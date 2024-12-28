أبوظبي– أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة و"كابيتال كوليشن" العالمية، عن إطلاق الدورة التدريبية الرائدة ضمن برنامج التطوير المهني المستمر (CPD) حول رأس المال الطبيعي الذي يدعم اتخاذ القرارات التجارية في إطار العمل نحو تحقيق بيئة مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية. ويهدف هذا البرنامج المميز، الذي يقام بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، وبرعاية دولفين للطاقة، إلى تزويد الشركات والمهنيين بالمهارات والمعرفة الأساسية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وشاملة تنعكس بشكل إيجابي على البيئة والمجتمع.

ويقدم برنامج التدريب المعتمد إرشادات حول كيفية فهم وإدارة التأثيرات الاجتماعية والبيئية للمؤسسات بشكل أفضل، في ظل ما تواجهه الشركات في جميع أنحاء العالم من تحديات الاستدامة المعقدة، كما يعالج الحاجة المتزايدة إلى أدوات وأطر عملية لمساعدة الشركات على تحويل عملياتها التشغيلية والاستراتيجية، والحد من المخاطر، والاستفادة من الفرص الجديدة، من خلال دعم التوجه لنهج رأس المال الطبيعي في اتخاذ القرار، الذي يعنى بالموارد الطبيعية في جميع العمليات التجارية.

ويسعى القائمون على هذا البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال من خلال تعزيز فهمهم لكيفية تحسين نهج رأس المال الطبيعي لعملية اتخاذ القرارات التجارية، وتعلم كيفية استخدام تقييمات رأس المال الطبيعي لتحديد المخاطر والحد من آثارها، إلى جانب اكتشاف فرص جديدة لمضاعفة القيمة، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة اللازمة حول كيفية تقييم وقياس وتقدير التأثيرات البيئية لعملياتهم التجارية وسلاسل القيمة، بشكل يؤدي إلى دعم قدراتهم لقيادة التحول نحو الاستدامة داخل مؤسساتهم من خلال تحديد الأهداف والالتزامات المؤثرة والممارسات المبتكرة.

ويحصل المشاركون في ختام هذه الدورة المعتمدة من منظمة التطوير المهني المستمرCPD) ) البريطانية، على شهادة رسمية في التطور المهني، إذ يعد تحسين مهارات الموظفين ودعمهم بالمعرفة اللازمة لدفع الاستدامة استثمارًا بالغ الأهمية للشركات التي تهدف إلى تحقيق التقدم والازدهار على المدى الطويل. وكما صرحت هدى الحوقاني، مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة، "تحتاج الشركات إلى ما هو أكثر من تلبية المتطلبات التنظيمية أو اتباع ممارسات الأعمال التقليدية لتحقيق النجاح على المدى الطويل لاسيما في بيئة الأعمال سريعة التطور التي نشهدها اليوم، حيث يتعين عليها دمج قيمة الطبيعة والموارد الطبيعية في النظام البيئي بشكل استباقي في عمليات صنع القرار الخاصة بها، وفي هذا الإطار فإن تعاوننا مع كابيتال كوليشن يعد خطوة استراتيجية نحو تزويد رواد الأعمال بالمعرفة والأدوات اللازمة ليس فقط للحد من المخاطر ولكن أيضًا لإطلاق العنان لفرص جديدة للابتكار والنمو، ومن خلال تبني نهج رأس المال الطبيعي، يمكن للشركات أن تقود الانتقال إلى مستقبل خالي من الانبعاثات وأكثر استدامة، حيث تشكل هذه الدورة استثماراً بالغ الأهمية في مستقبل الأعمال المستدامة، و تساعد الشركات على الازدهار بالإضافة إلى حماية الموارد الأكثر حيوية في كوكبنا ".

ويمنح البرنامج المشاركين فرصة التفاعل مع دراسات حالة واقعية يقدمها رواد الأعمال في الدولة، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة والمعرفة، حيث سيتم عرض الأعمال المتميزة التي تم تطويرها خلال الدورة في عدة فعاليات رئيسية، مما يوفر منصة تعكس الريادة في مجال الاستدامة.

وأكدت لويز أماند، مديرة في مؤسسة "كابيتال كوليشن" على أهمية هذه الدورة قائلة: "يعد تبني نهج رأس المال الطبيعي ليس مجرد مسؤولية واضحة - بل إنه يحظى بتأثير بالغ على قطاع الأعمال الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكن هذه الدورة المهنيين ورواد الأعمال من استكشاف آفاق جديدة، ليصبحوا قادة قادرين على المنافسة في هذا المجال، ويساهمون في صنع شركات واقتصاد مزدهر ومستدام. كما يسعدنا التعاون مع مجموعة أبوظبي للاستدامة، لنتمكن معاً من قيادة التحول نحو ممارسات أعمال أفضل تعود بالنفع على البيئة والمجتمع وتساهم في ازدهاره على المدى الطويل".

تمثل هذه الدورة التدريبية الرائدة جهدًا تعاونيًا لسد فجوة تطوير المهارات في ممارسات الأعمال المستدامة. وتلتزم كافة الجهات المتعاونة بمساعدة الشركات داخل الإمارات وخارجها على تبني استراتيجيات بيئية وطبيعية إيجابية والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية. لمزيد من المعلومات أو التسجيل في الدورة، يرجى زيارة: www.adsg.ae

حول مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG)

مجموعة أبوظبي للاستدامة (ADSG) هي مبادرة عضوية تتمثل مهمتها في تعزيز إدارة الاستدامة في أبوظبي من خلال توفير فرص التعلم وتبادل المعرفة للجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية بروح من التعاون والحوار المفتوح. تم إنشاء المجموعة بمبادرة من هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2008، كمنتدى للأعضاء الموقعين على إعلان مجموعة أبوظبي للاستدامة، والذين يلتزمون بتبني أفضل ممارسات إدارة الاستدامة وإعداد التقارير والمشاركة الفعالة في أنشطة المجموعة. وتفتح المجموعة أبوابها للأعضاء الجدد الراغبين في ممارسة الاستدامة وتعزيزها في أبوظبي.

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