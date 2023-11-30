دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أباريل، الرائدة في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة والتي تعمل انطلاقاً من مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية تمويل محددة الأجل في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الإمارات الإسلامي، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وتبقى صفقة التمويل بين مجموعة أباريل والإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني متوافقة مع تركيزهم الاستراتيجي المشترك على تعزيز الاستدامة وفي الوقت ذاته معالجة جوانب الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالغة الأهمية في قطاع الأزياء والتجزئة. كما ترسي هذه المبادرة المبتكرة معياراً جديداً عبر قطاع الأزياء والتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد إمكانية تحقيق الازدهار المالي والاستدامة في آنٍ معاً.

وتعاون المصرفان مع مجموعة أباريل لتضمين مؤشرات الأداء الرئيسية ضمن هيكلها التمويلي، بما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة الخاصة بالمجموعة.

وتنسجم الحوافز المهيكلة ضمن اتفاقية التمويل مع أهداف الاستدامة لدى مجموعة أباريل والتي تعكس التزام الشركة نحو تحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة. يصب هذا النهج في مصلحة مجموعة أباريل وأصحاب المصلحة لديها ويساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على البيئة. وبشكل عام، يعد التمويل نموذجاً غير مسبوق بالنسبة لشركات التجزئة والأزياء الساعية لإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع سعياً لتحقيق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: "يعد تخصيص رأس المال للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والتي تركز على الاستدامة، أمراً بالغ الأهمية لتسريع وتيرة التحول الأخضر في الدولة من خلال الحوكمة المسؤولة. ويتوافق التمويل الإسلامي بطبيعة الحال مع هذه القيم والمبادئ. ويبقى الإمارات الإسلامي ملتزماً بتعزيز رحلات الاستدامة الخاصة به والخاصة بعملائه والجهات المعنية. ويشكل برنامجنا التمويلي الرائد والمرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة مع مجموعة أباريل، خطوة غير مسبوقة يمكن للشركات والبنوك الأخرى محاكاتها لدعم السلامة البيئية والمجتمعية."

من جانبه قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: " بصفتنا الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف (COP28)، نفخر في بنك الإمارات دبي الوطني بالتزامنا الراسخ بتوفير حلول مالية مبتكرة تحفّز الشركات وتمكنها من تبني ممارسات أكثر استدامة. ولا شك أن اتفاقية التمويل المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع ’مجموعة أباريل‘ تشكّل مثالاً على جهودنا المستمرة التي تهدف لتمكين الشركات من تحقيق التوازن والتناسق بين طموحاتها للنمو وأهدافها نحو الاستدامة. ومن خلال دمج مؤشرات الاداء الرئيسية للاستدامة لعملائنا مع حلولنا المالية، سنسهم في دعم النمو المستدام لديهم إلى جانب المساهمة في تشييد اقتصاد أخضر يمكننا من خلاله الحفاظ على البيئة ومواردها. وإن هذه الشراكة مع ’مجموعة أباريل‘ تسهم في دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050."

واختتم نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: "إننا سعداء للغاية بهذا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي، فهو إنجاز مهم يتيح لمجموعة أباريل تعزيز التزامها الاستراتيجي بالتنمية المستدامة، بما يعكس مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد أكثر خضاراً. وتعد اتفاقية التمويل هذه والمرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أكثر من مجرد هدف مالي؛ فهي التزام مشترك تجاه الإدارة البيئية طويلة المدى، وضمان الازدهار الاجتماعي والحوكمة المثلى. ولا شك أن توافق معاييرنا الرفيعة وأهدافنا الطموحة مع مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني يعزز ركائز هذه الشراكة، ونحن متحمسون للدور الذي سيلعبه هذا التعاون في تعزيز أجندة الاستدامة لدينا ودعم الريادة التقدمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجال الأعمال المسؤولة."

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، التكتل العالمي الرائد في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 41 فرعاً و206 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

ويشار إلى أن الإمارات الإسلامي لايزال يتلقى الجوائز التقديرية العالمية على أدائه المالي القوي والتزامه بتحقيق الامتياز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد حصد المصرف الجائزة المرموقة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020" خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي 2021" التي تقدمها مجلة "وورلد فاينانس"، كما حصل المصرف على جائزة "أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية" خلال قمة وحفل توزيع جوائز "إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية" وذلك تقديراً لالتزامه تجاه الرقمنة والخدمات المتميزة، علاوة على ذلك، نال المصرف جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة" عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي"، إضافةً إلى حصول المصرف على جائزة "أفضل بطاقة ائتمانية" عن بطاقته "إماراتي فيزا سيغنتشر " وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "إنترناشيونال فاينانس 2021".

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

أمينة الزرعوني

مديرة العلاقات العامة- الإمارات الإسلامي

البريد الإلكتروني: AminaAlZarooni@emiratesislamic.ae

دانايشا جولاباني

شركة أصداء بي سي دبليو، دبي

بريد الكتروني: Danaisha.Gulabani@bcw-global.com