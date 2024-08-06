أعلن مجمع دلمونيا عن شراكة استراتيجية مع مجموعة الأهلي القابضة؛ و هي المجموعة المالكة لدبي آوتليت مول.

حيث يجسد هذا التعاون علامة فارقة، و إنجازًا مهمًا متمثلاً في تحويل مجمع دلمونيا ليكون أول آوتليت مول في مملكة البحرين، مما يدخله في مرحلة جديدة من التمايز و الابتكار، في مجال البيع بالتجزئة.

وبفضل الارتكاز على خبرة دبي آوتليت مول؛ سيقدم مجمع دلمونيا للزوار تجارب تسوق وترفيه متميزة لا مثيل لها، مع مجموعة جديدة من العلامات (الماركات) التجارية، إضافةً للعلامات الموجودة.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة لا تسلط الضوء على توسعة دبي آوتليت مول في المنطقة فحسب؛ بل ترسخ من مكانة مجمع دلمونيا كلاعب رئيس في القطاع التجاري بمملكة البحرين، بفضل ما يقدمه من تجربة تسوق استثنائية ومثالية.

تأسس دبي آوتليت مول، أحد فروع مجموعة الأهلي القابضة، في عام 2007م و يُعد من أكبر مراكز التسوق في العالم حيث المساحة، و يضم المركز التجاري الذي بلغت مساحته المبنية أكثر من 200 ألف متر مربع ، و بمجموعة تتجاوز 1200 علامة تجارية متمايزة. و يمكن للمتسوقين استكشاف أكثر من 700 متجرٍ، حيث يقدم كلاًّ منها مجموعة مختارة من المنتجات الراقية، و الصفقات الحصرية.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، عضو مجلس إدارة شركة دلمونيا للتطوير: "يسعدنا أن نطلق مجمع دلمونيا بحلته الجديدة كآوتليت مول، مُستندين في ذلك على الخبرة العريقة لدبي آوتليت مول، والتي ستضيف بصمة مهمة للحركة التجارية بمملكة البحرين". وتابع: "إن إطلاق أول آوتليت مول في البحرين، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، و الخطط التوسعية لدبي آوتليت مول، يعكس التزامنا بالارتقاء العالي الذي يقدمه مجمع دلمونيا من تجربة تسوق رائدة ،و مثالية للعملاء".

وضمن هذه الشراكة، سيعمل مجمع دلمونيا على تطوير مرافقه، و تجربة العملاء الشاملة، حيث يمكن للزوار التطلع إلى التسوق من مجموعة باقات حصرية، و متميزة من المتاجر، المطاعم، و خيارات الترفيه الجديدة المصممة خصيصاً لتلبية مختلف الأذواق.

بدوره قال السيد محمد بن ناصر خماس الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة: "نحن سعداء بتوسيع نطاق أعمالنا، والوصول بها إلى مملكة البحرين عبر الشراكة مع مجمع دلمونيا، حيث من خلالها سننقل تجربتنا الفريدة من نوعها في مجال البيع بالتجزئة و التسوق إلى أسواق البحرين الحيوية ". وأضاف: "معاً نهدف إلى إنشاء وجهة لا تلبي توقعات زوار مملكة البحرين فحسب، بل تتجاوزها من خلال توفير تجارب تسوق فاخرة، و بأسعار استثنائية".

و سيعمل مجمع دلمونيا، الذي يعد إحدى الوجهات الفريدة لعشاق الترفيه والعائلات، على تقديم تشكيلة متنوعة من العلامات التجارية العالمية، والإقليمية في مجال الموضة، الجمال، أسلوب الحياة و غيرها. حيث من المقرر أن يصبح مجمع دلمونيا مقصداً مهماً في مجال التجارة، والتسوق ليضيف تجربة تسوق مثالية لزواره.

ترقبوا المزيد حول هذه الشراكة؛ كون مجمع دلمونيا سينطلق في مرحلة جديدة، معزِّزاً مكانته الرائدة في البحرين، و مركِّزاً على توفير تجربة تسوق عائلية لا مثيل لها.

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