بحضور عدد من كبار الشخصيات الدبلوماسية والعامة من إسبانيا والإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في لقاء دعت إليه سفارة مملكة إسبانيا لدى الإمارات العربية المتحدة، تم الإعلان عن منح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، امتياز "أصدقاء إسبانيا" عن فئة المؤسسات، والتي تمثل تقديراً خاصاً للأفراد والمؤسسات الذين أظهروا صداقة كبيرة تجاه إسبانيا على مر السنين وبذلوا جهوداً كبيرة في توطيد علاقات بلدانهم بإسبانيا.

وسلم سعادة إينيغو دى بالاسيو سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، الجائزة خلال احتفال السفارة باليوم الإسباني الوطني في قصر الإمارات بحضور عدد من كبار الشخصيات الدبلوماسية والعامة من إسبانيا والإمارات.

وبهذه المناسبة، هنّأت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، سعادة اينيغو دي بالاسيو، سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، مؤكّدةً على عمق العلاقات الثقافية بين الإمارات وإسبانيا، والتي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة لما فيه مصلحة الدولتين الصديقتين، مشيرةً إلى أنّ ما يجمع بينهما هو إعلاء قيم التعايش والسلام وتقديم نموذج ملهم إلى العالم في حوار الثقافات والتبادل الحضاري.

وأضافت: "نعتز بمنح مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون امتياز "أصدقاء إسبانيا"، كواحدة من أبرز المؤسسات التي أسهمت منذ ما يقارب الثلاثة عقود، في بناء جسور التواصل وتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية بين كل من الإمارات وإسبانيا، كما يحمّلنا هذا التقدير مسؤولية بذل المزيد من جهود التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز الحضور الإماراتي عالمياً عبر أعمال الإنتاج والتكليف الحصري الأولى، بالشراكة مع المؤسسات الثقافية الكبرى في إسبانيا مثل كلية الملكة صوفيا للموسيقى، دار أوبرا ليثيو، وتياترو رويال مدريد، الذي سيعرض أوبرا عايدا قريباً بإنتاج مشترك مع مهرجان أبوظبي".

وقال سعادة سعادة «بالاسيو»، «في احتفالنا باليوم الوطني لإسبانيا، تشرفنا بحضور سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، لاستلام جائزة "أصدقاء إسبانيا"، تقديراً لمساهمة المجموعة المخلصة في بناء الجسور التعاون الثقافي والفني بين إسبانيا والإمارات العربية المتحدة».

وأضاف، «أنَّ مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، يمثلان أحد أبرز المؤسسات الحاضنة للثقافة الإسبانية في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، الأمر الذي ساهم في تعزيز التعاون الثنائي والتفاهم المتبادل في الموسيقى والفنون بين البلدين، وتأتي هذه الجائزة لتكرم هذه الجهود والدور الجوهري الذي لعبته المجموعة لتعزيز رؤيتنا المشتركة».

وساهمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، على مدار السنوات الماضية في دعم وتطوير الثقافة الموسيقية وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين من خلال دعم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية وأعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري الموسيقية، ومن بينها أوبرا عايدة التي تقدّمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومسرح تياترو رويال العريق في مدريد هذا الشهر، وكذلك رائعة ماريا باخيس "كارمن"، وفعالية مميزة للفنان الإسباني المبدع خوان بيريز فلوريستان، بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، ودعم أول جولة أوروبية لأوركسترا فريكسينت "Freixenet" السيمفونية التابعة لكلية الملكة صوفيا للموسيقى، وغيرها.

وكانت سعادة هدى إبراهيم الخميس، قد حصلت على ميدالية شرف كلية الملكة صوفيا للموسيقى، أعلى وسام تمنحه الملكة صوفيا ملكة إسبانيا، لتكون بذلك أول امرأة عربية تُمنح هذه الميدالية تقديراً لجهودها في دعم وتطوير الثقافة الموسيقية، بالإضافة إلى دعمها المتميز لمبادرات وفعاليات كلية الملكة صوفيا للموسيقى.

والجدير ذكره، أن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، تعمل على دعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع وإطلاق العديد من المبادرات والمنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.

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