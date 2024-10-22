أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أدنيك، التابعة والمملوكة بالكامل لـ مُدن القابضة، اليوم، عن توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على 100% من رأس مال "خدمات رويال للتموين ذ.م.م" (رويال كاترينج سيرفيسز ذ.م.م)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التموين ومقرها في أبوظبي.

يضم طاقم عمل شركة "رويال للتموين" أكثر من 2,500 موظف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 50 ألف وجبة يومياً، وتحظى بسمعة مرموقة في تقديم خدمات رفيعة المستوى لقطاعات رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قطاع الطيران، والطاقة والدفاع والرعاية الصحية والتعليم والتموين، بالاضافة الى خدمات دعم تكميلية مثل الإقامة والسكن، مما يجعلها مزوداً لخدمات متعددة المجالات.

ومن المقرر أن تنضم "رويال للتموين" إلى أعمال شركة "كابيتال للتموين"، التابعة لـ "مجموعة أدنيك"، ليشكلا معاً كياناً واحداً يعد من أكبر مزودي خدمات التموين وأكثرهم تنافسية في سوق أبوظبي، حيث ستسهم هذه الاضافة في توسيع الأعمال في العديد من القطاعات الاستراتيجية وتطوير قدراتها الإنتاجية.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في خطط أدنيك الطموحة للتوسع في القطاعات الواعدة ذات الفرص الكبيرة، مما يعزز نجاحها ونموها في الأسواق الجديدة. كما ستعزز أدنيك، من خلال دمج "رويال للتموين" مع "كابيتال للتموين"، قدراتها على تقديم خدمات لمشاريع أكبر وقاعدة عملاء أكثر تنوعاً.

وفي هذا السياق، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: " يعزز استحواذ مجموعة أدنيك على "رويال للتموين" مكانتها كمزود رائد لخدمات التموين والفعاليات في أبوظبي والإمارات. وهذا الإنجاز يتماشى مع استراتيجية مُدن القابضة لتوسيع محفظتها وتعزيز تنافسيتها. كما يعكس التزام المجموعة الراسخ بدعم الاقتصاد المحلي من خلال تقديم خدمات متميزة ترتقي بمستوى الأداء في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق رؤية مستدامة لنمو الأعمال.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يمثل الاستحواذ على "رويال للتموين" خطوة مهمة في استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز مكانة مجموعة أدنيك كقطب رئيسي في قطاع خدمات التموين وتنظيم الفعاليات في أبوظبي والإمارات بشكل عام. وسيتيح لنا هذا التكامل الاستفادة من التآزر بين علامتين رائدتين، وتعزيز قدرتنا على تقديم حلول تموينية رفيعة المستوى ومبتكرة وقابلة للتطوير، إذ ان الجمع بين الخبرات سيؤهلنا لوضع معايير جديدة للتميز، ويدعم رؤيتنا على المدى الطويل في النهوض بالقدرات التنافسية العالمية لأبوظبي والإمارات في مجال خدمات التموين."

ويعتمد إتمام عملية الاستحواذ على استيفاء الشروط المطلوبة.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتي تساهم القابضة (ADQ) والشركة العالمية القابضة (IHC) كأغلبية مساهمين. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتصلة.

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