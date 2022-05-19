أكبر صفقة استحواذ على الإطلاق في قطاع البنية التحتية ومواد البناء في الهند بقيمة 10,5 مليارات دولار أمريكي

· تمنح صفقة الاستحواذ هذه مجموعة أداني مكانة بارزة في قطاع الأسمنت، كما تمكّنها من بدء أعمال جديدة في قطاع المواد والفلزات والتعدين

· بفضل هذه الصفقة، أصبحت مجموعة أداني ثاني أكبر منتج للأسمنت في الهند (بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 70 مليون طن سنويًا)

أحمد آباد، الهند: أعلنت مجموعة أداني Adani ، من خلال شركة تابعة لها أنشئت لأغراض خاصّة ويقع مقرّها خارج البلاد، عن إبرامها لاتفاقيات نهائية للاستحواذ على كامل حصة شركة هولسيم Holcim) )، والتي يقع مقرّها في سويسرا، في شركة أمبوجا المحدودة للأسمنت ( Ambuja ) وشركة “إيه سي سي” ( ACC ) المحدودة؛ وهما شركتان من أكبر شركات إنتاج الأسمنت في الهند.

وتمتلك شركة هولسيم، من خلال الشركات التابعة لها، نسبة 63,19% من أسهم شركة أمبوجا للأسمنت و54,53% من أسهم شركة إيه سي سي (تمتلك أمبوجا منها نسبة 50,05%). وتبلغ قيمة عرض الشراء المفتوح لحصة شركة هولسيم في الشركتين 10,5 مليارات دولار أمريكي تقريبًا؛ وهو ما يجعل من هذه الصفقة أكبر صفقة استحواذ تبرمها مجموعة أداني، وأكبر صفقة اندماج واستحواذ من نوعها في قطاع البنية التحتية ومواد البناء في الهند.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال السيد غواتام أداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني: “إنّ انتقالنا إلى العمل في مجال إنتاج الأسمنت يُعدّ دليلًا إضافيًا على إيماننا بأهمية المساهمة في تحقيق النمو لأمتنا. ومن المتوقع أن يظل اقتصاد الهند لعدّة عقود واحدًا من أكبر الاقتصادات القائمة على الطلب في العالم، كما أنّ السوق الهندي لا يزال ثاني أكبر سوق للأسمنت في العالم؛ ومع ذلك فإنّ متوسط استهلاك الفرد من الأسمنت في الهند يقل عن نصف المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد من الأسمنت. وبالمقارنة الإحصائية، فإنّ استهلاك الأسمنت في الصين يزيد على 7 أضعاف مثيله في الهند. ومع وضع هذه العوامل في الاعتبار، والاستفادة من الخدمات التي توفرها مجموعة أداني حاليًا، والتي تشمل خدمات تشغيل موانئ وخدمات لوجستية وخدمات طاقة وخدمات عقارية، فإنّنا نعتقد أنّنا سنتمكّن من بناء نموذج أعمال فريد ومتكامل ومتميّز، وزيادة قدرتنا الإنتاجية بدرجة كبيرة”.

وأضاف السيد أداني: “إنّ الريادة العالمية لشركة هولسيم في مجال إنتاج الأسمنت وتطبيقها لأفضل الممارسات في مجال الاستدامة ستوفر لنا تقنيات متطورة تمكّننا من تسريع جهودنا لإنتاج أسمنت بطرق أكثر مراعاة للبيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ استحواذنا على حصة شركة هولسيم في شركتي أمبوجا للأسمنت وإيه سي سي يُعدّ إنجازًا مهمًا لمجموعتنا، وذلك نظرًا لكونهما من أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في الهند. وسيسهم وجودنا في قطاع توليد الطاقة المتجدّدة في تعزيز جهودنا لتخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات إنتاج الأسمنت. وكل ذلك يجعلني واثقًا من أنّنا سنتمكّن من استخدام عمليات إنتاج للأسمنت أكثر استدامة وبطرق تلبي المعايير العالمية أو تفوقها”.

ومن جانبه، قال السيد جان جينيش، الرئيس التنفيذي لشركة هولسيم المحدودة: “يسعدني نجاح مجموعة أداني في إتمام صفقة الاستحواذ على أعمالنا التجارية في الهند لتعزيز نموّها في السنوات القادمة. والسيد غواتام أداني رجل أعمال ناجح ويحظى بتقدير كبير في الهند، كما يشاركنا التزامنا العميق بتعزيز الاستدامة والنهوض بالمجتمعات والأفراد. وأود أن أتوجه بالشكر لزملائنا الهنود البالغ عددهم 10000 موظف الذين ساهموا بخبرتهم الواسعة وتفانيهم في العمل في أداء دور كبير في تطوير أعمالنا على مدار السنوات الماضية. وأثق في أنّ مجموعة أداني ستوفر لهم ولعملائنا بيئة مثالية تساعدهم على مواصلة النجاح”.

تجدر الإشارة إلى أنّ متوسط استهلاك الفرد من الأسمنت في الهند يبلغ 242 كجم، بينما يبلغ المتوسط العالمي 525 كجم للفرد؛ وهي ميزة تسهم بدرجة كبيرة في نمو قطاع الأسمنت في الهند. وهناك مجموعة من العوامل التي من المتوقع أن تسهم في دفع نمو قطاع الأسمنت على مدى العقود العديدة القادمة، من بينها التوسع العمراني الذي يجري حاليًا بشكل سريع، وتزايد أعداد أفراد الطبقة المتوسطة، وزيادة مشروعات الإسكان ميسور التكلفة، بالإضافة إلى انتعاش قطاع البناء والتشييد وغيره من قطاعات البنية التحتية في مرحلة ما بعد الجائحة”.

تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لشركتي أمبوجا للأسمنت وإيه سي سي حوالي 70 مليون طن سنويًا. وتُعدّ الشركتان من أكبر الشركات المنتجة للأسمنت في الهند؛ حيث تمتلك الشركتان سلسة توريد ضخمة و23 مصنعًا للأسمنت و14 وحدة لطحن الأسمنت و80 مصنعًا للخرسانة الجاهزة، كما يتعاون معهما أكثر من 50000 موزع في جميع أنحاء الهند.

ستتيح صفقة الاستحواذ لشركتي أمبوجا للأسمنت وإيه سي سي الاستفادة من البنية الأساسية المتكاملة لمجموعة أداني، خاصّة في قطاعات المواد الخام والطاقة المتجدّدة والخدمات اللوجستية؛ حيث تتمتع الشركات التابعة للمجموعة بخبرات واسعة ومعرفة عميقة في هذه القطاعات. وستساعد هذه المزايا والإمكانات الكبيرة الشركتين على زيادة هوامش أرباحهما وعائد رأس المال المستثمر فيهما. كما ستستفيد الشركتان من تركيز مجموعة أداني على تطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة ESG) )، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة رأس المال. وستواصل الشركتان التزامهما الراسخ بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ مع التركيز بشكل واضح على الهدف رقم 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف رقم 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف رقم 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف رقم 13 (العمل المناخي).

تخضع صفقة الاستحواذ هذه لموافقات وشروط تنظيمية.

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عن مجموعة أداني

تُعدّ مجموعة أداني Adani) )، ومقرّها في مدينة أحمد آباد في الهند، مجموعة الشركات الأكبر والأسرع نموًا في الهند، وتعمل المجموعة في قطاعات متعدّدة، منها: قطاع الخدمات اللوجستية (الموانئ البحرية، والمطارات، والخدمات اللوجستية، والشحن، والسكك الحديدية)، وقطاع الموارد الطبيعية، وقطاع توليد وتوزيع الطاقة، وقطاع الطاقة المتجدّدة، وقطاع الغاز، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الزراعي (المنتجات الزراعية، وزيوت الطعام، والمنتجات الغذائية، ومرافق التخزين البارد، وصوامع الحبوب)، والقطاع العقاري، ومشروعات البنية التحتية لقطاع النقل العام، وقطاع الصناعات الدفاعية والفضائية، والعديد من القطاعات الأخرى.

ويرجع النجاح الذي حققته مجموعة أداني والمكانة الريادية التي تبوأتها إلى تطبيقها لفلسفتها الأساسية المتميّزة التي تركّز على “بناء الأمة” و“تنمية الأعمال مع تحسين حياة البشر”؛ وهو مبدأ توجيهي تطبقه المجموعة في أعمالها لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تلتزم المجموعة في أعمالها بحماية البيئة وتنمية المجتمعات المحلية من خلال برامجها للمسؤولية الاجتماعية القائمة على مبادئ الاستدامة والتنوع والقيم المشتركة. لمزيد من المعلومات عن المجموعة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.adani.com

لاستفسارات وسائل الإعلام: روي بول I بريد إلكتروني: roy.paul@adani.com I هاتف رقم: 91-79-25556628

عن شركة هولسيم

تسعى شركة هولسيم ( Holcim ) إلى تحسين حياة البشر والحفاظ على كوكب الأرض. وبوصفها شركة عالمية رائدة في حلول البناء المبتكرة والمستدامة، تعمل شركة هولسيم على بناء مدن أكثر مراعاة للبيئة، وتأسيس بنية تحتية أكثر ذكاءً، وتحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم. ولكون الاستدامة تقع في قلب إستراتيجيتها، أصبحت هولسيم واحدة من الشركات التي لا ينجم عن أنشطتها غازات مسبّبة للاحتباس الحراري، كما تولي الشركة اهتمامًا بالغًا بأعضاء فريق عملها والمجتمعات التي تعمل فيها لتتمكّن من تحقيق النجاح.

وبوصفها شركة عالمية رائدة في إعادة تدوير المواد لتنفيذ المزيد من مشروعات البناء باستخدام أقل قدر ممكن من المواد، تقود شركة هولسيم الجهود العالمية المبذولة لتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري. وتمتلك الشركة العديد من الشركات التي تُعدّ علاماتها التجارية من أكثر العلامات التجارية موثوقية في العالم في قطاع البناء والتشييد، مثل: شركة إيه سي سي، وشركة أجريجيت إندستريز، وشركة أمبوجا للأسمنت، وشركة ديسينسا، وشركة فايرستون لتصنيع منتجات البناء، وشركة جيوسايكل، وشركة هولسيم، وشركة لافارج. ويسعى فريق الشركة المكوّن من 70000 موظف حول العالم إلى تحسين الظروف المعيشية للبشر والحفاظ على كوكب الأرض من خلال عملهم في أربعة قطاعات أعمال، وهي: قطاعات الأسمنت، والخرسانة الجاهزة، والركام الطبيعي والصناعي، وحلول ومنتجات البناء. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.holcim.com .