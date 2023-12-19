سيتمكن متسوقو مجموعة أباريل في الإمارات من الحصول على مزايا الدفع الميسرة والمرنة عند تسوقهم

الإمارات العربية المتحدة: في سعيها المتواصل لتقديم تجربة تسوق متميزة، قامت مجموعة أباريل، شركة رائدة عالمياً في مجالات الأزياء والموضة، بإعلان تحالفها الاستراتيجي مع تمارا ليشمل الإمارات، الشركة المالية الرائدة في مجال ابتكارات المدفوعات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويجسد هذا التحالف التزام تمارا بتقديم واستحداث مفاهيم الدفع والتسوق والخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.

في إنجاز تاريخي، أقامت مجموعة حفلاً كبيراً للاحتفال بتوقيع اتفاقية مع شركة تمارا في المقر الرئيس لمجموعة أباريل. هذا الحفل الذي أقيم بتاريخ 17 أكتوبر 2023، يشكل بداية هذا فصل مميز لشركة أباريل بالتعاون مع تمارا ويؤكد على التزامها الراسخ بمواكبة وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب التسوق والدفع لدى متسوقيها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

امتداداً لتحالفهم الناجح في المملكة العربية السعودية، قررت مجموعة أباريل توسيع هذا التحالف ليشمل الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود المجموعة في تقديم حلول مبتكرة للتسوق والدفع لعملائها في المنطقة.

هذه الشراكة مع تمارا تمثل خطوة استباقية في قطاع التجزئة تتمثل في التركيز على رفاهية الدفع الميسر وتمكين المتسوقين. وتسعى مجموعة أباريل من خلال هذه الشراكة لتغيير مفاهيم التسوق من خلال التوفيق بين سعة المتسوقين المالية ورفاهية التسوق.

تمتلك مجموعة أباريل الكثير من الخيارات لتيسير التسوق لدى العملاء وإضافة تمارا كأحد هذه الخيارات، والتي من خلالها يمكن للمتسوقين تقسيم مشترياتهم على ثلاثة أقساط متتالية وبسيطة دون أي فوائد" اشتر وادفع لاحقاً " . سيتمكن المتسوقون من استخدام تمارا عند اتمامهم لعملية الشراء حيث سيتم تقسييم الدفعات المتبقية على الشهرين اللاحقين. ستجعل خطة الدفع المبسطة هذه والمقسمة على ثلاثة أشهر عملية التسوق في المتاجر أسهل ومتطورة أكثر وستشمل لاحقاً كافة متاجر مجموعة أباريل في المملكة العربية السعودية. وستصبح طريقة الدفع متاحة في جميع متاجر مجموعة أباريل في الإمارات.

قال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل " لاقى تحالفنا مع تمارا في السعودية ردوداً إيجابية كثيرة، ولذلك نسعى لجلب هذه التجربة المميزة لعملائنا في الإمارات. وتتوافق هذه الشراكة مع رؤيتنا للتطور المستمر في قطاع التجزئة. يأتي إدراج خدمة تمارا " " اشتر وادفع لاحقاً " بالتوافق مع جهودنا الرفاهية وتوفير المرونة وتقديم خدمة عملاء استثانية. نتوقع النجاح الكبير ونؤمن بأن هذا النموذج المتطور للتسوق سينال اعجاب المتسوقين وسيمنحهم القيمة المضافة عند تسوقهم."

وذكر عبد المجيد الصيخان الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تمارا " هذا التحالف الاستراتيجي مع مجموعة أباريل في الإمارات العربية المتحدة هو خطوة مهمة في رحلة تغيير مفاهيم التسوق والدفع التي يتبعها المتسوقون في دول مجلس التعاون الخليجي. ونؤمن أن تمكين المتسوقين ومنحهم المرونة المالية سيضيف الكثير على تجربة التسوق لديهم. حيث نهدف بتعاوننا مع مجموعة أباريل لتصميم مستقبل قطاع التجزئة في المنطقة من خلال توفير حلول دفع أمنة ومرنة."

عملية الدفع أصبحت بمنتهى السهولة واليسر، فلم تعد هنالك أي حاجة للدفع النقدي، ويمكن الدفع مباشرة وبشكل سلس عن طريق تطبيق تمارا المتوفر على الأندرويد أو iOS أو عند طريق الموقع الإلكتروني.

هذه المبادرة ماهي إلا بصمة جديدة لمجموعة أباريل في توظيف الحلول التقنية لتيسير تجربة التسوق. ومع تطور مجال البيع بالتجزئة تبعاً لمتطلبات المتسوقين، نجد مجموعة أباريل في الطليعة دوماً في كل مايتعلق بالابتكار والتطوير، ووضع معايير جديدة في قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة.

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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عن تمارا

تمارا هي شركة رائدة في مجال ابتكارات المدفوعات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركز على توفير تجربة سلسة للتجار والعملاء من خلال حلول مالية عادلة وشفافة. تأسست تمارا في الرياض من قبل رائد الأعمال عبدالمجيد الصيخان وتركي بن زرعه وعبدالمحسن البابطين، ويبلغ عدد موظفين فريق عمل تمارا إلى أكثر من 400 موظف ويتواجدون في مقرها الرئيسي بالرياض ومكاتبها المنتشرة حول العالم في الإمارات ومصر وألمانيا وفيتنام.

ووصل إجمالي تمويل شركة تمارا إلى ما يقارب 1.3 مليار ريال منذ انطلاق الشركة في سبتمبر 2020، ومن ضمن المستثمرين في تمارا شركة سنابل للاستثمار وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وشركة “شيك أوت.كوم” وشركة كوتو وشروق بارتنرز وإنديفور كاتاليست وانضم لهم مؤخراً بنك جولدمان ساكس. تملك تمارا أكثر من 9 ملايين عميل وأكثر من 26,000 متجر تضم عديد العلامات التجارية العالمية والإقليمية الرائدة مثل شي إن وجرير ونون وإيكيا بالإضافة إلى الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة.