السعودية، يسر مجموعة أباريل، الشركة الرائدة في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع موبايلي، شركة الاتصالات الرائدة في المنطقة. هذا التحالف المحوري سيمنح عملاء موبايلي فرصة استبدال نقاط برنامج نقاطي مقابل منتجات من علامات مختارة لدى مجموعة أباريل، مما سيعزز برنامج المكافآت الذي تقدمه موبايلي وسيسلط الضوء على الخيارات المتنوعة لدى علامات مجموعة أباريل.

وبفضل هذه الشراكة، سيحضى عملاء موبايلي بفرصة لاستبدال نقاط برنامج نقاطي عند التسوق من علامات مجموعة أباريل المتنوعة مثل الأزياء، والأحذية، ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات. وسيتسنى للعملاء الاستفادة من العروض الحصرية واستبدال نقاطهم بمنتجات فاخرة، مما سيضفي طابعاً مميزاً على تجربة التسوق وسيمنح القيمة المضافة لبرنامج نقاطي من موبايلي.

بموجب هذه الشراكة، ستصبح مجموعة أباريل قادرة على الوصول إلى قاعدة عملاء موبايلي الواسعة وجلب المزيد من العملاء والمبيعات لعلاماتها. وبالتزامن مع ذلك، هذه الشراكة لا توفر فرص التسوق المشوقة لعملاء موبايلي فقط، بل تمنح الفوائد لمتسوقي مجموعة أباريل.

وقال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل" نحن سعداء بالشراكة مع موبايلي ونتطلع إلى التواصل بشكل فعال مع قاعدة عملائها الواسعة. هذه الشراكة لا ترتقي بتجربة التسوق فقط، بل تسلط الضوء على التزامنا بتقديم الجودة والقيمة المضافة لمتسوقينا في المنطقة."

ومن المتوقع أن هذه الشراكة ستعزز مستوى رضا العملاء وشعبية العلامة لدى كل من مجموعة أباريل وموبايلي، مما سيساهم في الحصول على تجربة تسوق استثنائية.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 24,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وقطر وسَلْطَنَةُ عُمَان والمملكة العربية السعودية والكويت كما أنها نجحت في التوسيع استراتيجياً لمجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، كروكس، ناين وست،كلفن كلاين، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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