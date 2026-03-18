أبوظبي : وقّعت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، مذكرة تفاهم مع شركة بريسايت، الرائدة عالميًا في تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بهدف نشر حلول ذكية متقدمة في قاعات الفعاليات التابعة لها، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المجموعة الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية عن طريق التقنيات الحديثة.

وتشمل الاتفاقية عمليات المجموعة في مركزي أدنيك أبوظبي وأدنيك العين، وتمثل أول تطبيق لبنية تحتية ذكية للذكاء الاصطناعي في قطاع الفعاليات على مستوى الدولة، إذ توحد العمليات في نظام ذكي واحد.

ومن خلال دمج حلول بريسايت ، ستوفر هذه الشراكة قدرات متقدمة قائمة على البيانات، ، لتطبيقها في أحد أكبر مراكز الفعاليات في المنطقة ، مما يضع معيارًا جديدًا للأماكن الذكية والمستدامة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تسعى أدنيك باستمرار إلى ابتكار طرق جديدة لتحسين تجربة العارضين والزوار، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والأمان والمسؤولية البيئية. وتوفر لنا هذه الشراكة مع بريسايت فرصة الوصول إلى حلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى، على المستويين الوطني والسيادي، بما يدعم تحقيق هذه الأهداف ويعزز مكانتنا كوجهة عالمية للابتكار، من خلال إعادة تعريف مستقبل إدارة الفعاليات".

من جانبه قال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت: "تعكس شراكتنا مع مجموعة أدنيك رؤيتنا المشتركة للابتكار والتميز التشغيلي. ومن خلال دمج قدرات بريسايت في الذكاء الاصطناعي داخل منشآت أدنيك، نُحدث تحولًا جذريًا في إدارة الفعاليات واسعة النطاق، لتصبح أكثر أمانًا وذكاءً واستدامة. هذا التعاون يبرهن كيف يحوّل الذكاء التطبيقي البيانات المعقدة إلى قرارات فورية تُحسّن جميع جوانب تجربة الزوار."

كما ستُحدث هذه الشراكة نقلة نوعية في تجربة ملايين الزوار للفعاليات في منشآت مجموعة أدنيك، من خلال الاستفادة من منصة إنتيلي الذكية من بريسايت، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين إدارة حركة المرور والزوار، وتعزيز الصحة والسلامة، ومراقبة الحشود، وإدارة النفايات. وبفضل ربط هذه الأنظمة في منظومة ذكية واحدة، سيوفر التعاون رؤية فورية، ورؤى تنبؤية، وكفاءة تشغيلية أعلى.

يُبرز هذا التعاون ريادة مجموعة أدنيك في التحول الرقمي والابتكار المستدام، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمحفز عالمي للحلول الذكية القابلة للتطوير. وتُرسي الشراكة بين أدنيك وبريسايت الأساس لعصر جديد من منظومات الفعاليات القائمة على البيانات، بما يلهم الابتكار في قطاع الفعاليات العالمي.

حول مجموعة أدنيك

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بإرثها العريق وعملياتها التجارية المتنوعة، قوة رائدة في قطاعي السياحة التجارية والترفيهية على مستوى العالم.

تتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي، وتغطي الأنشطة المتنوعة لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: المرافق، الفعاليات، الفنادق، خدمات المأكولات والمشروبات، الخدمات، السياحة، والإعلام.

تدير المجموعة مركز أدنيك أبوظبي، الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن الحائز على عدة جوائز مرموقة في المملكة المتحدة.

وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، المنظم الرائد لأكثر الفعاليات شهرة في العالم، وذلك عَبّر قطاعات الصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك الدفاع والأمن، وأسلوب الحياة البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم أبوظبي لتحقيق أهداف نموها كمركز عالمي لسياحة الأعمال والترفيه.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لمتعامليها وأصحاب المصلحة.

كما أطلقت المجموعة في العام 2023 "كابيتال بروتوكول"، وهي خدمة بروتوكول خاصة بالشخصيات الهامة يتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الأطعمة والمشروبات في مجموعة "أدنيك" من "كابيتال للضيافة"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع، والتعليم. أما قطاع الفنادق، فيضم محفظة متنوعة من سبعة فنادق ومنتجعات في أبوظبي، ولندن، وريكيافيك، بما مجموعه 2000 غرفة ضيوف.

إضافة إلى ذلك، وسعت مجموعة "أدنيك" محفظتها بالاستحواذ على "توفور54"، القوة الدافعة في صناعة الإعلام والترفيه المستدامة في أبوظبي.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصلت على العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كقائدة في الصناعة.

حول بريسايت

تُعد بريسايت شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتملك شركة G42، ومقرها أبوظبي، الحصة الأكبر فيها. وتتميز بريسايت بكونها من الشركات العالمية الرائدة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، حيث تجمع بين خبراتها في تحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة مختلف القطاعات، بما يحقق أثرًا إيجابيًا على الأعمال والمجتمع.

وتعتمد الشركة على تفسير البيانات من جميع المصادر لدعم القرارات المستندة إلى الرؤى، بما يسهم في صياغة السياسات وبناء مجتمعات أكثر أمانًا وصحة واستدامة. ومن خلال مجموعة حلولها ومنتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، تقدم بريسايت تقنيات الذكاء التطبيقي للقطاعين العام والخاص، بما يمكّنهما من تسريع تنفيذ استراتيجياتهما وتحقيق طموحاتهما في مجال الذكاء الاصطناعي

