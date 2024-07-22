مجموعة أباريل تحصد أصداءً واسعة في المملكة العربية السعودية بسلسلة من الافتتاحات الكبرى لثلاثة متاجر جديدة لعلامة كلاركس، وإطلاق التشكيلة الصيفية المخصصة لجيل الشباب.

خلال العام الفائت، حرصت مجموعة أباريل على تعزيز حضور كلاركس في المملكة العربية السعودية. وبعد الإطلاق الناجح لمتجر كلاركس في غرناطة مول، تابعت كلاركس ترسيخ بصمتها من خلال متاجر جديدة في نخيل مول الدمام، وأحدث الافتتاحات لمتجرها في ردسي مول في جدة في يوليو 2024. تؤكد هذه الافتتاحات الاستراتيجية على التزام مجموعة أباريل في توفير الأحذية عالية الجودة إلى مختلف الوجهات الرئيسية للتسوق في سائر أنحاء المملكة العربية السعودية.

وعلى ضوء هذه التوسعات، قدمت كلاركس أحدث تشكيلاتها الصيفية في يونيو الفائت من خلال فعالية نابضة بالحياة بحضور شخصيات مشهورة في الوسط التمثيلي من شبان وشابات سعوديين. قدم هذا الحدث بأجوائه الحماسية، صورة مفعمة بالتجدد للعلامة التجارية كلاركس تستقطب من خلالها فئة الشبان. وتواصل علامة كلاركس برؤية استراتيجية من مجموعة أباريل، وصولها إلى جيل الشباب مع التركيز على تلبية متطلبات وتفضيلات عملائها المتنوعة.

هذا التوسع الاستراتيجي المترافق مع إطلاق تشكيلة الصيف الجديدة يؤكد على الرؤية الاستراتيجية لمجموعة أباريل التي تضمن حضور كلاركس القوي في الشرق الأوسط. " إن توسيع بصمتنا في المملكة العربية السعودية وتقديم المجموعات الجديدة المخصصة للفئة الشبابية، يتماشى مع استراتيجيتنا لتلبية المتطلبات المتنامية لعملائنا في المنطقة" قال السيد نيراج تيكشينداني الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل معلقاً ثم تابع بقوله " وتعد متاجر كلاركس الجديدة في الدمام وجدة وإطلاق تشكيلتها الصيفية بتصاميم مبتكرة، هي خطوة محورية في استراتيجيتنا للنمو والتوسع أكثر في الأسواق"

بهذا الإنجاز تحتفل مجموعة أباريل بالتوسيع الاستراتيجي لنفوذها بينما تؤكد على التزامها في توفير الأحذية فائقة الجودة، مرسخة بذلك حضورها الريادي في قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,200 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 22,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية والكويت كما أنها نجحت في التوسيع استراتيجياً لمجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، كروكس، ناين وست،كلفن كلاين، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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