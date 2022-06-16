

المبادرة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وسيتم تثبيتها في العديد من المحطات على مراحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مجمع دبي للاستثمار، وهو مشروع متكامل ومتعدد الاستخدامات للأغراض الصناعية والتجارية والسكنية ومملوك بالكامل لشركة دبي للاستثمار، مبادرة لإقامة محطات لشحن السيارات الكهربائية (EV) عبر أرجاء المجمع، لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز وسائل النقل المستدامة.

وتقع أول محطة شحن (EV)، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 44 ك/ واط، في موقع بارز في مجمع دبي للاستثمار 1 داخل مواقف السيارات في مركز التسوق، وسيتم إقامة محطات شحن أخرى على مراحل عبر التطوير المتواصل للمبادرة الفريدة.

يمكن للمحطة أيضا توفير نظام الشحن المشترك للسيارات،حيث أنه يمكن شحن سيارتين كهربائيتين في نفس الوقت من خلال منفذين متوفرين في المحطة، وهذا ما يسهل التكامل بين مجموعة كبيرة من السيارات ويزوّدهم بشحن فائق السرعة.

قال عمر المسمار، المدير العام لمجمع دبي للاستثمار: "تركزت جهودنا على تبني معايير تعزز خطط التنمية المستدامة ومبادرات تهدف إلى تعزيز النقل المستدام والهواء النظيف والطاقة النظيفة التي تساهم بشكل كبير في الاستدامة. ومن خلال تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في مجمع دبي للاستثمار، نشجع المجتمعات المحلية على أن تكون مشاركاً فاعلاً في تسهيل الاقتصاد النظيف والأخضر وتحسين الحياة اليومية مع تقليل التلوث. هذا دليل على التزامنا بدعم شبكة النقل للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد أننا في طليعة من يقدمون حلول التنقل الأخضر التحويلية ودعم طموحات الاستدامة في الدولة".

ويدعم تركيب محطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية، التي تعمل بالطاقة منخفضة الكربون، سوق السيارات الكهربائية المتنامي ويشجع السائقين على اعتماد خيارات النقل النظيف. ومع استخدام كابلات أقل، تتميز محطات شحن (EV) بالفعالية من حيث التكلفة وتقلل من انبعاثات الكربون.

وتم تنفيذ التركيبات من قِبل شركة "أم/أس جرين باركينج"، المورد الرئيسي والمتخصص في محطات شحن السيارات الكهربائية في المنطقة وشريك هيئة كهرباء ومياه دبي في مبادرة الشاحن الأخضر.

ويتميز مجمع دبي للاستثمار بسرعة الاستجابة والتوافق مع اتجاهات الصناعة الناشئة، كما يلبي الاحتياجات عبر شبكة النقل الكهربائي المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تسهيل وتعزيز الشبكة مع الاستفادة من التكنولوجيا والبنية التحتية الأفضل في المنطقة وتعزيز القدرة التنافسية للمجمع بالتركيز على الاقتصاد الأخضر.



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