققت الشركة تحولاً ملحوظاً، حيث تطورت لتغدوا حالياً شركة حيوية ذات إمكانات دولية واعدة. ونتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة التالية من رحلتها مع أدنيك".

ويشار إلى أن إتمام الصفقة سيبقى خاضعاً للموافقات التنظيمية وباقي الإجراءات المعتادة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة أدنيك

تعد مجموعة أدنيك، شركة قابضة ذات أنشطة متنوعة مقرها عاصمة دولة الإمارات، وهي تمثل المحرك الرئيسي للتنويع الاقتصادي في أبوظبي وتطلعاتها من خلال السياحة المستدامة. وتضم المجموعة محفظة واسعة تشمل قطاعات مختلفة مثل الأماكن والفعاليات والفنادق والأغذية والمشروبات والخدمات والسياحة والإعلام. ومن خلال الاستفادة من هذه القطاعات، تلعب مجموعة أدنيك دورًا محوريًا في جذب الفعاليات العالمية إلى أبوظبي، وتحفيز الشركات المحلية، وخلق فرص للاستثمارات الدولية.

نبذة عن "إيكويستون بارتنرز"

"إيكويستون بارتنرز" هي شركة استثمارية مستقلة يملكها ويديرها مسؤولوها التنفيذيون بالكامل، وتعد واحدة من الشركات الاستثمارية الرائدة في أوروبا في مجال عمليات الاستحواذ في الأسواق المتوسطة، مع سجل حافل يمتد لأكثر من 40 عاماً أنجزت خلالها أكثر من 400 صفقة. وتركز إيكويستون بشكل رئيسي على صفقات تغيير الملكية وتهدف إلى استثمار ما بين 25 مليون يورو و200 مليون يورو في مختلف الأعمال والشركات. ويعمل لدى الشركة فريق متميز يضم أكثر من 40 متخصصاً في الاستثمار ويتوزعون بين بنلوكس وفرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، ويستثمرون كشريك استراتيجي جنباً إلى جنب مع فرق الإدارة الأخرى، علماً أن "شركة إيكويستون بارتنرز أوروبا المحدودة" مرخصة وتخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي.

نبذة عن مجموعة كارافيل

مجموعة كارافيل هي وكالة سفر فرنسية تقدّم خدمات حجز الإقامة أثناء العطلات والتخييم والفنادق ورحلات الطيران والرحلات البحرية.