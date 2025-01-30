دبي، الإمارات العربية المتحدة، نجحت مجموعة أباريل في إحراز تقدم كبير في مجال الاستدامة من خلال تحالفها الاستراتيجي مع "ون هايف" و"مجموعة عمل الإمارات للبيئة". وتم توقيع هذه الاتفاقية بشكل رسمي في المقر الرئيسي لمجموعة أباريل بحضور عدد من الشخصيات البارزة على غرار صاحب السمو الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس المجلس التنفيذي لدى شركة ون هايف؛ السيدة حبيبة المرعشي، الرئيسة المشاركة لمجموعة عمل الإمارات للبيئة؛ السيد مورالي جوبلسوامي، الرئيس التنفيذي لدى ون هايف؛ السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل؛ السيدة سلمى أبا عبيدة، رئيسة قسم الاستدامة في مجموعة أباريل.

تؤكد هذه الشراكة مدى التزام مجموعة أباريل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على وجه التحديد الهدف رقم 13 المتعلق بالعمل المناخي، والهدف رقم 15 المتعلق بالحياة في البر، والهدف رقم 4 المتعلق بالتعليم الجيد.

هذا التعاون بين مجموعة أباريل و"ون هايف" و"مجموعة عمل الإمارات للبيئة" سيعمل على تعزيز التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية من خلال العديد من المبادرات مثل ورشات عمل التأبير التي تساهم في نشر الوعي حول أهمية الملقحات في الحفاظ على النظام البيئي. كما يساهم برنامج تبني خلايا النحل لدعم وحماية النحل وورشات عمل التوعية حول النحل لتثقيف المجتمعات والشباب حول أهمية النحل. كما أن نشاطات تفاعل الموظفين تساهم في تمكين قوة العمل لدى مجموعة أباريل من أجل المشاركة في هذه الجهود المستدامة.

وعلق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، على هذا التحالف قائلاً " يعكس تحالفنا مع "ون هايف" و"مجموعة عمل الإمارات للبيئة" مدى التزام الراسخ بحماية الكوكب وتعزيز التنوع البيولوجي. نهدف لتطبيق العديد من المبادرات الهادفة التي تشجع على العمل الجماعي، وتعزز المسؤولية البيئية، وتساهم في مستقبل أكثر استدامة للعديد من الأجيال القادة."

تشكل هذه التحالفات مرحلة مهمة في رحلة مجموعة أباريل في مجال الاستدامة، كما ترسخ دورها الريادي في مجال التغيير البيئي الإيجابي.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 24,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية والكويت كما أنها نجحت في التوسيع استراتيجياً لمجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، كروكس، ناين وست،كلفن كلاين، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات ملاكها: مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة سيما جانواني فيد ونيلش فيد، اللذين نجحوا تحقيق ازدهار الشركة منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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