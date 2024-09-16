امكتب العاائلي الإماراتي "مجموعة آرمز" يدير ويشرف على شركات كبيرة ومعروفة على نطاق واسع .

شركة "بيور هيدروجين" تدخل أسواق الشرق الأوسط .

التعاون يتماشى مع مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050 .

(دبي) – أعلنت اليوم "مجموعة آرمز"، المولودة في الإمارات، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة الطاقة النظيفة الأسترالية شركة "بيور هيدروجين" المحدودة رمزها في البورصة ASX: PH2 أو"بيور هيدروجين" ستقوم هذه الشراكة بتوزيع وبيع شاحنات" تاووس برايم موفر" ، وشاحنات جمع النفايات الهيدروجينية (HFC)، والشاحنات الصندوقية في سوق الإمارات من خلال عمليات مجموعة آرمز الراسخة في المنطقة.

تدير مجموعة آرمز مجموعة متنوعة من الشركات في دبي، وتعتبر نموذجاً للابتكار والتميز في المنطقة. تمتد إرثها الغني لأكثر من 75 عاماً، وقد قدمت العديد من المشاريع الرائدة، مما جعلها رائدة في العديد من الصناعات وبناء شراكات مع بعض من أبرز المؤسسات التجارية في العالم. يشمل تنوع محفظة المجموعة إدارة النفايات وإعادة التدوير، التصنيع، التجارة، العقارات، والخدمات وغيرها.

بموجب مذكرة التفاهم، تتوقع شركة "بيور هيدروجين" البدء في توريد المركبات التجارية الكهربائية (BEV) ومركبات خلايا وقود الهيدروجين الكهربائية في العام 2025، شريطة أن تكون مجموعة آرمز راضية عن العناية الواجبة فيما يتعلق بالمركبات، وأن يكون التجهيز متوافقاً مع متطلبات التشغيل في الإمارات.

تُعد مبادرة استراتيجية الإمارات العربية المتحدة ”صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050“ حملة وطنية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بذلك. تهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى قيادة عملية الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية وتتضمن أكثر من 25 برنامجاً في ستة قطاعات رئيسية: الطاقة والصناعة والنقل والمباني والنفايات والزراعة. تمهد مجموعة آرمز الطريق أمام الآخرين للسير على خطاها نحو إزالة الكربون.

صرح عبد الرحمن البيضائي، رئيس مجلس إدارة مجموعة آرمز القابضة: "نحن سعداء بهذا التعاون مع شركة "بيور هيدروجين". مهمتنا هي أن نصبح المزود الرائد في المنطقة لمعدات الهيدروجين والمركبات الهيدروجينية، والمساهمة في تحقيق هدف قيادة الإمارات في التنمية المستدامة من خلال تعزيز الحلول القائمة على الطاقة النظيفة. نحن متحمسون للتأثير الإيجابي الذي ستحدثه جهودنا المشتركة لإزالة الكربون في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، ونقدر الجهود والمحادثات الدقيقة التي أدت إلى توقيع مذكرة التفاهم هذه."

وقال سكوت براون، المدير الإداري لشركة "بيور هيدروجين" نحن مسرورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة آرمز، التي تضع إطاراً لتوريد شامل للمركبات الهيدروجينية ومعدات الهيدروجين كجزء من أولوية حكومة الإمارات لتطبيق بدائل الطاقة النظيفة. جاء توقيع مذكرة التفاهم بعد فترة طويلة من المفاوضات والتعاون بين الطرفين، ونتطلع إلى العمل معاً لتنفيذ حلول الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط."

حول مجموعة آرمز:

مجموعة شركات أرمس هي مجموعة شركات عائلية في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتمتد محفظة المجموعة المتنوعة عبر مختلف الصناعات بما في ذلك إدارة النفايات وإعادة التدوير، والهندسة والتصنيع، والتجارة، والعقارات، وتنسيق الحدائق، والمزادات. تمتلك مجموعة أرمس وتدير عدداً من الشركات التي يمكن اعتبارها مشاريع رائدة في الإمارات العربية المتحدة. على مدار أكثر من 75 عاماً، حافظت مجموعة ARMS على استقلاليتها والتزامها بالملكية الخاصة واعتمادها على البصيرة والخبرة والنزاهة في نجاحها ونموها. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: https://armsgroup.ae/

حول شركة "بيور هيدروجين" المحدودة :

شركة بيور هيدروجين هي شركة تركز على الطاقة النظيفة وتسعى إلى أن تصبح رائدة في تطوير مشاريع الهيدروجين والطاقة من خلال استخدام عمليات تكنولوجية متطورة. وتخطط الشركة لتزويد العملاء الأستراليين والأسواق الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوقود الهيدروجين من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والزمردي والفيروزي. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تطوير مشاريع الغاز الطبيعي مباشرةً في أستراليا وبوتسوانا، ومن خلال استثمار استراتيجي تملكه في شركة طاقة تركز على بوتسوانا مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية. ومن الناحية الاستراتيجية، ستعطي شركة بيور هايدروجين الأولوية أيضاً لاحتضان الشركات أو المشاريع في مراحلها المبكرة في قطاع الطاقة النظيفة، بهدف تحقيق أرباح من تلك الاستثمارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة www.purehydrogen.com.au

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